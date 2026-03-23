Colon Cancer Symptoms: યુવાઓના શરીરમાં આ 5 લક્ષણ જોવા મળે તો ચેતી જજો, બાકી કેન્સરનો બની જશો શિકાર
Constipation And Diarrhea Causes: કોલન કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ સામાન્ય હોય છે, જેને લોકો હંમેશા નજરઅંદાજ કરતા હોય છે. આવો તમને જણાવીએ તેના પાંચ લક્ષણો જેને ગંભીરતાથી લેવા જોઈએ.
What Are The Early Signs Of Colon Cancer: આજકાલ યુવાઓમાં કોલન કેન્સરના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યાં છે, જેને લઈ ડોક્ટરોએ ખાસ ચેતવણી આપી છે. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે જો આ બીમારી શરીરના અન્ય ભાગમાં ફેલાઈ જાય છે, તો ત્યારબાદ સર્વાઇવલ રેટ ખુબ ઘટી માત્ર 10 ટકા રહી જાય છે. તેથી તેના શરૂઆતી સંકેતોને સમજવા ખુબ જરૂરી છે, જેથી સમય રહેતા સારવાર શરૂ કરી શકાય.
શું કહે છે એક્સપર્ટ?
સૌથી મોટો પડકાર છે કે કોલન કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ ખુબ સામાન્ય હોય છે, જેને લોકો હંમેશા નજરઅંદાજ કરતા હોય છે. ઘણીવાર આ લક્ષણથી દુખાવો પણ થતો નથી, તેથી લોકો તેને ગંભીરતાથી લેતા નથી. બ્રિસ્ટલના ધ લૈગોમ ક્લિનિકના જીપી. ડો. જૈક ઓગ્ડેન અનુસાર આ પાંચ લક્ષણ હંમેશા લોકો નજરઅંદાજ કરતા હોય છે, કારણ કે તેમાં સમસ્યા થતી નથી. કેટલાક એવા સંકેત છે જેના પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.
કેવા હોય છે આ સંકેત?
પ્રથમ સંકેત છે આયરનની કમી એટલે કે એનીમિયા. જો કોઈ કારણ વગર થાક, ત્વચા પીળી પડવી કે શ્વાસ જેવી સમસ્યા થઈ રહી છે તો તેને ગંભીરતાથી લો. ઘણીવાર તે આંતરિક બ્લીડિંગને કારણે થાય છે, જે ટ્યુમરનું કારણ હોઈ શકે છે. બીજું લક્ષણ છે મળ ત્યાગમાં સમસ્યા. જેમ કે કબજીયાત કે ઝાડા થવા કે પછી સ્ટૂલ ખુબ પાતળો હોવો. આ તે વાતનો સંકેત છે કે આંકરડામાં કોઈ સમસ્યા છે, જે ટ્યુમરનું કારણ બની શકે છે.
ત્રીજો સંકેત છે કે કોઈ પ્રસાય વગર વજન અચાનક ઘટી જવું. જો તમે ડાયટિંગ કે એક્સરસાઇઝ કરી રહ્યાં નથી, છતાં વજનઘટી રહ્યું છે, તો તે શરીરની અંદર કોઈ સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે. ઘણીવાર ટ્યુમરને કારણે શરીર પોષક તત્વોને ઓબ્ઝર્વ કરી શકતું નથી. ચોથું લક્ષણ પેટ સાથે જોડાયેલું હોય છે, જેમ કે સતત દુખાવો, ખેંચાણ કે થોડી માત્રામાં જમ્યા બાદ પેટ ભારે લાગવું. આ સંકેત પણ આંતરડાની સમસ્યા તરફ ઈશારો કરે છે.
મળમાં લોહી પડવું
પાંચમું અને સૌથી મહત્વનું લક્ષણ છે મળમાં લોહી આવવું. જો મળમાં કાળા કે લાલ રંગ જોવા મળે તો શરીરની અંદર કોઈ જગ્યાએ બ્લીડિંગનો સંકેત હોઈ શકે છે. પરંતુ ઘણીવાર તે હરસ કે ફિશરને કારણે પણ હોઈ શકે છે. આ વસ્તુને નજરઅંદાજ કરવી ભારે પડી શકે છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે આ લક્ષણોનો લાંબા સમય સુધી અનુભવ થાય તો તપાસ કરાવવી જોઈએ. ખાસ કરી સ્ટૂલ ટેસ્ટ અને અન્ય મેડિકલ તપાસથી સ્થિતિની જાણકારી મેળવી શકાય છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ જાણકારી રિસર્ચ અને નિષ્ણાંતોના અભિપ્રાય પ્રમાણે છે. તેને મેડિકલ સલાહનો વિકલ્પ ન માનો. તમે કોઈ સમસ્યા હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લઈ શકો છો.
