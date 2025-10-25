ગુજરાત પર ડબલ ખતરો : અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીના બે વાવાઝોડા પર ત્રાટકશે
Cyclone Alert : ગુજરાતના ખેડૂતો અને દરિયાકિનારાના રહેવાસીઓ માટે ચિંતાજનક હવામાન અપડેટ સામે આવ્યા છે. અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં એકસાથે બે સિસ્ટમ સક્રિય થતાં, આગામી પાંચથી છ દિવસ દરમિયાન રાજ્યમાં હળવાથી ભારે વરસાદનો માહોલ સર્જાવાની શક્યતા છે.
ગુજરાત તરફ આવી રહ્યુ છે સંકટ
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, અરબ સાગરમાં એક ડિપ્રેશન સિસ્ટમ સક્રિય છે, જે આશરે ૨૫ કિમી/ કલાકની ઝડપે ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ દિશામાં આગળ વધી રહી છે. હાલ આ સિસ્ટમ ગુજરાતથી લગભગ ૭૦૦ કિમી દૂર છે અને આગામી ૨૪ કલાકમાં તે વધુ તીવ્ર બની શકે છે. આ સિસ્ટમના સંભવિત ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતના તમામ બંદરોએ ભયસૂચક સિગ્નલ લગાવી દીધા છે. અને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે ચેતવણી આપી દેવામાં આવી છે. બીજી તરફ, બંગાળની ખાડી પર સક્રિય લો પ્રેશર સિસ્ટમ પણ ગુજરાત પર અસર કરી શકે છે.
ગુજરાતમાં પડશે ધોધમાર વરસાદ
IMD ના અનુમાન મુજબ આ સિસ્ટમ ૨૫ ઓક્ટોબર સુધીમાં વધુ તીવ્ર બનશે. ર૬ ઓકટોબરે તે ડીપ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાશે. 27 ઓકટોબરના રોજ આ સિસ્ટમ વાવાઝોડા (Cyclonic Storm) નું સ્વરૂપ ધારણ કરશે, જેની અસર ગુજરાતના વાતાવરણ પર પણ વર્તાશે. હવામાન નિષ્ણાતોએ દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં આગામી ચારથી પાંચ દિવસ દરમિયાન ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પૂર જેવો વરસાદ પડી શકે છે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ ૩ ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી શકે છે.
ખેડૂતોએ ખાસ સાચવવું
ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે હવામાન અસ્થિર રહેવાનું હોવાથી, કાપણી કરેલો પાક અથવા ધાન્ય ખુલ્લા ખેતરોમાં રાખવાનું તાત્કાલિક ટાળવું, જેથી ભારે વરસાદથી થતા નુકસાનને અટકાવી શકાય.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે જણાવ્યું કે, પૂર્વ મધ્યમ અરબસાગરમાં ડિપ્રેશન સક્રિય બન્યું છે. જેથી આગમી સાત દિવસ રાજ્યમાં છુટાછવાયા વરસાદની આગાહી છે. 25 થી 27 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં વરસાદને લાઈ યેલો અલર્ટ જાહેર કરાયુ છે. જેથી આજે 25 ઓક્ટોબરે મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ,દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. તો 25 ઓક્ટોબરે અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા, પંચમહાલ, મહીસાગર, દાહોદ અને કચ્છમાં છુટાછવાયા હળવાથી મધ્યમ વરસાદ આવશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં LCS3 જયારે સૌરાષ્ટ્ર ના દરિયા કિનારે DC1 સિગ્નલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
આગાહીકાર અંબાલાલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહી છે કે, 25 થી 30 ઓકટોબરમા દરમ્યાન બંગાળના ઉપસાગરમા સાયકલોન બનવાની શક્યતા છે. અરબ સાગરની સિસ્ટમ ડિપ ડિપ્રેશન બનીને ગુજરાત તરફ આવતા ગુજરાતમા ભાગોમા દેશના પુર્વીય ભાગોમા જતા રાજસ્થાનમા સાયકલોન બનવાની શક્યતા છે. જેને કારણે આજથી ગુજરાતમા હવામાન પલટાની શક્યતા છે. આવતીકાલથી 30 તારીખ સુધીમા ગુજરાતમના ઘણા ભાગોમા ભારે વરસાદની શક્યતા છે. ત્યારબાદ નવેમ્બરમાં દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. નવેમ્બરની શરૂઆત 4 થી 8 નવેમ્બરમાં ગુજરાતના હવામાનમા પલટાની શક્યતા છે. 8 નવેમ્બર બાદ ફરી એકવાર માવઠું આવશે.
દરિયાકાંઠે દરિયામાં મોજા ઉછળવાની શરૂઆત થઈ
દ્વારકા જિલ્લાના સમુદ્ર વિસ્તારમાં મોસમ વિભાગે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. ઓખા પોર્ટ પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે. તો સલાયા પોર્ટ પર 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે. 24 થી 28 તારીખ સુધી મોસમ વિભાગની હળવાથી ભારે વરસાદની આગાહી છે. સમુદ્ર વિસ્તારમાં પવનની ઝડપ 35 થી 55 કિમી પ્રતિ કલાક રહેવાનું અનુમાન છે. આવામાં માછીમારોને દરિયો ના ખેડવા સૂચના અપાઈ.
સૌરાષ્ટ્રના દરીયા કાંઠે દરીયો તોફાની સ્વરૂપ ધારણ કરશે
અરબસાગરમા ડિપ્રેશન સિસ્ટમ સક્રિય થતા સૌરાષ્ટ્રનો દરિયાકાંઠો એલર્ટ પર મૂકાયો છે. અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ બંદર પર 1 નંબર સિગ્નલ હટાવી "ભયજનક" 3 નંબર સિગ્નલ લગાવાયું છે. અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન સિસ્ટમ સક્રિય થતા દરિયા કાંઠે તંત્ર એલર્ટ જાહેર કરાયુ છે. જાફરાબાદ બંદર પર 3 નંબર સિગ્નલ લગાવી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ. જાફરાબાદ, પીપાવાવ પોર્ટ, ધારાબંદર, શિયાળ બેટ દરિયાકાંઠે દરિયામાં મોજા ઉછળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. સૌરાષ્ટ્રના દરીયા કાંઠે દરીયો તોફાની સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે.
