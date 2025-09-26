દિવાળી પહેલા કેન્દ્રીય કર્માચારીઓને મળી શકે છે 3 મોટી ભેટ! સરકાર કરી શકે છે આ જાહેરાત
DA-DR Hike: દિવાળી નજીક છે અને ફેસ્ટિવ સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે. આ સિઝનમાં કેન્દ્ર સરકારના લાખો સરકારી કર્મચારીઓ ત્રણ મોટી ભેટની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ સરકાર તરફથી જે ત્રણ ભેટની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેમાં આઠમું પગાર પંચ, મોંઘવારી ભથ્થું (DA)/DR અને દિવાળી બોનસનો સમાવેશ થાય છે.
સરકાર દ્વારા જો આ ત્રણેય જાહેરાત કરવામાં આવે તો લાખો કર્મચારીઓના ચહેરા પર સ્મિત આવી શકે છે. મોદી સરકારે પહેલા જ 22 સપ્ટેમ્બરથી GST દરોમાં ઘટાડો કરીને 370 વસ્તુઓના ભાવ ઘટાડી દીધા છે. આ સરકાર તરફથી સામાન્ય લોકોને દિવાળીની ભેટ આપી છે. હવે, સરકાર કર્મચારીઓ માટે સરકાર તરફથી વધુ ખુશી લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે.
અહેવાલો અનુસાર, ઓક્ટોબર મહિનામાં આઠમા પગાર પંચની રચના, ડીએમાં 3% વધારો અને બોનસની પણ જાહેરાત સરકાર દ્વારા કરી શકાય છે. આ પગલાં સરકારની તેના કર્મચારીઓ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. એક કરોડથી વધુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને તેનાથી ફાયદો થશે.
આઠમા પગાર પંચથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની ધારણા છે. વડાપ્રધાન મોદીની કેબિનેટે જાન્યુઆરીમાં તેની રચનાને મંજૂરી આપી હતી. તે 1 જાન્યુઆરી 2026થી અમલમાં આવશે. જેનો ફાયદો 50 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ અને 6 મિલિયન પેન્શનરોને મળશે. ઓક્ટોબર 2025માં ટર્મ્સ ઓફ રેફરેન્સ (TOR) જાહેર કરવામાં આવી શકે છે.
નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 30-34% સુધી પગાર વધારો મળી શકે છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.83 થી 2.46 સુધીનો હોઈ શકે છે. આનાથી કર્મચારીઓના જીવનમાં સુધારો થશે. દિવાળીની આસપાસ ઓક્ટોબરમાં DA અને DRમાં 3% નો વધારો જાહેર થવાની શક્યતા છે. જાન્યુઆરી 2025થી DA 53%થી વધીને 55% થઈ ગયું હતું. હવે જુલાઈ-ડિસેમ્બર 2025 માટે તે 55%થી વધીને 58% થઈ શકે છે.
કન્ઝ્યુમર પ્રાઈસ ઈન્ડેક્સ (CPI)ના આધાર પર આ નિર્ણય હશે. ઓક્ટોબરના મધ્ય સુધીમાં આ અંગેની જાહેરાત થવાની અપેક્ષા છે. કર્મચારીઓને એરિયરની સાથે ચૂકવણી મળશે. ઉદાહરણ તરીકે, 18000 રૂપિયાના મૂળ પગારવાળા કર્મચારીને દર મહિને 540 રૂપિયાનો લાભ મળશે. ત્રિપુરા સરકારે 1 ઓક્ટોબર 2025થી લાગુ પડતા 3% વધારાના DAની પણ જાહેરાત કરી છે. આ સાતમા પગાર પંચનો છેલ્લો DA વધારો હશે.
સરકાર તરફથી ઓક્ટોબરમાં પ્રોડક્ટિવિટી લિંક્ડ બોનસ (PLB) અને એડહોક બોનસની જાહેરાત કરી શકે છે. આનાથી કર્મચારીઓ કોઈપણ ચિંતા વિના દિવાળી ઉજવી શકશે. રેલવે કર્મચારીઓ માટે આશરે 1,900 કરોડનું બોનસ પહેલાથી જ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. આનાથી 10.91 લાખ કર્મચારીઓને ફાયદો થશે.
અન્ય કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને 30 દિવસનું બોનસ (7,000 રૂપિયા સુધી) મળવાની અપેક્ષા છે. ગ્રુપ B અને Cમાં નોન-ગેઝેટેડ કર્મચારીઓ પાત્ર રહેશે. કેઝ્યુઅલ લેબરને પણ 1,200 રૂપિયા મંથલી બેસ પર મળશે. આ જાહેરાતો કર્મચારીઓને આર્થિક મજબૂતી મળશે.
Trending Photos