ગુજરાત નજીક આવી રહેલું વાવાઝોડું શક્તિ શાંત પડ્યું : હવામાન વિભાગે 5 જિલ્લાઓને કર્યા એલર્ટ
Cyclone Shakti Alert : અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય થયેલું શક્તિ વાવાઝોડું નબળું પડ્યું. વાવાઝોડાની અસરથી ભેજવાળા પવનો અમદાવાદ સુધી આવી પહોંચ્યા છે. જેથી અમદાવાદમાં 4 દિવસ સુધી ઝાપટાંની વકી છે. ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓને આજે હવામાન વિભાગે એલર્ટ આપ્યું છે. હજુ 7 દિવસ ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. રાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક માટે કેટલાક જિલ્લાઓને એલર્ટ આપ્યું છે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાતનાં જિલ્લાઓ માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરાયુ છે. બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને દાહોદમાં યેલો અલર્ટ છે. ઉત્તર ગુજરાતનાં જિલ્લાઓમાટે છુટાછવાયા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. હવામાન વિભાગે લેટેસ્ટ માહિતી આપતા કહ્યું કે, આજે શક્તિ વાવાઝોડું યુ ટર્ન લેશે. અને શક્તિ વાવાઝોડું ધીમે ધીમે શાંત પડશે.
વાવાઝોડાની લેટેસ્ટ સ્થિતિ
પશ્ચિમ મધ્ય અને નજીકના ઉત્તરપશ્ચિમ અરબી સમુદ્ર પર ઉભું થયેલું તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડું "શક્તી" છેલ્લા 6 કલાક દરમિયાન 5 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે લગભગ દક્ષિણ તરફ આગળ વધ્યું, જે ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં નબળું પડી ગયું અને આજે 6 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ 0530 વાગ્યે, 19.6°N અક્ષાંશ અને 60.4°E રેખાંશ પર, મસીરાહ (ઓમાન) થી લગભગ 200 કિમી દક્ષિણપૂર્વમાં, રાસ અલ હદ્દ (ઓમાન) થી 310 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણપૂર્વમાં, કરાચી (પાકિસ્તાન) થી 910 કિમી દક્ષિણપશ્ચિમમાં, દ્વારકાથી 950 કિમી પશ્ચિમ-દક્ષિણપશ્ચિમમાં અને નલિયાથી 970 કિમી પશ્ચિમ-દક્ષિણપશ્ચિમમાં કેન્દ્રિત થયું. તે પશ્ચિમ મધ્ય અને નજીકના ઉત્તરપશ્ચિમ અરબી સમુદ્ર પર પૂર્વ-દક્ષિણપૂર્વ તરફ આગળ વધવાની અને 7 ઓક્ટોબરની સવાર સુધીમાં ડિપ્રેશનમાં નબળું પડવાની શક્યતા છે.
શક્તિ વાવાઝોડાને લઈ દ્વારકાના દરિયાનું રોદ્ર સ્વરૂપ સ્વરૂપ જોવા મળ્યું
ગુજરાત પર આવનાર સંભવિત વાવાઝોડા શક્તિને લઈ વહીવટી તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે. ત્યારે ખાસ કરીને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો પોરબંદર જિલ્લો જામનગર જિલ્લો અને કચ્છ જિલ્લા પર આ શક્તિ વાવાઝોડું સીધો ટકરાય તેવી સંભાવના ઓછી છે. તંત્ર દ્વારા હાલ શક્તિ વાવાઝોડાને ધ્યાને લઈ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સ્પષ્ટ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. પરિણામે ઓખા, સલાયા અને રૂપેણ બંદર પર મચ્છીમારો અડ્ડો જમાવી દીધો છે. વિવિધ બંદરો પર GMB દ્વારા મોસમ વિભાગની આગાહી અનુસાર ત્રણ નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દીધા છે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને પણ દુરકરવામાં આવ્યા છે. જરૂર પડે લોકોનો સ્થળાંતર પણ કરવામાં આવશે. ત્યારે દ્વારકાના દરિયામાં ભયંકર કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે 20થી 25 ફૂટ જેટલાં ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. દ્વારકા ખાતે આવતા પ્રવાસીઓને ગોમતી નદી કે દરિયામાં ન્હાવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે. જ્યારે તંત્ર દ્વારા ગોમતી નદી અને ભડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર તરફ પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવાયો છે.
ગુજરાતમાં કેટલો વરસાદ નોંધાયો
લેટેસ્ટ આંકડા અનુસાર, ગુજરાતમાં સિઝનનો સરેરાશ 117.43 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં કચ્છ ઝોનમાં સૌથી વધારે 147.76 ટકા વરસાદ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 122.50 ટકા વરસાદ, ઉત્તર ગુજરાતમાં 121.04 ટકા વરસાદ, મધ્ય ગુજરાતમાં 116.11 ટકા વરસાદ અને સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં 108.07 ટકા વરસાદ ખાબક્યો છે.
