કાતિલ ઠંડી આવશે, પછી માવઠું ત્રાટકશે, અને ફરી પાછી હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે : અંબાલાલ પટેલે કહ્યું
Weather Update News : ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટી ઉથલપાથલ થવાની છે. કાતિલ ઠંડી બાદ વચ્ચે કમોસમી માવઠાનો માર આવશે, તેના બાદ ફરી હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે તેવી અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ઠંડીને લઈને મોટી આગાહી કરી છે. 14 ડિસેમ્બરથી હવામાનમાં પલટો આવશે. 16 અને 17 ડિસેમ્બરથી વાતાવરણમાં હળવા વાદળો જોવા મળશે. 16 ડિસેમ્બરે ઠંડીમાં થોડી રાહત જોવા મળશે. લધુત્તમ તાપમાન કેટલાક ભાગોમાં 17-20 જેવું રહેશે. આ દિવસોમાં સમુદ્ર કાંઠાના ભાગોમાં પણ ઠંડી રહેશે.
ગુજરાતમાં ક્યા કાતિલ ઠંડી પડશે
હવામાન નિષ્ણાતે કહ્યું કે, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, પાટણ, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, કરછ, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગાંધીનગરના ભાગોમાં સવારે ઠંડી રહેવાની શક્યતા રહેશે.
કાતિલ ઠંડી વચ્ચે આવશે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ
અંબાલાલ પટેલે ડિસેમ્બરમાં વાતાવરણ ડામાડોળ થવાની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે,19-21 ડિસેમ્બર દરમિયાન વાદળો ઘેરાશે. 16 ડિસેમ્બરથી 18 ડિસેમ્બર પશ્ચિમ વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહેશે. દેશના ઉત્તરીય પર્વત પ્રદેશથી લઈને રાજસ્થાન સુધી હવામાન પલટો આવવની શક્યતા છે. ઉત્તરીય પર્વત ભાગોમાં 2 ઈંચ જેટલો કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
તો વરસાદ બાદ ફરી ઠંડી આવશે
22 ડિસેમ્બર સુધીમાં ગુજરાતનું હવામાન પલટાય અને દેશનાં ઉત્તરીય પર્વત વિસ્તારમાં ભારે હિમ વર્ષા થવાની શક્યતા રહેશે. 27 ઠંડીને વેગ મળશે અને ફરી હવામાન પલટાશે. જાન્યુઆરી માસમાં મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ 11 જાન્યુઆરી આસપાસ હાડ ધ્રુજાવતી ઠંડીને વેગ મળશે. જાન્યુઆરી પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે વાદળછાયુ વાતાવરણ અને માવઠું પડવાની શક્યતા રહેશે.
ઉતરાયણમા પતંગ રસિયાઓ માટે સારા સમાચાર
અંબાલાલ પટેલે અત્યારથી જ ઉત્તરાયણની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, જાન્યુઆરી 12-13 પવન ફૂંકાશે. 14-15 જાન્યુઆરી ઠંડી સાથે પવન ગતિ તેજ તો ક્યારેક ઓછી રહી શકે છે. પતંગ રસિયાઓ માટે એકદર પતંગ ઉડાડવા માટે સરળતા રહેશે. આ દરમિયાન હવામાનમાં પલટો પણ આવશે અને ઠંડી પણ રહેશે. 17 જાન્યુઆરીછી ઠંડી વધશે અને 19 જાન્યુઆરીથી ફરી હવામાન બદલાશે.
