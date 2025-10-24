ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

કમોસમી વરસાદનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ : આગામી 72 કલાકમાં ગુજરાતમાં ત્રાટકશે વરસાદ

Ambalal Patel Alert : ચોમાસું જતા જ ગુજરાત પર સંકટના વાદળો મંડરાયા છે. કારણ કે, માવઠાની મોસમ આવી ગઈ છે. આ સાથે જ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર લાવી છે.  
 

Updated:Oct 24, 2025, 12:51 PM IST

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી

અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આગામી 72 કલાકમાં ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ અને અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમના કારણે અને ઉત્તર ભારતમાં આવતા પશ્ચિમની વિક્ષેપના કારણે વરસાદના યોગ સર્જાયા છે.

ક્યાં ક્યાં વરસાદ આવશે

એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર, નવસારી, સુરત, ભરૂચ, વલસાડમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો કેટલાક ભાગોમાં પૂર આવે તેવા વરસાદની શક્યતા છે. જેમાં વલસાડ, નવસારી, સુરત અને ભરૂચના ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે આગાહી છે. સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ભાગોમાં પણ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત ભાવનગર, જુનાગઢ, અમરેલી, ગીરના ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગર અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ વરસાદની આગાહી છે.   

ક્યાં ક્યાં વરસાદ આવશે

મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદની આગાહી છે. જેમાં વડોદરા, આણંદ, અમદાવાદ ભારે વરસાદની આગાહી છે. ગાંધીનગર, દસાડા, પાટડી, વિરમગામ, સાણંદ, ધોળકા, ધંધુકા, બરવાળા, કડીમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદમાં પણ વરસાદની આગાહી છે. અરવલ્લી અને સાબરકાંઠાના ભાગોમાં પણ આજથી જ વાતાવરણમાં પલટો આવશે. 

નવેમ્બરમાં વાતાવરણ પલટાશે

7 નવેમ્બર બાદ દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવશે. 18 નવેમ્બર બાદ બંગાળ ઉપસાગરમાં ફરી એક વાર ચક્રવાત થવાની શક્યતા છે. જેના કારણે 15મી ડિસેમ્બર સુધીમાં માવઠાની આગાહી છે. 

અંબાલાલ પટેલની ઠંડીની આગાહી 

તેમણે ચેતવણી આપી કે, આ વર્ષે શિયાળામાં સૌથી વધુ ઠંડી પડવાની શક્યતા છે. 22 ડિસેમ્બર બાદ રાજ્યમાં હાડ થીજવતી ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. 14 જાન્યુઆરી બાદ પણ ગાત્રો થીજવતી ઠંડી પડશે.

હવામાન નિષ્ણાંત પરેશ ગોસ્વામીએ કરી વરસાદની આગાહી

હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીએ કહ્યું કે, રાજ્યની અંદર ફરી એક માવઠાનો વરસાદનો રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે. જેમાં 25 ઓક્ટોબર 2025 થી 2 નવેમ્બર 2025 દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારમાં સામાન્યથી મધ્યમ માવઠાના વરસાદ જોવા મળે તેવું અનુમાન છે. માવઠા દરમિયાન પવનની ઝડપ પણ નોર્મલ કરતાં વધી શકે છે. 

