Cooling Vegetables: ગરમીમાં ખાવા જોઈએ પાણીવાળા શાક, ઉનાળામાં આ 6 શાક ખાવાથી રહેશો હેલ્ધી
Cooling Vegetables for Summer: ઉનાળામાં ખોરાકમાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ જેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય અને જે શરીરને ઠંડક આપવાનું કામ કરે. કારણ કે પંખો, એસી, કુલરની ઠંડક શરીરને બહારથી જ ગરમીથી રાહત આપે છે. પરંતુ શરીરને અંદરથી ઠંડક આપવાનું કામ ખોરાક કરે છે. એટલા માટે ગરમીના દિવસોમાં એવા શાક ખાવા જોઈએ જેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય અને જેની તાસીર ઠંડી હોય. આવા 6 શાક વિશે તમને જાણકારી આપીએ.
દૂધી
ઉનાળામાં જો રોજ દૂધી ખાશો તો તેનાથી ઉત્તમ બીજું કંઈ નથી. દૂધી ખાવામાં ઘણા લોકો મોં બગાડતા હોય છે પરંતુ જો ઉનાળામાં હેલ્ધી અને કુલ રહેવું હોય તો દૂધી ખાવાનું રાખો. દૂધી ઉનાળા માટે બેસ્ટ શાક છે. દૂધી હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ, ડાયાબિટીસ સહિતના રોગમાં પણ લાભ કરે છે.
ફણસી
ફણસીમાં કેલેરી ઓછી હોય છે તેથી વજન ઓછું કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તેમના માટે આ શાક સારામાં સારું છે. ઉનાળામાં ફણસી શરીરને લાભ કરે છે. ફણસી ફાઈબરથી ભરપુર હોય છે જે પાચન માટે પણ ગુણકારી છે.
કારેલા
સ્વાદમાં કડવા કારેલા શરીરને લાભ કરે છે. હાર્ટ પેશન્ટ અને ડાયાબિટીસ પેશન્ટ માટે કારેલા દવા સમાન છે. કારેલા પોષતત્વોથી ભરપુર હોય છે. ઉનાળામાં કારેલા ખાવાથી પાચન તંત્ર સારી રીતે કામ કરે છે અને શરીરને પણ ઠંડક મળે છે.
કાકડી
ઉનાળામાં કાકડી ખાવી પણ લાભકારી છે. કાકડી પાણી અને પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. સલાડમાં કાકડી ખાવી જોઈએ. કાકડીમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. કાકડી એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે. કાકડી ખાવાથી શરીર હાઈડ્રેટ પણ રહે છે.
કોળુ
પમ્પકીન એટલે કે કોળુ પણ ઉનાળા માટે બેસ્ટ શાકભાજી છે. કોળામાં વિટામિન એ ભરપુર માત્રામાં હોય છે જે ઈમ્યૂન સિસ્ટમને મજબૂત બનાવે છે. કોળામાં બીટા કેરોટીન અને એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે જે શરીરનું તાપમાન કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે.
ટમેટા
ઘરમાં રસોઈમાં દાળ બને કે શાક તેમાં ટમેટા તો હોય જ છે. ટમેટાનો ઉપયોગ સલાડમાં પણ કરવામાં આવે છે. ટમેટા ઉનાળામાં ખાવાથી શરીર હાઈડ્રેટ કરે છે. ટમેટામાં રહેલું વિટામિન સી ઈમ્યુનીટી બુસ્ટ કરે છે. ટમેટા ઉનાળામાં રોજ ખાવા જોઈએ.
