સિઝનનું પહેલું વાવાઝોડું 'શક્તિ' બન્યું ઘાતક; ગુજરાતના ક્યાં વિસ્તારોને કરશે અસર, અંબાલાલની સ્ફોટક આગાહી
Gujarat Shakti Cyclone: અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાતી તોફાન 'શક્તિ'ની તીવ્રતામાં વધારો થતા ગુજરાત પર વધુ એક વાવાઝોડાનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે ખાસ કરીને દેવભૂમિ દ્વારકા સહિત સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતમાં વાવાઝોડાની સંભવિત અસર અને વરસાદને લઈને મોટી આગાહી કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે ઓમાન તરફ જઈ રહેલું વાવાઝોડું રિકવર થઈને ગુજરાત તરફ આવવાની શક્યતા છે.
Gujarat Shakti Cyclone: અરબ સાગરમાં સર્જાયેલું ચક્રવાતી તોફાન ‘શક્તિ’ વધુ તીવ્ર બન્યું. અરબ સાગરમાં સર્જાયેલ શક્તિ વાવાઝોડા અંગે હવામાનની નિષ્ણાંતની આગાહી. વાવાઝોડું સંતાકૂકડી રમી રહ્યું છે તેવું અનુમાન. અરબી સમુદ્રમાં બનેલું શક્તિ વાવાઝોડું કચ્છ તરફથી રાજસ્થાન તરફ ફંટાશે. ગુજરાત તરફ વાવાઝોડું આવતા નબળું પડશે, જો કે તેની અસર જોવા મળશે. 5 અને 6 તારીખે વાવાઝોડાની ગુજરાત પર જોવા મળશે અસર.
15 તારીખ બાદ વધુ કેટલીક સિસ્ટમ બનતાં વાવાઝોડું આવે તેવી શક્યતા. ગુજરાતમાં ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં મધ્યમ વરસાદની આગાહી. ઓક્ટોબરના પહેલા સપ્તાહમાં ચોમાસુ મોટાભાગના જિલ્લાઓમાંથી વિદાય લેશે. 8 ઓકટોબરે દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, સુરત નવસારી વલસાડમાં માધ્યમથી ભારે વરસાદની શકયતા. માછીમારોને હાલમાં વાવાઝોડાની અસરથી ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર તરફ વાદળભર્યું વાતાવરણ.
'શક્તિ' વાવાઝોડાની વર્તમાન સ્થિતિ
અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલું ચક્રવાતી તોફાન 'શક્તિ' સિવિયર સાયક્લોનિક સ્ટોર્મમાં પરિવર્તિત થવાની શક્યતા વધી છે. હાલમાં આ વાવાઝોડું દ્વારકાથી લગભગ 240 કિલોમીટર પશ્ચિમમાં અને નલિયાથી 360 કિલોમીટર પશ્ચિમ-દક્ષિણ પશ્ચિમમાં સ્થિત છે. 'શક્તિ' તોફાન પ્રતિ કલાક 12 કિલોમીટરની ઝડપે આગળ વધી રહ્યું છે. આગામી 24 કલાકમાં તેની તીવ્રતામાં વધુ વધારો થવાની સંભાવના છે.
વાવાઝોડાને લઈ અંબાલાલ પટેલની આગાહી
ગુજરાતમાં વાવાઝોડાની સંભવિત અસર અને વરસાદને લઈને અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે ઓમાન તરફ જઈ રહેલું વાવાઝોડું રિકવર થઈને ગુજરાત તરફ આવવાની શક્યતા છે, જેના કારણે જામનગર અને કચ્છ સહિતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં તેની અસર જોવા મળશે. આ દરમિયાન 65 થી 70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. આ વાવાઝોડાની અસર એકથી બે દિવસમાં શરૂ થઈ જશે.
દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં અસર અને ચેતવણી
વાવાઝોડું ભલે કિનારાથી દૂર હોય, પરંતુ તેની અસર દેવભૂમિ દ્વારકાના દરિયાકાંઠે અનુભવાવા લાગી છે. દ્વારકાના દરિયામાં ભારે કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે અને દરિયા કિનારે ઊંચા મોજાં ઉછળી રહ્યા છે. 4 અને 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન પવનની ગતિ વધીને 110 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે, જેના ઝાપટાં 125 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી જવાની સંભાવના છે. 6 અને 7 ઓક્ટોબરના રોજ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા તમામ નાગરિકોને, ખાસ કરીને દરિયા કિનારાની નજીક રહેતા લોકોને, સાવચેતી રાખવા અને સરકારી સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને કચ્છ અને માંગરોળના દરિયાકિનારે ત્રણ નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. ગાંધીનગર સ્થિત ફિશરીઝ વિભાગે માછીમારોને તત્કાળ કડક સૂચના આપી છે કે તેઓ જીવનું જોખમ લઈને દરિયો ન ખેડે. દરિયામાં રહેલા માછીમારોને પણ તાત્કાલિક કિનારે પરત ફરવા જણાવી દેવાયું છે. સંબંધિત વિસ્તારોમાં હવામાનની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેતી રાખવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
વાવાઝોડાને લઈને તંત્ર દ્વારા આગમચેતીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. જરૂર જણાશે તો સંભવિત અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંથી લોકોનું સ્થળાંતર (Evacuation) પણ કરવામાં આવશે, જેની પૂર્વ તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા જનતાને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ અફવાઓથી દૂર રહે અને ફક્ત સરકારી જાહેરાતો તથા સત્તાવાર સૂચનાઓનું જ પાલન કરે. તો બીજી તરફ IMD એ મહારાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓ જેમ કે મુંબઈ, રાયગઢ, રત્નાગિરી, પાલઘર અને સિંધુદુર્ગ માટે ચેતવણી જારી કરી છે. ચક્રવાત 'શક્તિ' ને કારણે, 4-5 ઓક્ટોબર દરમિયાન આ જિલ્લાઓમાં 45-65 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
