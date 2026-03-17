8મા પગાર પંચમાં DAનું એલાન એપ્રિલમાં... કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ માહિતી
8th Pay Commission DA: જાન્યુઆરી 2026 માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની રાહ જોવાઈ રહી છે, અને લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ તેની જાહેરાતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. સરકાર સામાન્ય રીતે હોળી અથવા દિવાળી જેવા મુખ્ય તહેવારોની આસપાસ DA માં વધારાની જાહેરાત કરે છે.
તેથી આ વખતે પણ, એવી આશા હતી કે હોળી પહેલા માર્ચની શરૂઆતમાં સારા સમાચાર આવશે. જોકે, આ વખતે, એવું બન્યું નહીં, અને માર્ચનો અડધો ભાગ પસાર થઈ ગયો હોવા છતાં, હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
સરકાર વર્ષમાં બે વાર DAમાં વધારો કરે છે (એક વાર જાન્યુઆરીથી અને બીજી વાર જુલાઈમાં), જો કે જાહેરાતો ઘણીવાર થોડા અઠવાડિયાના અંતરે કરવામાં આવે છે. DAની ગણતરી ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ (AICPI-IW)ના 12 મહિનાના સરેરાશના આધારે કરવામાં આવે છે, જે કર્મચારીઓને ફુગાવાની અસરથી રાહત આપે છે.
જો આપણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોના વલણ પર નજર કરીએ, તો સરકારે માર્ચના અંતમાં અથવા એપ્રિલની શરૂઆતમાં DAમાં વધારાની જાહેરાત કરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, 2025ના DA વધારાનું એલાન 28 માર્ચે કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે 2024માં 12 માર્ચે કરવામાં આવ્યું હતું. જુલાઈ 2025ના DAની જાહેરાત 1 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ દિવાળી પહેલા કરવામાં આવી હતી. આનો અર્થ એ થયો કે તારીખ નિશ્ચિત નથી, પરંતુ તહેવારોની આસપાસ જાહેરાત કરવાનો રિવાજ છે.
આ વલણને ધ્યાનમાં લેતા, એવું માનવામાં આવે છે કે જાન્યુઆરી 2026 માટે DA વધારાનું એલાન હવે ગમે ત્યારે કરવામાં આવી શકે છે, કદાચ માર્ચના અંતમાં અથવા એપ્રિલની શરૂઆતમાં, સરકાર નિર્ણય લેશે. જો કે, જ્યારે પણ જાહેરાત કરવામાં આવશે, ત્યારે વધેલા DAને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં મૂકવામાં આવશે, અને કર્મચારીઓને બાકી રકમ મળશે. AICPI ડેટાના આધારે, વધારા માટે, આ વખતે લગભગ 2 ટકાનો DA વધારો અપેક્ષિત છે. જો આવું થાય, તો વર્તમાન 58 ટકા DA વધીને 60 ટકા થશે. જો કે, અંતિમ નિર્ણય સરકારની મંજૂરી પછી જ સ્પષ્ટ થશે.
DAમાં વધારો કર્મચારીઓના પગાર પર સીધી અસર કરે છે, કારણ કે તે તેમના મૂળ પગારના ટકાવારીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ કર્મચારીનો મૂળ પગાર 30,000 રૂપિયા છે, તો 2 ટકા DA વધારાથી દર મહિને આશરે 600 રૂપિયા વધુ થશે. તેવી જ રીતે, વિવિધ પગાર સ્તરના કર્મચારીઓના પગારમાં પણ વધારો થશે, જેનાથી તેમની કુલ આવકમાં વધારો થશે.
