દૈનિક રાશિફળ 11 નવેમ્બર: ધન રાશિ માટે આજે ગ્રહોની સ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે, ટેન્શનથી રાહત મળશે, આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 11 November 2025 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : જ્યોતિષ અનુસાર 11 નવેમ્બરે ગુરુ વક્રી થશે. ગુરુની વક્રી ચાલ દરેક રાશિને અસર કરશે, આજે ચંદ્ર સ્વરાશિ કર્કમાં ગોચર કરશે. આજનો દિવસ વૃષભ, કન્યા સહિતની રાશિઓ માટે શુભ રહેશે. આ સિવાયની રાશિઓ માટે કેવો રહેશે મંગળવાર જાણવા વાંચો દૈનિક રાશિફળ.
 

Updated:Nov 11, 2025, 07:18 AM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે કે આજે તમે તમારી સમજણ દ્વારા કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં સુમેળ જાળવી શકશો. બને એટલું જ કામ કરવા તૈયાર રહો. વ્યવહારિક દૃષ્ટિકોણ રાખો. જે લોકો તમારી વિરુદ્ધ હતા તે તમારી બાજુમાં આવી શકે છે. લાગણીઓમાં વહી જશો નહીં. બહુ ઓછા લોકો તમારા સરળ સ્વભાવનો ખોટો ફાયદો ઉઠાવી શકે છે. બાળકોને સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રાખવાની જરૂર છે. અન્યથા તેમનું ધ્યાન ખોટી પ્રવૃત્તિઓ તરફ જઈ શકે છે. વ્યવસાયિક પ્રતિષ્ઠામાં કોઈ નવું કામ શરૂ કરતા પહેલા અનુભવી વ્યક્તિની સલાહ લો. પારિવારિક વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે. તમારી જાતને ગરમીથી બચાવો.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે કે આજનો દિવસ કૌટુંબિક અને આર્થિક બંને દ્રષ્ટિએ શુભ છે. દિનચર્યાને વ્યવસ્થિત રાખવા માટે ફક્ત તમારી જાતને અવલોકન કરો. ઘરના વડીલ સભ્યો પણ કોઈ ખાસ કામમાં મદદ કરશે. ધ્યાન રાખો કે દરેક પ્રવૃત્તિમાં પોતાની કાર્યક્ષમતા પર વિશ્વાસ કરવો જરૂરી છે. અન્ય લોકોની વાતમાં આવીને તમે નુકસાન કરી શકો છો. આજે તમે કોઈપણ પ્રકારની યાત્રા ટાળશો તો સારું રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી યોગ્ય વ્યવસ્થાની પ્રશંસા થશે. ઘરના સભ્યો એકબીજા સાથે સુમેળ અને પ્રેમ જાળવી રાખશે. વર્તમાન નકારાત્મક વાતાવરણ સામે તમારી જાતને બચાવો.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે કે આજનો દિવસ તમારા મનના કાર્યોમાં પસાર થશે. તમારા પરિવાર સાથે વધુ સમય પસાર કરવાનો પ્રયાસ કરો. ઘરમાં કોઈ ધાર્મિક આયોજન પણ શક્ય છે. તમારા નેતૃત્વમાં કોઈ વિશેષ પ્રવૃત્તિ પૂર્ણ થશે. બપોર પછી ચિંતાજનક સ્થિતિ બની શકે છે, જેના કારણે નજીકના સંબંધી સાથે વિવાદ પણ થઈ શકે છે. આ સમયે શાંત રહેવું શ્રેષ્ઠ છે. ઉત્તેજના સમસ્યાને વધારી શકે છે. કરિયરમાં સફળતા મળી શકે છે અને મહેનતથી કામ સારી રીતે કરવામાં આવે છે. વિવાહિત જીવન સુખમય રહેશે. આજે તમે થોડી નબળાઈ અનુભવી શકો છો.

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે કે આ રાશિના લોકો માટે સ્થિતિ સારી રહેશે. નાણાકીય યોજનાઓ પણ સફળ થશે. તમારા મનમાં નવી યોજનાઓ આવી શકે છે. વધારે કામ અને થાકને કારણે ચીડિયાપણું પ્રવર્તી શકે છે. તમારી રુચિની પ્રવૃત્તિઓમાં પણ થોડો સમય ફાળવો. તમે તમારી ઈચ્છા લોકો પર થોપવાનો પ્રયાસ ન કરો તો સારું રહેશે. વ્યવસાયમાં વધુ મહેનત કરવાનો સમય છે. પતિ-પત્ની વચ્ચે મધુર સંબંધ બની શકે છે. અસંતુલિત આહારના કારણે પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ વધી શકે છે.  

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે કે આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ઉર્જાવાન અનુભવ કરશો. આ સમયે તમે તમારા લક્ષ્યો અને કાર્યોને પ્રાથમિકતા આપો. જો પ્રોપર્ટી સંબંધિત કોઈ યોજના હોય તો તેને તરત જ પૂર્ણ કરો. કોઈ સભ્યની નકારાત્મક વાતોને કારણે ઘરનું વાતાવરણ થોડું અસ્તવ્યસ્ત થઈ શકે છે. તમારા સહકાર દ્વારા સમસ્યાઓને સમજવાનો પ્રયાસ કરો. નજીકના સંબંધીને શારીરિક અને ભાવનાત્મક રીતે તમારી મદદની જરૂર પડશે. વેપારમાં થોડી મંદી આવી શકે છે. પતિ-પત્ની વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવની અસર પરિવાર પર પડી શકે છે. ગળા અને છાતીમાં કફ સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે કે આજે ગ્રહોની સ્થિતિ થોડી અનુકૂળ રહેશે. કેટલાક સમયથી ચાલી રહેલા ટેન્શનમાંથી પણ તમને રાહત મળી શકે છે. ઘરની સુખ-સુવિધાઓ સંબંધિત જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે તમે વિશેષ પ્રયત્નો કરશો. યુવાનો પણ તેમના ભવિષ્ય માટે વધુ સક્રિય અને ગંભીર બનશે. વધુ પડતી વ્યસ્તતાને કારણે તમે ઘરે આરામ કરી શકશો નહીં. વાહન અથવા કોઈપણ મોંઘા ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણના ભંગાણથી ભારે ખર્ચ થઈ શકે છે. તણાવ લેવાથી કંઈપણ પ્રાપ્ત થશે નહીં. વ્યવસાયિક કાર્યોમાં સુધારો થઈ શકે છે. વિવાહિત જીવન અને પ્રેમ સંબંધ બંનેમાં યોગ્ય ભાવનાત્મકતા વધુ ઊંડી બનશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહી શકે છે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે કે તમે અંગત અને સામાજિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. થોડા લોકો તમારા કામમાં ખલેલ પહોંચાડી શકે છે, પરંતુ કોઈની ચિંતા કર્યા વગર તમે તમારા મન પ્રમાણે કામ પર ધ્યાન આપો. યુવાનોને તેમની કારકિર્દી અંગે કેટલીક શુભ સલાહ મળી શકે છે. દિનચર્યાને વ્યવસ્થિત રાખવાની સાથે મનને પણ નિયંત્રણમાં રાખવું જરૂરી છે. કારણ કે અહંકાર અને ઘમંડ તમને તમારા ધ્યેયથી વિચલિત કરી શકે છે. ઘરના મોટા સભ્યો સાથે જ સમય વિતાવો. વ્યવસાયમાં તમામ પ્રવૃત્તિઓ પર યોગ્ય નજર રાખવી જરૂરી છે. વિજાતીય મિત્ર સાથે મુલાકાત થશે અને જૂની યાદો તાજી થશે. બ્લડપ્રેશર અને ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ બેદરકાર ન રહેવું જોઈએ.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે કે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં તમારું નિઃસ્વાર્થ યોગદાન તમને આધ્યાત્મિક સુખ આપશે. પ્રતિષ્ઠિત લોકો સાથે પણ લાભદાયક સંપર્ક થશે. આ સમયે રોકાણ સંબંધિત કાર્યો પૂર્ણ કરવા પર ધ્યાન આપો. ધ્યાન રાખો કે ઘરમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ વાત જાહેર થઈ શકે છે. તે ઘરની સિસ્ટમ પર પણ નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ ખોટી વાતોને કારણે પોતાના લક્ષ્યથી ભટકી શકે છે. બજારમાં તમારી યોગ્યતા અને પ્રતિભાને કારણે તમને કેટલીક નવી સફળતા અને નવા ઓર્ડર મળી શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ ખુશનુમા બની શકે છે. ઘરના વડીલોના સ્વાસ્થ્યની બેદરકારી ન કરવી.

ધનુરાશિ:

ગણેશજી કહે છે કે આજે તમે નજીકના લોકો સાથે મુલાકાત અને મનોરંજન સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓમાં આનંદપૂર્વક સમય પસાર કરશો. કોઈ ખાસ સમસ્યાનો ઉકેલ પણ મળી શકે છે. યુવાનો સંપૂર્ણપણે ગંભીર અને સજાગ રહેશે તેમના અભ્યાસ અને કારકિર્દી વિશે. ખોટા કાર્યોમાં વધુ પડતો ખર્ચ થવાથી મન થોડું પરેશાન રહેશે. આ સમયે ખૂબ જ સમજદારી સાથે વ્યવસ્થા જાળવવાની જરૂર છે. કાર્યક્ષેત્રમાં કામ શાંતિપૂર્વક પૂર્ણ થશે. જીવનસાથી અને પરિવારના સભ્યોનો એકબીજા પ્રત્યે સંપૂર્ણ સહયોગ રહેશે. દાંત અને દુખાવાની સમસ્યા વધી શકે છે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે કે તમે તમારા કાર્યોને નવો આકાર આપવા માટે વધુ સર્જનાત્મક અભિગમ અપનાવશો અને સફળતા પણ પ્રાપ્ત કરશો. નજીકના સંબંધીના ઘરે આવવાથી પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. ખર્ચની સાથે આવકમાં વધારો થવાથી યોગ્ય વ્યવસ્થા થશે. સાસરી પક્ષ સાથે થોડો તણાવ રહે. તમારા વ્યવહારમાં સુગમતા જાળવી રાખો. ઘરની બહાર મામલો જાહેર ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો, નહીંતર સ્થિતિ વધુ બગડી શકે છે. આર્થિક રીતે દિવસ ઉત્તમ રહી શકે છે. વધારે કામના કારણે તમે પરિવારના સભ્યોને વધુ સમય આપી શકશો નહીં. સર્વાઇકલ અને સ્નાયુઓના દુખાવાથી રાહત મેળવવા માટે કસરત અને યોગ પર ધ્યાન આપો.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે કે દિવસની શરૂઆતમાં કાર્યોનું આયોજન કરવામાં થોડી મુશ્કેલી આવી શકે છે. પરંતુ બપોરે ગ્રહોની સ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે અને કામમાં ઝડપ આવશે. કોઈ નજીકના સંબંધીને પણ ત્યાં જવાનું આમંત્રણ મળી શકે છે. પૈસાની લેવડ-દેવડને લઈને એકબીજા સાથેના સંબંધોને બગાડશો નહીં. વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ધીરજ અને સંયમ રાખો. માનસિક શાંતિ અને આરામ માટે, આધ્યાત્મિક અને ધ્યાન પ્રવૃત્તિઓમાં થોડો સમય પસાર કરવો યોગ્ય રહેશે. વ્યાપાર સંબંધિત કાર્યોમાં ભાગ્ય સંપૂર્ણ સહયોગ આપી શકે છે. ઘરનું વાતાવરણ ખુશનુમા અને ખુશનુમા રહેશે. શારીરિક અને માનસિક થાકમાંથી રાહત મેળવવા માટે મનમાં થોડો સમય વિતાવો.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે કે તમારી જીવનશૈલીને નવો આકાર આપવા માટે કેટલીક રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં સમય પસાર થશે. વિદ્યાર્થીઓને કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં સફળતા મળી શકે છે. સમય લાભદાયી બની શકે છે. મિલકત કે પૈસાની લેવડ-દેવડમાં સાવધાની રાખવી. પરસ્પર સમજૂતીથી કોઈપણ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયાસ કરો. નાની સમસ્યાઓ આજે વધી શકે છે. અંગત કારણોસર, તમે વ્યવસાયમાં વધુ ધ્યાન આપી શકશો નહીં. પતિ-પત્ની વચ્ચેના સંબંધો સુધારવા માટે થોડો સમય સાથે વિતાવો. વધુ પડતો મસાલેદાર ખોરાક ખાવાનું ટાળો.  

