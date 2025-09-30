ગુજરાત પર મોટું સંકટ : બે મોટી વરસાદી સિસ્ટમની ગુજરાતમાં એન્ટ્રી, અતિભારે વરસાદની આગાહી
Gujarat Weather Forecast : ગુજરાત પર બેવડું સંકટ? અરબી સમુદ્રમાં ડીપ ડિપ્રેશન અને બંગાળની ખાડીમાં વધુ એક લો-પ્રેશર સિસ્ટમ્સ સક્રિય થવાની તૈયારીમાં, ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ઠેર ઠેર ભારે વરસાદની આગાહી
અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડી ગુજરાતને ધમરોળશે
રાજ્યમાં નવરાત્રીના રંગમાં ભંગ પાડ્યા બાદ પણ મેઘરાજા શાંત થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા. ગુજરાત અને તેને અડીને આવેલા અરબી સમુદ્ર પર એક ઊંડા નિશ્ન દબાણનું ક્ષેત્ર (ડીપ ડિપ્રેશન) સક્રિય થયું છે. આ સાથે જ બંગાળની ખાડીમાં પણ એક નવી વરસાદી સિસ્ટમ્સ આકાર લઈ રહી છે, જેની સંયુક્ત અસર હેઠળ આગામી દિવસોમાં ગુજરાત સહિત દેશના મોટાભાગના રાજ્યોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે.
ગુજરાત માટે આગામી ૪૮ કલાક ભારે
હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્ર દ્વારા જાહેર કરાયેલી વિગતો મુજબ, અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય થયેલી સિસ્ટમ્સના કારણે રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટાપાયે ભેજ પ્રવેશી રહ્યો છે. જેના પગલે આગામી ૪૮ કલાક, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના રાતના જિલ્લાઓ જેવા કે વલસાડ, નવસારી, સુરત, ડાંગ અને તાપી તેમજ સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો અમરેલી, ગીર-સોમનાથ, જૂનાગઢ, પોરબંદર અને દેવભૂમિ દ્વારકામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે.
વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે
કેટલાક વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ ૪૦-૫૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેવાની પણ શક્યતા છે. રાજકોટ, અમદાવાદ, વડોદરા સહિત મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ મધ્યમથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે. આ બેવડી સિસ્ટમની અસર માત્ર ગુજરાત પૂરતી સીમિત નથી. દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પણ તેની અસર જોવા મળશે.
ભારે નુકસાની સર્જશે આ તોફાન
પાછોતરા વરસાદના કારણે ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખાસ કરીને કપાસ, મગફળી અને ડાંગરના પાક માટે આ વરસાદ ચિંતાજનક બની શકે છે. સરકારી તંત્ર દ્વારા નીચાણવાળા વિસ્તારોને સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે અને માછીમારોને આગામી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી દરિયો ન ખેડવા સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. નાગરિકોને પણ નદી-નાળા અને જર્જરિત મકાનોથી દૂર રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી આવી છે. આજે પણ રાજ્યમાં વરસાદ નવરાત્રીમાં વિઘ્ન બનશે. આજે પણ ખેલૈયાઓની મજા બગડી શકે છે. ગરબા આયોજકોનો વરસાદથી મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. હવામાન વિભાગે આજથી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરી છે. તો 3 દિવસ થંડર સ્ટોર્મ વોર્નિંગ સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ત્રીજા દિવસે 1 અને 2 ઓક્ટોબરે ભારેથી અતિભારે વરસાદ ની આગાહી કરી.
ક્યાં ક્યાં વરસાદની આગાહી છે તે વિશે વિભાગના ડાયરેક્ટર એકે દાસે જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ ભારેથી અતિભારેની આગાહી છે. જામનગર, અમરેલી, કચ્છમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ દરિયામાં ફિશરમેન વોર્નિંગ આપવામાં આવ્યું છે. ઉત્તર અને દક્ષિણમાં દરિયામાં 3 નંબર નું સિગ્નલ આપવામાં આવ્યું છે. હાલમાં વેલમાર્ક લો સિસ્ટમ અને સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદી માહોલ છે. 1 ઓક્ટોબરે દરિયામાં જતા ડિપ્રેશન બનશે. કુલ 3 સિસ્ટમ બનવાના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે.
રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ યથાવત
24 કલાકમાં રાજ્યના 130 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો. જૂનાગઢ, ગીરસોમનાથમાં વરસ્યો સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો. જેમાં સૌથી વધુ જૂનાગઢના માંગરોળમાં 4 ઈંચને પાર વરસાદ રહ્યો. ગીરસોમનાથના તાલાલામાં 2.5 ઈંચ વરસાદ રહ્યો. તો જૂનાગઢના કેશોદ, માળિયાહાટીનામાં 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો. ગીરસોમનાથના ઉનામાં પણ 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ રહ્યો. પાટણ-વેરાવળ, સૂત્રાપાડામાં 1.5 ઈંચ વરસાદ રહ્યો. દ્વારકા અને સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મામાં 1 ઈંચ રહ્યો. તો નવસારી અને વલસાડમાં પણ વરસાદી માહોલ છવાયો.
