IPL શરૂ થાય તે પહેલા જ CSKને મોટો ઝટકો... આ સ્ટાર બોલર આખી સિઝનમાંથી બહાર

IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલા જ CSKને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાનો ફાસ્ટ બોલર નાથન એલિસ આખી સિઝનમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. એલિસ ડેથ ઓવર સ્પેશિયાલિસ્ટ મનાય છે. ત્યારે એલિસ બહાર થતાં CSKને હવે મજબૂત વિકલ્પ શોધવો પડશે. 

Updated:Mar 19, 2026, 08:27 PM IST

IPLની 19મી સિઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવા જઈ રહી છે, જેની ફાઈનલ મેચ 31 મેના રોજ રમાશે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે તેની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ત્યારે ટીમ માટે એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે.  

CSKનો ફાસ્ટ બોલર નાથન એલિસ ઈજાના કારણે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. 31 વર્ષીય ઓસ્ટ્રેલિયાનો બોલર હેમસ્ટ્રિંગની ઈજાથી પીડાઈ રહ્યો છે અને હજુ સુધી ફિટ થયો નથી, CSKના CEO કાશી વિશ્વનાથને આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.   

કાસી વિશ્વનાથને કહ્યું કે આ અમારા માટે એક મોટો ફટકો છે. ડેથ ઓવરોમાં નાથન એલિસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બોલર છે. અમે તેના સ્થાને કોઈ ખેલાડીને લેવાનું વિચારી રહ્યા છીએ. નાથન એલિસની ગેરહાજરી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની રણનીતિ પર નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે.  

CSK છેલ્લી કેટલીક સિઝનથી ડેથ-ઓવર બોલિંગ માટે મથેશા પથિરાના પર આધાર રાખતી હતી. જો કે, ગયા વર્ષે ખરાબ પ્રદર્શન બાદ ફ્રેન્ચાઇઝ દ્વારા તેને રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. પરિણામે એલિસની ગેરહાજરી ટીમ માટે ચિંતાનું કારણ બની છે.   

સીએસકે મેનેજમેન્ટના જણાવ્યા અનુસાર, મિડલ ઈસ્ટમાં પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ હોવા છતાં વિદેશી ખેલાડીઓના આગમન પર ખાસ અસર પડી નથી. અફઘાન સ્પિનર નૂર અહમદ ટીમમાં જોડાયો છે, જ્યારે અન્ય ખેલાડીઓ ટૂંક સમયમાં ટીમ સાથે જોડાશે.   

 Dilip Kumar

