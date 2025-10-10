ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ 10 ઓક્ટોબર: મિથુન રાશિ માટે આજનો દિવસ શુભ રહેશે, ધંધામાં અપેક્ષિત સફળતા મળશે, આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 10 October 2025: 10 ઓક્ટોબર અને શુક્રવારનો દિવસ શુભ છે. આ દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. આ દિવસે ગૌરી યોગ અને શશિ યોગનો શુભ સંયોગ બનવાનો છે. શુક્રવારે સૂર્ય અને શુક્રની યુતિથી શુક્રાદિત્ય યોગ બન્યો છે જે 5 રાશિના લોકો માટે શુભ સાબિત થશે.
 

Updated:Oct 10, 2025, 07:00 AM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે મન પ્રસન્ન રહેશે અને ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતામાં તમારી શ્રદ્ધા વધશે. વેપાર અને વ્યવસાય આજે સામાન્ય કરતાં વધુ સારી રીતે આગળ વધશે, પરંતુ આર્થિક બાબતોમાં ઝડપથી કોઈ પર વિશ્વાસ ન કરો, નહીં તો નુકસાન થવાની સંભાવના છે. લાંબા સમય પછી જૂના પરિચિતો સાથે મુલાકાત કરશે.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે લાભ લાવશે પરંતુ તમારે કોઈ ચોક્કસ કાર્યની રાહ જોવી પડશે. તે પછી જ આપણે કાર્યના સફળ વિસ્તરણની યોજના કરી શકીશું. રોકાણ કરવામાં અચકાશો નહીં, તમને મૂડી રોકાણો માટે અનુકૂળ પરિણામ મળશે. આનંદ અને ઘરગથ્થુ વસ્તુઓનો ઉપયોગ ખરીદી શકાય છે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, તમારા માટે આજનો દિવસ શુભ રહેશે. ધંધા અને ધંધામાં અપેક્ષિત સફળતાથી તમે સંતુષ્ટ થશો પરંતુ બેસો નહીં અને લાભ મેળવવાની આશા રાખો. ક્રોધ પર નિયંત્રણ રાખો. મિત્રો સાથે લાંબી મુસાફરી પર જવા માટે યોજના બનાવી શકાય છે. પારિવારિક વાતાવરણ શાંત રહેશે અને તમારા જીવનસાથી સાથે ગીચ સ્થળોએ જવાનું ટાળશો.

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે પ્રતિકૂળ રહેશે. આજે કાર્યમાં નિષ્ફળતાના કારણે મન નિરાશાથી ભરેલું રહેશે, જેના કારણે આજે તમારામાં ક્રોધની માત્રા પણ વધુ રહેશે. ક્ષેત્રમાં પદ અને સત્તાની મહત્વાકાંક્ષા વિરોધાભાસને જન્મ આપશે. સમસ્યાઓના પૂરતા ઉકેલોના અભાવથી માનસિક અશાંતિ થઈ શકે છે.  

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે અશક્ય કાર્યોને પણ શક્ય બનાવવાનો પ્રયાસ કરશો. વેપારીઓને આજે લાભ મેળવવા માટે વધુ મહેનત કરવી પડશે. પરિવારના કોઈ સભ્યની બીમારી પર ખર્ચ થઈ શકે છે. બાળકના સ્વભાવને જોતા મનમાં હતાશા થઈ શકે છે અને ભવિષ્યના ખર્ચ અંગે ચિંતા થઈ શકે છે.

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે આનંદકારક રહેશે. તમે દિવસભર રમૂજ અને મનોરંજનના મૂડમાં રહેશો અને તમારા જુસ્સાને પરિપૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી કાર્યોને પણ અવગણી શકો છો. પરિવાર તરફથી સુખ મળશે અને પરિવાર તરફથી આનંદ મળશે અને રચનાત્મક કાર્યોમાં કાર્ય થશે. સાંજે અચાનક લાભ થવાની સંભાવના છે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, ક્ષેત્રમાં અધિકારીઓ સાથે સારો જોડાણ થશે, જેને પ્રોત્સાહન મળવાની સંભાવના છે. લેખકો અને કલાને લગતા નામાંકિતોને પ્રતિભા પ્રદર્શિત કરવાની તકો મળશે. સાંજે બાળકની બાજુથી અચાનક સારા સમાચાર મળી શકે છે. સાંજે નવા સંપર્કને લીધે લાભ થશે.

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજ દિવસે વધારે ગુસ્સો થવાને કારણે પરિવાર સાથે કોઈ બાબતે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. પૈસામાં વધારો થશે, પરંતુ વધારે ખર્ચને કારણે આર્થિક સ્થિતિ નબળી પડી શકે છે. બપોર પછી નોકરીઓ અને ધંધા સાથે જોડાયેલા કેટલાક પ્રશ્નો ઉકેલાશે અને ઓછા ફાયદાની સંભાવના છે.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, નહીં તો વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. દિવસના ઉત્તરાર્ધમાં અચાનક મહેમાનોનું આગમન, ખર્ચનો ભાર વધારે છે. પરિવાર સાથે બેસીને સમસ્યાનો સમાધાન શોધવામાં ફાયદો થશે. શક્તિમાં વધારો થશે, જે દુશ્મનોનું મનોબળ તોડી નાખશે.

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે તમારા કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો અને કોઈ પણ વિરોધીની ટીકા અને અવરોધ તરફ ધ્યાન ન આપીને તમારું કાર્ય ચાલુ રાખશો. નોકરી કરતા લોકો માટે પગારમાં વધારો થઈ શકે છે. ખર્ચ થશે પણ થોડો ફાયદો પણ થશે. પરિવારમાં માંગલિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા માટેનું માળખું હશે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા માટે અનુકૂળ રહીને તમે શારીરિક અને માનસિક સુખનો અનુભવ કરશો. બાળકોને લગતી સમસ્યાઓના નિવારણમાં બપોર પસાર કરવામાં આવશે. કોઈપણ સ્પર્ધામાં હરીફ વિદ્યાર્થીઓ જીતી શકે છે. સામાજિક ક્ષેત્રે આપેલા યોગદાન માટે તમને પ્રશંસા મળશે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે મૂંઝવણની સ્થિતિમાં રહેશો. અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં રહીને તમારા હાથમાંથી નફોની તકો નીકળી શકે છે, પરંતુ આજે તમે તમારા સંતોષપૂર્ણ સ્વભાવને લીધે ઉદાસ નહીં રહો. માતા અથવા અન્ય કોઈ વરિષ્ઠ વ્યક્તિની સલાહ લઈને કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય કરો.  

