ગુજરાતમાં વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે, ચાર જિલ્લાઓમાં ગમે ત્યારે ત્રાટકશે વરસાદ : હવામાન વિભાગની આગાહી
Gujarat Latest Weather Update : રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે અમદાવાદમાં વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાયો. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં માવઠું પડવાની આગાહી છે. તો અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
રાજ્યના માથે માવઠાનું સંકટ
હવામાન વિભાગે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લામાં માવઠાની શક્યતા છે. તો સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને દાહોદમાં માવઠું થઈ શકે છે. અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
રાજ્યમાં કમોસમી માવઠાની શકયતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે. ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લામાં માવઠાની આગાહી છે. વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે કહ્યું કે, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ જિલ્લાઓમાં માવઠાની આગાહી છે. આ જિલ્લાઓમાં સામાન્યથી મધ્યમ માવઠાની આગાહી છે. એકસાથે 3 સિસ્ટમ સક્રિય થતા માવઠાની આગાહી આવી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફને લીધે આગાહી આવી છે. હાલ ઉત્તર પશ્ચિમના પવનોની ગતિ વધારે રહેશે. કેટલાક જિલ્લામાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે
એકસાથે ત્રણ સિસ્ટમ એક્ટિવેટ થતા ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે. અમદાવાદમાં મોડી રાતે તેજ ગતિથી પવન ફૂંકાયો હતો. તો બીજી તરફ, કેટલાક જિલ્લાઓાં 30 થી 40 કિ.મી.ની ઝડપે પવન ફુંકાવવાની સંભાવના હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે.
આખા દેશના વાતાવરણે કરવટ લીધી
ગુજરાત સહિત દેશભરમાં અચાનક વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવ્યો છે. દિલ્હી, ગુજરાતમાં કેટલીક જગ્યાએ માવઠું પડ્યું છે. તો હજુ પણ કેટલીક જગ્યાએ વરસાદ પડવાની આગાહી છે. પંજાબ, હરિયાણા, યુપી, રાજસ્થાનમાં વરસાદની આગાહી છે. બીજી તરફ પહાડી વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા થઈ રહી છે. જમ્મુ કાશ્મીર, લદ્દાખમાં ભારે બરફવર્ષા જોવા મળી છે. તો હિમાચલપ્રદેશ, ઉત્તરાખંડમાં પણ બરફ પડી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત નીચે દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં પણ વરસાદ પડવાની આગાહી કરાઈ છે.
Trending Photos