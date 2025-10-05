હજુ ખતરો ટળ્યો નથી! આ તારીખે ગુજરાત તરફ યુ-ટર્ન લેશે 'શક્તિ' વાવાઝોડું, આ જિલ્લામાં સર્જી શકે છે વિનાશ
Cyclone Shakti Alert: અરબ સાગરમાં વાવાઝોડું 'શક્તિ' સક્રિય થયું છે, જે હાલ ઓમાન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ અનુસાર વાવાઝોડું શક્તિ 6 ઓક્ટોબરથી ગુજરાત તરફ યુ-ટર્ન લે તેવી શક્યતા છે, ત્યારે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો સહિતના સ્થળે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. દીવ-વેરાવળ, દ્વારકા સહિત સૌરાષ્ટ્રના દરિયામાં ભારે કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે વાવાઝોડાને લઈને તંત્ર એલર્ટ મોડમાં છે.
હવામાન વિભાગ મુજબ, 'શક્તિ' વાવાઝોડાની અસરને લઈને આગામી 5 દિવસ ભારે પવન ફૂંકાવવાની સાથે હળવા વરસાદની શક્યતા છે. જેમાં સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પણ થઈ શકે છે. 8 ઓક્ટોબરે જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, સુરત, નવસારી, વલસાડ જિલ્લામાં હળવાથી સારો એવો વરસાદથી સંભાવના છે.
વાવાઝોડાના સંભવિત ખતરાને કારણે તંત્ર દ્વારા જે સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા, તેનાથી હવે છૂટછાટ આપવામાં આવી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ગોમતી ઘાટ પર સમુદ્રમાં ઊંચા મોજાં ઉછળતા જોવા મળતા હતા, તે હવે સંપૂર્ણપણે શાંત જોવા મળી રહ્યા છે. પરિસ્થિતિ સામાન્ય થતાં ગોમતી ઘાટ ખાતે શ્રદ્ધાળુઓ અને સામાન્ય માણસોની અવરજવર પુનઃ ચાલુ થઈ ગઈ છે.
ગુજરાત પર આવનાર સંભવિત વાવાઝોડા શક્તિને લઈ વહીવટી તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે ત્યારે ખાસ કરીને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો પોરબંદર જિલ્લો જામનગર જિલ્લો અને કચ્છ જિલ્લા પર આ શક્તિ વાવાઝોડું સીધો ટકરાય તેવી સંભાવના મોસમ વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે. તંત્ર દ્વારા હાલ શક્તિ વાવાઝોડાને ધ્યાને લઈ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સ્પષ્ટ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, હાલમાં આ વાવાઝોડું દ્વારકાના દરિયા કિનારાથી આશરે 240 કિલોમીટર દૂર અરબી સમુદ્રમાં સ્થિત છે. સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે, વાવાઝોડું ઓમાન તરફ આગળ વધ્યા બાદ 6 તારીખે યુ-ટર્ન લેવાની શક્યતા છે અને તે ફરી ગુજરાત તરફ ફંટાઈ શકે છે. જોકે, આ આફતસૂચક આગાહીનો અર્થ એ નથી કે ડરી જવું, પરંતુ સાવચેત રહેવું અનિવાર્ય છે.
આ વાવાઝોડાની અસરને કારણે દરિયાઈ પ્રવૃત્તિઓ પર ગંભીર અસર જોવા મળશે. આગાહીમાં સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યું છે કે દરિયામાં કંરટ (તીવ્ર પ્રવાહ) જોવા મળશે, જેના કારણે મોજાં ઊંચા ઊછળશે અને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલના મતે, આ વાવાઝોડું એટલું શક્તિશાળી છે કે તેના કારણે ભારે પવન અને વરસાદની સાથે વિજળીના થાંભલાઓ પડી જવાની શક્યતા પણ રહેશે. પવનની ગતિ ખૂબ તેજ રહેવાના કારણે જનજીવન પર ગંભીર અસર પડી શકે છે. ખાસ કરીને કચ્છ અને પાકિસ્તાનના ભાગોમાં દરિયો વલોવાતો હોય તેવું જણાશે, જે તેની તીવ્રતાનો સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે.
બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ગરમી સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ગરમી સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, 27 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં ગરમી પડશે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 37 ડિગ્રી સુધી જઈ શકે છે. મહેસાણા, પાટણ, સમી, હારીજ, હિંમતનગર તથા પંચમહાલના ભાગોમાં ગરમી રહેશે. મધ્ય ગુજરાતના આણંદ, વડોદરા, નડિયાદ, અમદાવાદ તથા ગાંધીનગરમાં ગરમી રહેશે.
ભીષણ ગરમી વિશે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, મહત્તમ તાપમાન 35 થી 36 ડિગ્રી જઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલાક ભાગોમાં ગરમી રહી શકે છે. બંગાળમાં બનતી સિસ્ટમના કારણે 27 સપ્ટેમ્બરથી ૩ ઓક્ટોબર ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવશે. આહવા, ડાંગ, વલસાડમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ આવશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 26 સપ્ટેમ્બરથી હવામાનમાં પલટો આવશે.
