260 KMની ઝડપે આવી રહી છે તબાહી! આ વર્ષનું છે સૌથી ખતરનાક મહાતોફાન, ઠંડી, વરસાદ અને ગરમી એક સાથે ત્રાટકશે!
Cyclone Alert: 260 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે આવી રહેલું સાયક્લોન 'હોરાસિયો' ભલે ભારતથી દૂર હોય, પરંતુ તેની અસરથી દેશનું હવામાન બદલાઈ ગયું છે. અનેક રાજ્યોમાં વરસાદ, પહાડો પર હિમવર્ષા અને ઉત્તર ભારતમાં વધતી ગરમીનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગ એ પહાડી રાજ્યોથી લઈને કેરળ સુધી ચેતવણી જાહેર કરી છે. આવો જાણીએ દેશભરના હવામાનની સ્થિતિ....
Cyclone Alert: દેશમાં હવામાન સતત બદલાઈ રહ્યું છે. ઉત્તર ભારતથી લઈને દક્ષિણ ભારત સુધીનું વાતાવરણ લોકોને ચોંકાવી રહ્યું છે. રાજધાની દિલ્હીમાં ગરમી વધી રહી છે, તો બીજી તરફ પહાડી વિસ્તારોમાં વરસાદ અને હિમવર્ષાનું એલર્ટ છે. આ દરમિયાન હિંદ મહાસાગરમાંથી ઉઠેલા પવનોની ગતિ હવે હવામાનનું ચિત્ર બદલી રહી છે. સમુદ્ર પર બનેલું શક્તિશાળી સાયક્લોન ‘હોરાસિયો’ 260 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ પકડી ચૂક્યું છે.
હવામાન વૈજ્ઞાનિકો તેને આ વર્ષનું સૌથી ખતરનાક તોફાન ગણાવી રહ્યા છે. ભલે તેની સીધી અસર ભારત પર પડવાની નથી, પરંતુ તેના કારણે સમગ્ર ભારતીય ઉપખંડનું હવામાન અસ્થિર બન્યું છે. તોફાનને જોતા હવામાન વિભાગે આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં યેલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. કેરળના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ સાવચેતી રાખવા જણાવાયું છે.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં તાપમાનના પેટર્નમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં દિવસનું તાપમાન સતત વધી રહ્યું છે. આગામી સાત દિવસમાં મહત્તમ તાપમાન 3 થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી વધી શકે છે. ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ ગરમી જોર પકડશે. જોકે, આ દરમિયાન વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાથી પહાડી વિસ્તારોમાં વરસાદ અને હિમવર્ષા થશે. બીજી તરફ, પૂર્વોત્તર અને દક્ષિણ ભારતમાં ભેજ વધવાને કારણે વરસાદનો દોર ચાલુ રહેશે. અંદામાન-નિકોબાર, સિક્કિમ, કેરળ અને તમિલનાડુમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
સાયક્લોન હોરાસિયો કેટલું ખતરનાક છે?
હવામાનશાસ્ત્રીઓના મતે ચક્રવાત હોરાસિયોને આ વર્ષે અત્યાર સુધીનું સૌથી શક્તિશાળી ચક્રવાત માનવામાં આવે છે. તેની મહત્તમ પવન ગતિ 260 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચવાની ધારણા છે, જે તેને અત્યંત ખતરનાક શ્રેણીમાં રાખે છે. ઝડપી ફૂંકાતો પવન, દરિયામાં ઉઠતી લહેરો, તીવ્ર દબાણમાં ફેરફાર અને દરિયાઈ માર્ગો માટે ગંભીર ખતરો પેદા કરી શકે છે. જો કે, રાહતની વાત એ છે કે, તેના વર્તમાન ટ્રેક મુજબ, તે ભારતીય દરિયાકાંઠા પર સીધી અસર કરશે નહીં. જો કે, તેની અસર ચોક્કસપણે હિંદ મહાસાગર અને આસપાસની હવામાન પ્રણાલીઓને અસ્થિર કરી રહી છે.
કયા રાજ્યોમાં હવામાનમાં સૌથી વધુ ફેરફાર જોવા મળશે?
જમ્મુ અને કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ જેવા પર્વતીય રાજ્યોમાં હવામાનમાં સૌથી નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળશે, જ્યાં વરસાદ અને હિમવર્ષા ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે. દક્ષિણ ભારતના રાજ્યો, ખાસ કરીને તમિલનાડુ અને કેરળમાં વાવાઝોડા અને હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની સંભાવના છે. ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં પણ વાદળો અને વરસાદ સક્રિય રહેશે. તેનાથી વિપરીત, ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને ગુજરાત જેવા રાજ્યોમાં તાપમાન ઝડપથી વધશે, અને ગરમીની અસરો ટૂંક સમયમાં અનુભવાશે. આનો અર્થ એ છે કે દેશના વિવિધ ભાગોમાં એક સાથે ત્રણ ઋતુઓનો અનુભવ થશે: ઠંડી, વરસાદ અને ગરમી.
ગરમીની શરૂઆત છતાં વરસાદ કેમ?
સામાન્ય રીતે ફેબ્રુઆરીના અંતમાં ગરમી વધે છે, પરંતુ આ વખતે બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલું લો-પ્રેશર અને ભેજવાળા પવનોને કારણે વાતાવરણમાં અસ્થિરતા વધી છે. સતત સક્રિય થઈ રહેલા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પહાડી વિસ્તારોમાં ભેજ પહોંચાડી રહ્યા છે, જેના કારણે ગરમીની શરૂઆત છતાં અનેક રાજ્યોમાં વરસાદ અને વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે.
શું ચક્રવાત ભારત પર સીધી અસર કરશે?
ભારતીય હવામાન વિભાગ અનુસાર, ચક્રવાત હોરાસિયો હાલમાં ભારતના દરિયાકાંઠાને સીધી અસર કરે તેવી શક્યતા નથી. તેનો ટ્રેક ભારતીય સરહદથી દૂર રહે છે. જો કે, મોટા ચક્રવાતો તેમના માર્ગ સુધી મર્યાદિત નથી; તેઓ સમુદ્રી પવનો, ભેજ અને વાતાવરણીય દબાણને બદલી નાખે છે. આના કારણે ભારતના ઘણા ભાગોમાં હવામાન અસ્થિર બની રહ્યું છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં મોજાની ઊંચાઈ વધી શકે છે, અને માછીમારોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો હોવા છતાં ભારતમાં વરસાદ કેમ પડી રહ્યો છે?
સામાન્ય રીતે ફેબ્રુઆરીના અંતમાં અને માર્ચની શરૂઆતમાં તાપમાન ઝડપથી વધે છે, પરંતુ આ વખતે હવામાનની પેટર્ન અલગ દેખાય છે. બંગાળની ખાડીમાં ઓછા દબાણવાળા વિસ્તાર, સપાટી પરનું પરિભ્રમણ અને ભેજવાળા પવનોએ વાતાવરણીય અસ્થિરતામાં વધારો કર્યો છે. વધુમાં, સતત પશ્ચિમી વિક્ષેપો ઉત્તર ભારતના પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભેજ લાવી રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે ઉનાળાની શરૂઆત છતાં, ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદ, વાદળો અને હિમવર્ષા થઈ રહી છે. દરિયાઈ ચક્રવાત વાતાવરણીય દબાણ પ્રણાલીને પણ અસર કરી રહ્યા છે, જેના કારણે હવામાન સામાન્ય ઋતુચક્રથી અલગ રીતે વર્તે છે.
