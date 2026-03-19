IPL ઇતિહાસની એકમાત્ર ટીમ, જેનો આજ સુધી કોઈ વિદેશી ખેલાડી નથી બન્યો કેપ્ટન
IPLમાં વિદેશી ખેલાડીઓને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવાની એક સામાન્ય વાત છે, કારણ કે ફ્રેન્ચાઇઝી તેમની નેતૃત્વ ક્ષમતાઓનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ IPLના સમગ્ર ઇતિહાસમાં એક એવી ટીમ છે જેણે ક્યારેય કોઈ વિદેશી ખેલાડીને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો નથી.
તમને એ જાણીને નવાઈ લાગશે કે આ ટીમે ક્યારેય કોઈ વિદેશી ખેલાડીને કેપ્ટન બનાવ્યા વિના પાંચ ટ્રોફી જીતી છે. આ ટીમ બીજી કોઈ નહીં પણ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ છે.
2008થી અત્યાર સુધી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે ક્યારેય કોઈ વિદેશી ખેલાડીને ટીમની કમાન સોંપી નથી, એક પણ મેચ માટે નહીં. મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીના નેતૃત્વ હેઠળ ટીમ અનેક સીઝન રમી છે અને પાંચ વખત ખિતાબ જીતી છે.
જ્યારે પણ ધોની કોઈ કારણસર રમવા ના રમી શકતો, ત્યારે સુરેશ રૈના તેના સ્થાને કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સંભાળતો. હાલ રુતુરાજ ગાયકવાડ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો કેપ્ટન છે અને તે હાલમાં ટીમને નવી દિશામાં દોરી રહ્યો છે.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને આગળ લઈ જવાના પ્રયાસમાં ધોનીએ થોડા સમય માટે રવિન્દ્ર જાડેજાને કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સોંપી હતી; જો કે, જાડેજા લાંબા સમય સુધી આ ભૂમિકા ટકાવી શક્યો નહીં અને સીઝનની મધ્યમાં ધોનીને જવાબદારી પાછી સોંપી દીધી.
સૌથી વધુ મેચોમાં CSKની કેપ્ટનશીપ કરવાનો રેકોર્ડ એમએસ ધોનીના નામે છે, તેણે 244 મેચોમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું છે. તેના સિવાય અન્ય કોઈ કેપ્ટન 20 મેચોમાં પણ ટીમનું નેતૃત્વ કરી શક્યો નથી. રુતુરાજ ગાયકવાડ હવે 19 મેચો સાથે યાદીમાં બીજા સ્થાને છે. દરમિયાન જાડેજા અને રૈનાએ અનુક્રમે 8 અને 6 મેચોમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની કેપ્ટનશીપ કરી છે.
