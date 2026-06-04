/ક્રેટા જેવો લુક અને બાઇક જેટલી માઇલેજ! મિડલ ક્લાસ માટે સૌથી બેસ્ટ છે આ 10 કાર

આજના સમયમાં લોકો પેટ્રોલ અને ડીઝલની વધતી કિંમતોથી પરેશાન છે, ત્યારે કાર ખરીદતા લોકોના મનમાં એક લવાલ આવે છે કે આ ગાડી માઇલેજ કેટલી આપશે? જો તમે પણ સારી માઇલેજ ઈચ્છી રહ્યાં છો તો સીએનજી કારો સારો વિકલ્પ છે. ભારતીય માર્કેટમાં અનેક એવી સીએનજી કાર ઉપલબ્ધ છે, જે શાનદાર માઇલેજ આપે છે. આજે અમે તમને 10 શાનદાર કાર વિશે જણાવીશું.
આ લિસ્ટમાં સૌથી પ્રથમ નામ મારૂતિ સુઝુકી સેલેરિયોનું છે. તેને માઇલેજની રાણી કહેવામાં આવે છે, સીએનજીમાં સેલેરિયો 34.43 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે. નાના પરિવારો માટે આ પરફેક્ટ હેચબેક કાર છે.
મારૂતિ વેગનઆર પણ આ રેસમાં પાછળ નથી. પોતાની ટોલ-બોય ડિઝાયન માટે જાણીતી આ કાર સીએનજીમાં આશરે 34 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે. આ કારમાં આરામદાયક મુસાફરી કરી શકાય છે.
તમારૂ બજેટ ઓછું છે અને તમે સસ્તી કાર શોધી રહ્યાં છો તો મારૂતિ અલ્ટો કે10 સીએનજી સારો વિકલ્પ છે. આ કાર લગભગ 33.85 કિમીની એવરેજ આપે છે. નાના શહેરો અને ગામડામાં આ કારની માંગ હંમેશા વધુ રહે છે.
મારૂતિ એસ-પ્રેસો પોતાના મિની એસયુવી જેવા લુક અને ઊંચી સિટિંગ પોઝિશન માટે જાણીતી છે. સીએનજીમાં આ કાર 32.73 કિમીની શાનદાર માઇલેજ આપે છે.
જે લોકો હેચબેકથી ઉપર એક સેડાન કાર ઈચ્છે છે. તેના માટે ડિઝાયર સીએનજી વિકલ્પ છે. આ કાર સીએનજી પર 31.12 કિમીની માઇલેજ આપે છે, ડિઝાયર ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી કાર છે.
જો વાત કરીએ ટાટા મોટર્સની, જે સેફ્ટી એટલે કે સુરક્ષાના મામલામાં ભારતની સૌથી વિશ્વાસપાત્ર કંપની માનવામાં આવે છે. ટાટા ટિયાગો પોતાના સેગમેન્ટની સૌથી સુરક્ષિત કારોમાંથી એક છે. તે સીએનજી વેરિએન્ટમાં 26.49 કિમીની માઇલેજ આપે છે. તેમાં કંપનીએ ટ્વિન-સિલિન્ડર તકનીક આપી છે, જેથી બૂટ સ્પેસ સારી મળે છે.
ટાટાની કોમ્પેક્ટ સેડાન કાર ટિગોર (Tata Tigor iCNG) પણ માઇલેજના મામલામાં કમાલનું પ્રદર્શન કરે છે. આ શાનદાર સેડાન કાર સીએનજી પર લગભગ 26.49 કિમી/કિલોની માઇલેજ આપે છે. 4-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ અને પ્રીમિયમ ઈન્ટીરિયર સાથે આવનારી આ કાર તે લોકો માટે બેસ્ટ છે, જે સુરક્ષા સાથે કોઈ સમજુતિ કરવા ઈચ્છતા નથી.
એસયુવી લવર્સ માટે મારૂતિની સૌથી પોપુલર ગાડી બ્રેઝા પણ સીએનજી અવતારમાં આવે છે. આ એક કોમ્પેક્ટ એસયુવી છે જે સીએનજી પર 25.51 કિમી/કિલોની માઇલેજ આપે છે. એટલે કે તમે ઓછા ખર્ચમાં સફર કરી શકો છો.
જો તમારો પરિવાર મોટો છે અને તમે 7-સીટર કાર શોધી રહ્યાં છો તો મારૂતિ સુઝુકી અર્ટિગા સારો વિકલ્પ છે. આ કાર સીએનજી પર 26.11 કિમીની માઇલેજ આપે છે. આ લાંબી યાત્રાઓ માટે વિશ્વાસપાત્ર માનવામાં આવે છે.
ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી કારમાં સામેલ ટાટા પંચ સીએનજી વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. આ મિની એસયુવી સીએનજી પર લગભગ 26.99 કિમી/કિલોની માઇલેજ આપે છે. દમદાર લુક, સારૂ ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ અને શાનદાર સેફ્ટી ફીચર્સને કારણે આ કારને યુવાનો ખુબ પસંદ કરી રહ્યાં છે.