આવી રહ્યું છે દિત્વાહ વાવાઝોડું! ક્યારે, કેટલા વાગે અને ક્યાં ટકરાશે તેની હવામાન વિભાગે આપી માહિતી
Cyclone Ditwah LIVE Updates: શ્રીલંકામાં ભારે તબાહી મચાવ્યા બાદ, ચક્રવાત દિત્વાહ તમિલનાડુના દરિયાકાંઠે પહોંચી ગયું છે. ચક્રવાતને કારણે તમિલનાડુના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. સરકારે પણ વાવાઝોડાનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી લીધી છે.
આજે ગમે ત્યારે ત્રાટકશે દિત્વાહ વાવાઝોડું
શ્રીલંકામાં વિનાશ સર્જ્યા બાદ, ચક્રવાત દિટવાહ ઝડપથી ભારત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ વાવાઝોડું આજે ગમે ત્યારે ઉત્તર તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે ટકરાશે. હવામાન વિભાગે આ અંગે ચેતવણી જારી કરી છે. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, NDRF ની 14 ટીમો સ્થળ પર તૈનાત કરવામાં આવી છે. ચક્રવાત દિટવાહને કારણે શ્રીલંકામાં 150 લોકોનાં મોત થયા છે. આ ઉપરાંત, ઘણા લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને નજીકના ઉત્તર શ્રીલંકા અને તમિલનાડુના દરિયાકાંઠે ત્રાટકતું ચક્રવાત દિટવાહ છેલ્લા 6 કલાક દરમિયાન લગભગ 5 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર તરફ આગળ વધ્યું છે.
વાવાઝોડું આ રસ્તે ભારત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે
ચક્રવાત દિટવાહ 29 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ રાત્રે 11:30 વાગ્યે દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને નજીકના ઉત્તરી તમિલનાડુ-પુડુચેરી દરિયાકાંઠા પર, 10.7°N અક્ષાંશ અને 80.6°E રેખાંશની નજીક, વેદારણ્યમથી લગભગ 90 કિલોમીટર પૂર્વ અને ઉત્તરપૂર્વમાં, કરાઈકલથી 90 કિલોમીટર પૂર્વ અને દક્ષિણપૂર્વમાં, શ્રીલંકાના જાફનાથી 130 કિલોમીટર ઉત્તર અને ઉત્તરપૂર્વમાં, પુડુચેરીથી 160 કિલોમીટર દક્ષિણ અને દક્ષિણપૂર્વમાં અને ચેન્નાઈથી 260 કિલોમીટર દક્ષિણમાં કેન્દ્રિત હતું.
વાવાઝોડું દિત્વાહ ભારતમાં ક્યારે પહોંચશે?
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, ચક્રવાત દિટવાહ આગામી 24 કલાકમાં ઉત્તરી તમિલનાડુ અને પુડુચેરીના દરિયાકાંઠાની સમાંતર ઉત્તર તરફ આગળ વધવાની ધારણા છે. ચક્રવાત દિત્વાહ હાલમાં 5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધી રહ્યું છે. તે ૩૦ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ સવારે ૨:૩૦ વાગ્યે દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને તેની નજીકના શ્રીલંકા અને તમિલનાડુના દરિયાકાંઠા પર, પુડુચેરીથી લગભગ ૧૬૦ કિમી દક્ષિણ અને દક્ષિણપૂર્વમાં અને ચેન્નાઈથી ૨૫૦ કિમી દક્ષિણમાં કેન્દ્રિત હતું. ઉત્તર તરફ આગળ વધતા, ચક્રવાત દિત્વાહ ૩૦ નવેમ્બરની સવાર અને સાંજ સુધીમાં દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીના દરિયાકાંઠાથી અનુક્રમે ૫૦ કિમી અને ૨૫ કિમી દૂર, કેન્દ્રિત થશે.
વાવાઝોડાના લેટેસ્ટ અપડેટ
આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળે આપેલા અપડેટ અનુસાર, 30 નવેમ્બર, સવારે 8 કલાકે દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં સક્રિય ‘દિત્વાહ’ વાવાઝોડું હાલમાં કરૈકાલથી 80 કિલોમીટર, પુડુચેરીથી 160 કિલોમીટર અને ચેન્નઈથી 250 કિલોમીટર દૂર કેન્દ્રિત છે. વાવાઝોડું માત્ર 5 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધ્યું છે. આગામી ૨૪ કલાકમાં તે ઉત્તર તમિલનાડુ - પુડુચેરી દરિયાકાંઠાની સમાંતર જ આગળ વધશે તેવી શક્યતા છે. પ્રકાશમ, નેલ્લોર અને તિરુપતિ જિલ્લાના નાગરિકોને અત્યંત સતર્ક રહેવા તથા સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
તમિલનાડુમાં વાવાઝોડાનો ખતરો
આદે ચક્રવાત દિતવાહ તમિલનાડુ અને પુડુચેરીના દરિયાકાંઠે ટકરાશે. આ અંગે હવામાન વિભાગે કુડ્ડાલુર, નાગપટ્ટિનમ, મયિલાદુથુરાઈ, વિલ્લુપુરમ, ચેંગલપટ્ટુમાં એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જિલ્લાઓમાં રાહત અને બચાવ માટે NDRF અને SDRF સહિતની ટીમ તૈનાત કરાઈ છે. તો મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના NDRF બેઝ પરથી 10 ટીમો ચેન્નઈ પહોંચી છે.
શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર
મહત્વનું છે કે, તમિલનાડુમાં ભારે વરસાદને કારણે શનિવારે 54 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. પુડુચેરી સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીએ ચક્રવાતને કારણે રજા જાહેર કરીને તમામ પરીક્ષાઓ મુલતવી રાખી છે. પુડુચેરી, કરાઈકલ, માહે અને યનમમાં તમામ શાળાઓ અને કોલેજો સોમવાર સુધી બંધ રહેશે....શ્રીલંકામાં દિતવાહને કારણે આવેલા પૂર અને ભૂસ્ખલનથી 150 થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. 100 થી વધુ લોકો ગુમ છે. ચેન્નઈની ફ્લાઇટ્સ રદ થવાને કારણે કોલંબો એરપોર્ટ પર લગભગ 300 ભારતીય મુસાફરો છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ફસાયેલા છે. આ તમામ દુબઈથી શ્રીલંકાના માર્ગે ભારત આવવાના હતા.
