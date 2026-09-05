Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ભારતમાં વેશ્યાવૃત્તિ કાયદેસર કરવી જોઈએ, અભિનેત્રીના શબ્દોથી હંગામો મચ્યો, એડલ્ટ વીડિયો વિશે શું કહ્યું તે જાણો

'ભારતમાં વેશ્યાવૃત્તિ કાયદેસર કરવી જોઈએ', અભિનેત્રીના શબ્દોથી હંગામો મચ્યો, એડલ્ટ વીડિયો વિશે શું કહ્યું તે જાણો

Published: Sep 05, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:12 PM IST

જાણીતી મોડલ અને અભિનેત્રી પૂનમ પાંડે પોતાના બોલ્ડ અને વિવાદિત નિવેદનોને લઈને હંમેશા ચર્ચામાં રહે છે. હવે પૂનમ પાંડેએ એડલ્ટ કન્ટેન્ટને લઈને પોતાના નવા નિવેદનથી વિવાદનો મધપૂડો છંછેડ્યો છે. અભિનેત્રીએ કહ્યું કે વેશ્યાવૃત્તિને ભારતમાં લીગલ કરી દેવી જોઈએ. તેના આ નિવેદન પર હંગામો મચી ગયો છે. 

એડલ્ટ કન્ટેન્ટ પર બોલી અભિનેત્રી1/5

એડલ્ટ કન્ટેન્ટ પર બોલી અભિનેત્રી

પૂનમ પાંડેએ પોતાના  બોલ્ડ અને એડલ્ટ વીડિયોને એક પ્રકારે સોશિયલ સર્વિસ ગણાવ્યા. અભિનેત્રીએ એવો પણ દાવો કર્યો કે તેના બોલ્ડ વીડિયોથી ખાસ કરીને પુરુષોને ડિપ્રેશન અને તણાવ ઓછો કરવામાં મદદ મળી શકે છે. 

વેશ્યાવૃત્તિ કાયદેસર કરવી જોઈએ- પૂનમ પાંડે2/5

વેશ્યાવૃત્તિ કાયદેસર કરવી જોઈએ- પૂનમ પાંડે

RVCJ મૂવીઝને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં પૂનમ પાંડેએ પોતાના બોલ્ડ વીડિયોઝને ખુબ મોટી સોશિયલ સર્વિસ ગણાવ્યા.  આ અંગે તેણે કહ્યું કે લોકો ખુબ સ્ટ્રેસમાં રહે છે. ખાસ કરીને પુરુષો તણાવ સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે. આવામાં જો મારો એક વીડિયો તેમને સ્ટ્રેસ ઘટાડવામાં મદદ કરે તો તેમાં શું ખોટું છે? બહાર ક્રાઈમ રેટ કેટલો વધી રહ્યો છે. ભારતમાં વેશ્યાવૃત્તિને લીગલ કરવી જોઈએ. તેનાથી મહિલાઓ વિરુદ્ધ થતા અપરાધોની ઘટનાઓ ઓછી થશે. 

પુરુષો વિશે શું કહ્યું3/5

પુરુષો વિશે શું કહ્યું

પૂનમ પાંડેએ વધુમાં કહ્યું કે દેશના અનેક પુરુષો હતાશામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. જેને લોકો સમજી શકતા નથી. અભિનેત્રીના જણાવ્યાં મુજબ તેણે પોતાના વીડિયોઝમાં જે પણ લેવલનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કર્યું છે તે એરોટિક વીડિયોઝને ખુબ સુંદરતાથી શૂટ કરાયા છે. પૂનમનું માનવું છે કે તેના એડલ્ટ વીડિયો ફક્ત  ભારતમાં જ નહીં પરંતુ પૂરી દુનિયા માટે એક ખુબ મોટી સોશિયલ સર્વિસ છે. 

લોકો ઉડાવે છે મજાક4/5

લોકો ઉડાવે છે મજાક

પૂનમ પાંડેએ એમ પણ કહ્યું કે પોતાના બોલ્ડ કન્ટેન્ટના કારણે તેણે ભારે ટ્રોલિંગ અને આલોચના પણ ઝેલવી પડી છે. ઈન્ડસ્ટ્રીના અનેક સેલેબ્સ અને તેના પોતાના મિત્રો પણ તેની મજાક ઉડાવે છે. જ્યારે એ લોકો પોતે છૂપાઈને તેના વીડિયો જુએ છે. ટ્રોલર્સને જવાબ આપતા પૂનમ પાંડેએ કહ્યું કે અનેક કમેન્ટ્સ વાંચીને તેને ખુબ ગુસ્સો આવે છે. તેણે સ્વીકાર્યું કે ક્યારેક તેને જડબાતોડ જવાબ આપવાનું મન કરે છે પરંતુ પછી તે પોતાને શાંત કરે છે.  જેથી કરીને પોતાનું સ્ટાન્ડર્ડ ખરાબ ન થવા દે. પૂનમે કહ્યું કે તેને આવા કમેન્ટ્સ  કરનારાઓની સોચ પર દયા આવે છે.   

5/5

અત્રે જણાવવાનું કે પૂનમ પાંડેની વાત કરીએ તો તેના બોલ્ડ ફોટોઝ અને વીડિયોઝ ઈન્ટરનેટ પર છવાયેલા રહે છે. અભિનેત્રીના બોલ્ડ વીડિયોઝ પર અનેક લોકો આપત્તિ જતાવી ચૂક્યા છે. પરંતુ તેને લોકોની વાતથી  કોઈ ફરક પડતો નથી.   

TAGS:
Poonam Pandey
Prostitution
controversy

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
10 દિવસમાં સોનું 7000 અને ચાંદી 10000 રૂપિયા સસ્તી થઈ, ખરીદવા માટે યોગ્ય સમય? જાણો શ
2
3
4
5