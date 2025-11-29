Cyclone Ditwah And Senyar LIVE Updates : એક પછી એક આવી રહેલા બે વાવાઝોડા અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ
Cyclone Ditwah News LIVE Updates: તાજેતરમાં આવેલા બે ચક્રવાતોએ ભારતમાં ચિંતા વધારી છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે, ચક્રવાત Ditwah અને નબળા પડી રહેલા Senyar ની સંયુક્ત અસરથી દક્ષિણ ભારતના અનેક રાજ્યોમાં વ્યાપક અને ભારે વરસાદ પડશે. દક્ષિણ ભારતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હવામાનની સ્થિતિ બગડવાના સંકેતો વધુ તીવ્ર બન્યા છે. બંગાળની ખાડીમાં એક ઊંડા દબાણ ગુરુવારે વધુ ગોઠવાયું અને ચક્રવાત Ditwah માં પરિવર્તિત થયું.
આ સંભવિત ખતરનાક સિસ્ટમને ધ્યાનમાં રાખીને, હવામાન વિભાગે ચક્રવાત પહેલા ચેતવણી જારી કરી છે. આ ચક્રવાત ઉત્તર તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જ્યાં 30 નવેમ્બર સુધી ગંભીર હવામાનની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
ચક્રવાત Ditwah અને નબળા પડી રહેલા Senyar ની સંયુક્ત અસરોને કારણે દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વધી ગઈ છે. બંગાળની ખાડીમાં ઊંડો દબાણ દિટવાહમાં તીવ્ર બન્યું છે, અને ઉત્તરી તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશ માટે ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે.
30 નવેમ્બરે ટકરાશે દિતવાહ વાવાઝોડું
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ચક્રવાત Ditwah 30 નવેમ્બરની સવાર સુધીમાં ઉત્તર તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને નજીકના દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠા નજીક દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં પહોંચવાની ધારણા છે. શુક્રવારે, ચક્રવાત કરાઈકલથી 320 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણપૂર્વમાં, પુડુચેરીથી 430 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણપૂર્વમાં અને ચેન્નાઈથી 530 કિમી દક્ષિણમાં સ્થિત હતું. IMD એ તેના બુલેટિનમાં જણાવ્યું હતું કે તે દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠાને પાર કરીને ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધતું રહેશે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના બુલેટિન અનુસાર, શુક્રવારે, ચક્રવાત કરાઈકલથી 320 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણપૂર્વમાં, પુડુચેરીથી 430 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણપૂર્વમાં અને ચેન્નાઈથી 530 કિમી દક્ષિણમાં સ્થિત હતું. ચક્રવાત ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધીને શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠાને પાર કરે તેવી અપેક્ષા છે.
તમિલાનાડુ તરફ જશે આ વાવાઝોડું
શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠાને પાર કર્યા પછી, ચક્રવાત દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં આગળ વધશે. 30 નવેમ્બરની સવાર સુધીમાં તે ઉત્તરી તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને નજીકના દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠા સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે. નિષ્ણાતોની આગાહી છે કે ચક્રવાત સમુદ્ર ઉપર ઉપર તરફ જશે અને તમિલનાડુના દરિયાકાંઠાની સમાંતર આગળ વધશે.
ગુજરાતમાં માવઠું આવશે
તો આ કારણે ગુજરાત પર માવઠાનું સંકટ ફરી તોળાઈ રહ્યું છે. ગઈકાલે સાબરકાંઠા અને આજે બનાસકાંઠામાં વરસાદ આવતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. અને એ વચ્ચે આગાહીકાર રમણિક વામજાએ પણ એક જ મહિનામાં બે માવઠાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. 7 થી 10 ડિસેમ્બર હવામાનમાં પલટાની સંભાવના છે. હળવો વરસાદ આવી શકે છે. આ સાથે 23 થી 27 ડિસેમ્બર પણ વરસાદ આવી શકે છે.
ઠંડીનો રાઉન્ડ શરૂ થશે
રાજ્યમાં સોમવારથી ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. છેલ્લા 3 દિવસથી તાપમાન વધતા ઠંડીથી આંશિક રાહત મળી છે. હાલ ગરમ પવનો ફુંકાતા ઠંડીમાં ઘટાડો થયો છે. પરંતુ આગાહી અનુસાર સોમવારથી ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ શરૂ થઈ જશે. હાલ નલિયા સિવાયના ગુજરાતના શહેરોનું તાપમાન 15 ડિગ્રી ઉપર અનુભવાઈ રહ્યું છે. જેના કારણે ઠંડીમાં ઘટાડો થયો છે. ત્રણ દિવસ બાદ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે, એટલે કે ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયાથી ઠંડીની શરૂઆત થશે અને ડિસેમ્બરના છેલ્લા અઠવાડિયા સુધીમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડી શકે છે.
