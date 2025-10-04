ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાત તરફ આવી રહ્યું છે શક્તિ વાવાઝોડું : દ્વારકા પર મોટો ખતરો મંડરાયો, હવામાન વિભાગે આપી ચેતવણી

Gujarat Weather Forecast : અરબ સાગરમાં ડીપ ડિપ્રેશન સક્રિય થયું છે. ડીપ ડિપ્રેશન ચક્રવાતમાં ફેરવાશે. ત્યારે હજુ પણ ગુજરાતમાં 6 દિવસ વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ પડશે. અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં 116 ટકાથી વધુ વરસાદ નોંધાયો.

Updated:Oct 04, 2025, 09:35 AM IST

ચક્રવાતી તોફાન "શક્તી" ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્રમાં તીવ્ર, વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા

1/6
image

ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાતી તોફાન "શક્તિ" ઝડપભેર આગળ વધી રહ્યું છે. આજે, 4 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ 02:30 વાગ્યે, આ તોફાન 22.0 ઉત્તર અક્ષાંશ અને 65.6 પૂર્વ રેખાંશ નજીક કેન્દ્રિત હતું, જે દ્વારકાથી 360 કિમી પશ્ચિમ, નલિયાથી 360 કિમી પશ્ચિમ-દક્ષિણપશ્ચિમ, કરાંચી (પાકિસ્તાન) થી 360 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણપશ્ચિમ અને પોરબંદરથી 420 કિમી પશ્ચિમમાં સ્થિત છે. પાછલા 6 કલાકમાં 10 કિમી/કલાકની ઝડપે પશ્ચિમ તરફ આગળ વધેલું આ તોફાન આજે સવાર સુધીમાં ગંભીર ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં તીવ્ર બનવાની શક્યતા છે. 

કઈ દિશામાં આગળ વધશે શક્તિ વાવાઝોડું 

2/6
image

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, "શક્તી" પશ્ચિમ-દક્ષિણપશ્ચિમ તરફ આગળ વધશે અને 5 ઓક્ટોબર સુધીમાં ઉત્તર અને મધ્ય અરબી સમુદ્રના મધ્ય ભાગો સુધી પહોંચશે. ત્યારબાદ, 6 ઓક્ટોબરની સવારથી તે પૂર્વ-ઉત્તરપૂર્વ તરફ ફરી વળશે. સંબંધિત વિસ્તારોમાં હવામાનની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે, અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેતી રાખવા અને સ્થાનિક સત્તાવાળાઓની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. 

દ્વારકા પર વાવાઝોડાનો ખતરો 

3/6
image

હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે દેવભૂમિ દ્વારકા પર 'શક્તિ' વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાયો છે. વાવાઝોડું દ્વારકાથી 240 કિલોમીટર દૂર અરબી સમુદ્રમાં છે. પ્રતિ કલાક 12 કિમીની ગતિએ શક્તિ વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે. સમુદ્રમાં ભારે કરંટ અને દરિયા કિનારે ઊંચા મોજાં ઉછાળ્યા છે. ગાંધીનગર ફિશરીઝ વિભાગે માછીમારો ને દરિયો ન ખેડવા તત્કાલ કડક સૂચના આપી. વાવાઝોડાને લઈ તંત્ર દ્વારા આગમચેતીના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. દરિયા કિનારે વસતા લોકોને સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે. તો જરૂર જણાશે તો સંભવિત અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંથી લોકોનું સ્થળાંતર પણ કરવામાં આવશે. 

આ વાવાઝોડું કેવી રીતે સર્જાયું 

4/6
image

વાવાઝોડાનું આશ્ચર્યજનક રીતે સર્જન અને ગતિવિધિ જોવા મળી. હજી દસ દિવસ પહેલા બંગાળની ખાડીમાં ઓડીશા નજીક લોપ્રચર સર્જાયું હતું. દરિયામાં સજાતા સામાન્ય વાવાઝોડાથી વિપરિત આ સિસ્ટમ દેશની પૂર્વથી છેક પશ્ચિમે ખંભાતના અખાતમાં તારીખ 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ આવ્યું. તારી 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુજરાતની ધરતી પર આગળ વધી કચ્છના અખાતમાં અને જમીન પર ટર્ન લઈને દરિયામાં ગયું. દરિયામાં તેની ત્રણ દિવસથી સર્ષાકાર ગતિ રહી છે અને આજે દરિયામાં તે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનમાં ફેરવાયું છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી 

5/6
image

આગામી સાત દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી આવી ગઈ છે. અરબી સમુદ્રમાં સિસ્ટમ સક્રિય થતા વરસાદની શકયતા ગુજરાત પર મંડરાયેલી છે. આ વિશે હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એકે દાસે જણાવ્યું કે, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ આવશે. માછીમારોને આગામી 5 દિવસ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના અપાઈ છે. દરિયાકાંઠે 40 થી 50 કિ.મી.ની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. આગામી 24 કલાક વેરાવળ અને અન્ય બંદરો પર LCS-3 લાગુ કરાયું છે. દક્ષિણના દરિયાકાંઠે DC-1 સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. 

ગુજરાતમાં કેવી સ્થિતિ સર્જાશે 

6/6
image

અમદાવાદમાં વાદળ સાથે હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અરબ સાગરમાં ડીપ ડિપ્રેશન સક્રિય થયું છે. આગામી 3 કલાકમાં આ ડીપ ડિપ્રેશન ચક્રવાતમાં ફેરવાશે. આગામી 24 કલાકમાં અરબ સાગરની સિસ્ટમ સિવિયર સાયક્લોનિક સ્ટોર્મમાં પરિવર્તિત થશે. ગુજરાતના પશ્ચિમ ભાગમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની શક્યતા છે. ઓરિસ્સા પાસે ડિપ્રેશન સક્રિય થતા રાજ્યમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે. વેરાવળ અને ભરૂચ પાસે મોન્સૂન વિડ્રોઅલ લાઈન પહોંચી છે. 

weather updateWeather ForecastAmbalal Patelઅંબાલાલ પટેલpredictionCyclone AlertParesh Goswamiપરેશ ગોસ્વામીFlood Alertgujarat rainsheavy rainHeavy rainfallભારે વરસાદવરસાદની આગાહી

Trending Photos