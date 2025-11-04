ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

અંબાલાલની ભયાનક આગાહી : ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટી ઉથલપાથલ થશે, નવેમ્બરમાં વરસાદ સાથે વાવાઝોડું પણ આવશે

IMD Weather Alert : વરસાદી સંકટ હજી ગુજરાત પરથી ટળ્યું નથી. કારણ કે, હજુ પણ રાજ્યમાં 24 કલાક માવઠાની હવામાનની આગાહી. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં પડી શકે છે વરસાદ. સોમવારે રાજ્યના 47 તાલુકામાં પડ્યું માવઠું.

Updated:Nov 04, 2025, 09:45 AM IST

મેઘરાજા વિદાય નહીં લે

રાજયભરમાં છેલ્લા એક સપ્તાહથી અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે તો કયાંક હળવો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ હજુ પણ ૩ દિવસ સુધી વરસાદ વરસી શકે છે. રાજ્યમાં આગામી ત્રણ દિવસ સુધી છૂટાછવાયા વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. અરબી સમુદ્રમાં બનેલા ડિપ્રેશનની સીધી અસર ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં પડી છે. હજુ પણ પાંચથી વધુ જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદી વરસી રહ્યો છે. જો કે ગુજરાત તરફ આવેલું ડિપ્રેશન હવે નબળું પડી જતા વરસાદની તીવતા ઘટી રહી છે.  

નવી આગાહી શું કહે છે 

હજુ પણ રાજ્યમાં 24 કલાક માવઠાની આગાહી છે. આજે મંગળવારે રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ ત્રાટકી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં પવન સાથે વરસાદની આગાહી છે. ભારે પવન સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. તો અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે.   

24 કલાકના વરસાદના આંકડા

હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. ગઈકાલે રાજ્યના 64 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો હતો. 64 પૈકી માત્ર 5 તાલુકામાં 1થી સવા 3 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો. અન્ય તાલુકાઓમાં 1 ઈંચ કરતા પણ ઓછો વરસાદ નોંધાયો. જેમાં સૌથી વધુ કચ્છના અંજારમાં સવા 3 ઈંચ, વડોદરાના કરજણમાં 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો. ભાવનગરના ઘોઘામાં પણ 1.5 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો. મહેસાણાના વડનગર અને વીસનગરમાં 1 ઈંચ વરસાદ રહ્યો. 

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આગામી 15 નવેમ્બર બાદ સર્ક્યુલેશન સક્રિયતાના કારણે બંગાળના ઉપસાગર સક્રિય રહેશે. નવેમ્બરના અંતિમ સપ્તાહમાં મજબૂત વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા રહેશે. આ અરસામાં નોર્થ વેસ્ટ મોનસૂન અસર દક્ષિણ ભારતમાં થવાથી ભારે વરસાદથી અતિભારે શક્યતા રહેશે. 

કાતિલ ઠંડી પડશે  

નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં 4-5 મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા, જેના લીધે દેશના ઉત્તરીય પર્વતી ભાગોમાં ભારે હિમવર્ષાના લીધે ઉત્તર ભારતમાં ભારે ઠંડી પડવાની શક્યતા, જેના કારણે ગુજરાતમાં પણ ઠંડીનું જોર વધી શકે. હમણાં 4થી 6 નવેમ્બરમાં 1 વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવતાં પંજાબ, હરિણાયા, જમ્મુ કાશ્મીરના ભાગોમાં ઠંડીની વધવાની શક્યતા અને લઘુત્તમ તાપમાન 4થી 8 ડિગ્રી ઘટવાની શક્યતા રહેશે, જેના લીધે ગુજરાતમાં પણ ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ શકે. ગુજરાતનું તાપમાન 3થી 4 ડિગ્રી ઘટી શકે. રવિ પાકને સાનુકૂળ મોસમ બનવાની શક્યતા  

