ખુબ ભાગ્યશાળી છે આ રાશિવાળા, ઘાતક ગણાતો વિસ્ફોટક યોગ પણ કશું બગાડી શકશે નહીં, ઉલ્ટું બંપર લાભ કરાવશે
Visfotak Yog: 2 એપ્રિલથી મંગળ અને શનિની મીન રાશિમાં યુતિ બની છે જે 11 મે સુધી પ્રભાવિત કરશે. આ યુતિથી જ્વાળામુખી કે વિસ્ફોટક યોગ બન્યો છે. જે કેટલાક માટે ઘાતક તો કેટલાકને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો કોના માટે ભાગ્યશાળી રહેશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ ગ્રહોની ચાલ, રાશિ પરિવર્તન, નક્ષત્ર પરિવર્તનના પગલે અનેક શુભ અશુભ યોગ બનતા હોય છે જેની રાશિઓ અને દેશ દુનિયા પર અસર પણ જોવા મળતી હોય છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ જોઈએ તો હાલમાં જ મંગળ અને રાહુનો અંગારક યોગ સમાપ્ત થયો. હવે 2 એપ્રિલના રોજ મંગળ અને શનિની યુતિ બનેલી છે. મીન રાશિમાં આ યુતિ 11 મે સુધી રહેશે. મંગળ અને રાહુ બંને વિનાશકારી ગ્રહો ગણાય છે અને તેમની યુતિ જ્વાળામુખી યોગ કે વિસ્ફોટક યોગ કહેવાય છે. આ ગ્રહોની યુતિ તમામ રાશિઓના જીવનમાં મોટા ફેરફાર લાવી શકે છે. બધા માટે તે નુકસાન કારક હોય તે જરૂરી નથી. કેટલાકને ફાયદો પણ કરાવી શકે છે. જાણો કોને કરાવશે ફાયદો...
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોની કુંડળીમાં આ જ્વાળામુખી યોગ એકાદશ ભાવમાં બનશે. આ યોગ જીવનમાં ખુશીઓ અને લાભ લાવશે. આવકના નવા રસ્તા ખુલશેઅને ધનમાં પણ વધારો થશે. જો કે અહીં એ ખાસ સાચવવું કે ધન વધે એટલે ફાલતુ ખર્ચા કરવા એવું ન કરવું. તમારે ખર્ચા પર કાબૂ રાખવો પડશે. જવાબદારીઓ ઉપર પણ ધ્યાન આપવું પડશે. જો પરિવારની જવાબદારીઓ યોગ્ય રીતે નિભાવશો તો સારા પરિણામ મળશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકોની કુંડળીમાં આ યોગ નવમાં ભાવમાં બની રહ્યો છે. જે ભાગ્ય ચમકાવશે. તમે જે કામ અત્યાર સુધીમાં કર્યા છે તેના પરિણામ તમને હવે મળશે. સફળતા જરૂર મળશે. કૌટુંબિક મામલે જોકે સાવધાની રાખવી પડશે. સંબંધોમાં કડવાહટ આવે તેવી વાત ન કરવી.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળાના છઠ્ઠા ભાવમાં યોગ બન્યો છે. આ યોગ તુલા રાશિના જાતકો માટે શુભ છે. જૂના રોગોમાં રાહત મળશે. વિરોધીઓ માત ખાશે. કરજ ધીરે ધીરે ઘટતું જશે. નોકરીમાં પણ પ્રગતિની તકો મળશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોના પાંચમા ભાવમાં આ યોગ બન્યો છે. તે તમને લાભ કરાવી શકે છે. આ યોગના પ્રભાવથી આર્થિક લાભ અને કરિયરમાં પ્રગતિ મળશે. પરંતુ બાળકો માટે કઈક ચિંતા રહી શકે છે. કોઈ પણ નિર્ણય લાગણીશીલ બની ન લેવો. સમજીવિચારીને જ કોઈ પગલું ભરવું.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોના ત્રીજા ઘરમાં આ યોગ બન્યો છે જે નવા વેપારની તક ઊભી કરી શકે છે. જો તમે કોઈ નવી દુકાન કે ફેક્ટરી શરૂ કરવા માંગતા હોવ તો આ સમય તમારા માટે શુભ છે. જો તમે ભાગ્યની જગ્યાએ તમારી મહેનત પર ભરોસો કરશો તો સફળતા ચોક્કસ મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos