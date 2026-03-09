T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલના દિવસે જ આ ભારતીય ક્રિકેટરે કરી સગાઈ, આ અભિનેત્રી બનશે તેની પત્ની
Prithvi Shaw Engagement : T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલના દિવસે ભારતીય બેટ્સમેન પૃથ્વી શોએ સગાઈ કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. સગાઈના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. બંને એક વર્ષથી રિલેશનશિપમાં છે.
Prithvi Shaw Engagement : લાંબા સમયથી ભારતીય ટીમની બહાર રહેલા યુવા બેટ્સમેન પૃથ્વી શોએ સગાઈ કરી લીધી છે. 26 વર્ષીય ખેલાડીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાની સગાઈનો ફોટો શેર કર્યો છે.
પૃથ્વી શોએ અભિનેત્રી આકૃતિ અગ્રવાલ સાથે સગાઈ કરી છે. બંને એક વર્ષથી રિલેશનશિપમાં છે. તાજેતરમાં અર્જુન તેંડુલકરના લગ્નમાં બંને સાથે દેખાયા હતા.
પૃથ્વી શોએ ગત વર્ષે ગણેશ ચતુર્થીના રોજ આકૃતિ અગ્રવાલ સાથેનો ફોટો શેર કર્યો હતો, જેનાથી તેમના ડેટિંગની અફવાઓ ફેલાઈ હતી. ત્યારે હવે બંનેએ સગાઈ કરી લીધી છે.
સગાઈના ફોટા સાથે પૃથ્વી શોએ કેપ્શનમાં લખ્યું હતું, "મેદાન પર છગ્ગાથી લઈને મેદાનની બહાર જીવનભરની સફળતા સુધી. આ મારી પરફેક્ટ ઇનિંગ્સ છે!"
આકૃતિ અગ્રવાલ તેલુગુ ફિલ્મ ત્રિમુખમાં જોવા મળી છે. તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 3 મિલિયનથી વધુ ફોલોઅર્સ છે. આકૃતિ ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌની છે. અહેવાલો અનુસાર, તેણીએ નિર્મલા મેમોરિયલ ફાઉન્ડેશન કોલેજ મુંબઈમાંથી બેચલર ઓફ મેનેજમેન્ટ સ્ટડીઝની ડિગ્રી મેળવી છે.
Trending Photos