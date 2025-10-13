ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ 14 ઓક્ટોબર: સંબંધોમાં સ્થિરતા રહેશે, રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં સારી સફળતા મળી શકે છે, આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 14 October 2025:  ગ્રહો અને નક્ષત્રો પોતાની ચાલ હર પળે બદલતા રહે છે. આ નક્ષત્રોની આપણા જીવન ઉપર પણ ખુબ અસર પડે છે. જ્યોતિષ વિજ્ઞાન મુજબ કયો ગ્રહ અને નક્ષત્ર તમારી કુંડળીના કયા ઘરમાં જઈ રહ્યો છે તે મુજબ તમારું જીવન પ્રભાવિત થતું હોય છે. ગ્રહોની રોજ બદલાતી ચાલના કારણે આપણો દિવસ પણ અલગ હોય છે. ક્યારેક આપણને સફળતા મળે છે અને ક્યારેક દિવસ સામાન્ય પસાર થાય છે. જાણો કેવો રહેશે તમારો આજનો દિવસ.
 

Updated:Oct 13, 2025, 11:55 PM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, નવા સંબંધોમાં સ્થિરતા રહેશે. રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ સારી સફળતા મળી શકે છે, પ્રયત્નશીલ રહેજો. માનસિક તણાવ અને ભ્રમના કારણે વ્યવસાયિક દૈનિક કાર્યોમાં અડચણ તથા મુસાફરીમાં અવરોધ ઉભા થઈ શકે છે. લવ લાઈફની સાથે આનંદમય સમય વિતાવી શકશો.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સંતાનના વિવાહનો પ્રસંગ પ્રબળ થઈને ફાઈનલ થઈ શકે છે. રચનાત્મક કાર્યોમાં તમારી રૂચિ વધશે. પરિવારના ભરણપોષણ પર ખોટો ખર્ચ થશે અને પરિવારના સભ્યો પાછળ કેટલાક પૈસાનો ખર્ચ થઈ શકે છે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, તમારી આસપાસ ખુશીભર્યો માહોલ બનાવવાનો પ્રયાસ કરજો. લવ લાઈફમાં તમારા સન્માનમાં વધારો થઈ શકે છે. સંબંધીઓ સાથે સંબંધોમાં સુધારો આવી શકે છે. ઓફિસમાં આકસ્મિક કોઈ નવું પરિવર્તન તમને આશ્ચર્યમાં નાખી શકે છે. મહિલા સહકર્મી અને અધિકારી તમને સહયોગ આપી શકે છે.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. ઘર-પરિવારના વૃદ્ધજનો સાથે ચર્ચામાં ના પડતા. તેઓની સલાહ પણ સાંભળજો, સલાહ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. ઘરના કોઈ સભ્યના સ્વાસ્થ્યને લઈને દોડધામ કરવી પડી શકે છે. વૈવાહિક જીવનનો આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકશો.

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, વેપારમાં ભાગીદારો તથા જીવનસાથી પાસેથી પણ પૂર્ણ સહયોગ મળશે. જૂનુ દેવુ હશે તો તેમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. માતાની સાથે કેટલાંક વૈચારિક મતભેદ થઈ શકે છે. સામાજિક કાર્ય કરવાથી સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. રોજગાર ક્ષેત્રમાં તમારી ક્ષમતાઓમાં સુધારો આવવાના કારણે તમને નવી તકો મળી શકે છે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે મહાપુરૂષો સાથે મેળ ખાઈ રહ્યો છે. નવા કાર્યોમાં કાયદાકીય અને તકનીકી પાસાઓ પર ગંભીરતા પૂર્વક વિચાર કર્યા પછી જ કોઈ નિર્ણય લેજો. વ્યવારિક વિચાર તમને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા પ્રદાન કરશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે મનગમતા ક્ષેત્રમાં ઉચ્ચ શિક્ષણનો માર્ગ મોકળો બનશે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે તમારી નજીકના લોકો અને અન્ય લોકોની ભાવનાઓને ઓળખજો અને તેમના જણાવ્યા અનુસાર ચાલવાનો પ્રયાસ કરશો તો તમને આત્મસંતોષ મળશે. ક્યારેક બીજા લોકોની વાત સાંભળવાથી નુકસાન નહીં થાય. વેપાર સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ સોદામાં સફળતા મળી શકે છે.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, બહેન કે ભાઈના વિવાહ સંબંધિત ચર્ચા ઘરમાં થઈ શકે છે. જૂના મિત્રો કે સંબંધીઓ અચાનક તમારી પાસે આવીને ઊભા રહી જશે. જો કોઈ તમારી પાસે ઉધાર માંગે તો ક્યારેય આપતા નહીં. વેપારના કામથી બહાર જવાની તક મળી શકે છે. લવ લાઈફમાં સુખદ અનુભૂતિ જોવા મળશે.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મિક્સ ફળદાયી છે. તમે તમારી જૂની જવાબદારીઓમાંથી છૂટકારો મેળવી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓને એકાગ્રતા સાથે કાર્ય કરવાની જરૂર પડી શકે છે. કાર્ય ક્ષેત્રમાં તમારી સલાહોને આવકારવામાં આવશે. કેટલાક જરૂરી ઘરેલૂ સામાનની ખરીદી કરવી પડી શકે છે.  

મકર

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે ખુશીઓથી ભરેલો રહેશે. બિઝનેસ મામલે પિતા કે પછી કોઈ જાણકાર વ્યક્તિની સલા લેવાની જરૂર પડી શકે છે. દિવસના બીજા ભાગમાં મહિલા મિત્રોની સાથે સમય પસાર થઈ શકે છે. માતૃ પક્ષ તરફથી ફાયદો થઈ શકે છે અને સંબંધો મજબૂત બની શકે છે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, વેપારની સ્થિતિઓ સારી બનતી જોવા મળશે અને તમારા હરીફને તમે પાછળ છોડી શકો છો. દિવસના બીજા ભાગમાં શુભ ખર્ચ તમારી ખ્યાતિમાં વધારો કરવાનું પરિબળ બની શકે છે. પુણ્યના કામોમાં પણ ખર્ચ થઈ શકે છે. પરિવારના કોઈ સભ્ય પાસેથી શુભ સમાચાર મળવાથી મન પ્રસન્ન રહેશે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, બચત યોજનાઓમાં રોકાણ કરવા માટે આ સારો સમય છે, પરંતુ બિનજરૂરી ખર્ચાથી સાવધાન રહેજો. તમારા પિતાના સ્વાસ્થ્યનુ સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખજો. કોઈ અધિકારીની મદદથી સંપતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વાણીના માધ્યમથી આજે તમારૂ સન્માન વધશે. ઘરના અટવાયેલા કાર્યોને પૂરાં કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે.  

