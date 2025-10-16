દૈનિક રાશિફળ 16 ઓક્ટોબર: મેષ રાશિ માટે દિવસ લાભકારી, બિઝનેસમાં જોખમ લેવું આજે ફાયદાકારક બની શકે છે, આજનું રાશિફળ
Daily Horoscope 16 October 2025: 16 ઓક્ટોબર અને ગુરુવાર ભગવાન વિષ્ણુને સમર્પિત છે. આજે સવારે 10.35 સુધી દશમની તિથિ હશે અને ત્યારબાદ એકાદશીનો પ્રારંભ થશે. આજે ચંદ્રનું ગોચર સિંહ રાશિમાં થશે. આજે રાહુકાળ બપોરે 1.38 મિનિટથી બપોરે 3.04 મિનિટ સુધી રહેશે. આજનો દિવસ મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેટલો શુભ છે ચાલો જાણીએ.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ લાભકારી રહેશે. બિઝનેસમાં જોખમ લેવું આજે ફાયદાકારક બની શકે છે. ઘરની મુશ્કેલીઓને ધૈર્ય અને તમારા નમ્ર વર્તન દ્વારા સુધારી શકાય છે, આમાં તમને તમારા ભાઈ-બહેનોનો સહયોગ પણ મળશે. પરિવારના સભ્યોની સલાહ લીધા પછી જ કોઈ મોટા કામ કરો.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, વ્યર્થ કાર્યોમાં સમયનો બગાડો નહીં, કાર્ય વ્યવહાર સંબંધિત વિવાદો આજે ઉકેલી શકાય છે. ક્ષેત્રમાં નવા પ્રોજેક્ટ પર કામ શરૂ થશે જેમાં અધિકારીઓનો સહયોગ પૂરો પાડવામાં આવશે. કાયમી મિલકતના કિસ્સામાં, કોઈપણ દસ્તાવેજોને કારણે થોડી સમસ્યાઓ આવી શકે છે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, આજે મિથુન રાશિના લોકો પણ તેમના સંતોષકારક અને સમજણભર્યા વર્તનથી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓને અનુકૂળ બનાવશે. સંજોગો મોટાભાગે તમારા નિર્ણયની વિરુદ્ધ રહેશે, તેમ છતાં તમે તમારું કાર્ય પૂર્ણ કરવાનું ચાલુ રાખશો. તમને ગમે તે કામ શ્રેષ્ઠ લાગે તે આજે તમને તે કરવાની તક મળી શકે છે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સાધારણ ફળદાયક રહેશે. દિવસની શરૂઆત અશાંત અને વ્યસ્ત રહેશે. કાર્યસ્થળમાં સાથીઓ મૈત્રીપૂર્ણ રહેશે પરંતુ પાછળથી સમસ્યા કરી શકે છે. તમારું કામ યોગ્ય રીતે કરો નહીં તો અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા થવાની સંભાવના છે. ઘર લેવાની દિશામાં તમારા પ્રયત્નો યોગ્ય સાબિત થશે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મિશ્ર ફળદાયી રહેશે. મહેનતનું ફળ ના મળવાના કારણે આજે તમે ગુસ્સે થશો. તેથી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ અને સાવચેતી રાખવી. જ્યારે પણ ધંધામાં પૈસાના લાભની સંભાવના હોય છે ત્યારે જ થોડો વિક્ષેપ આવી શકે છે. સાંજે મિત્રોના સહયોગથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, આજે કાર્યક્ષેત્રમાં તમારું ધ્યાન નવી યોજનાઓ પર રહેશે અને તમે આખો દિવસ એક જ કામમાં વ્યસ્ત રહેશો. બપોરે કોઈપણ કાયદાકીય બાબતમાં તમને સફળતા મળશે. આજની મહેનત કોઈક રીતે કાલે ગ્રોથ ફેક્ટર બની જશે. પ્રેમ જીવનમાં ભેટ અને માન પ્રાપ્ત થશે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રમાં સર્જનાત્મક પરિવર્તન પ્રેરણા આપશે અને રોજગાર ક્ષેત્રે નવી તકો મળશે. સમાજમાં ગૌરવ હોવાના કારણે તમારી ખ્યાતિ વધશે. સામાજિક ક્ષેત્રે અને ઘરે ધૈર્ય રાખો, કોઈની વાતનો ઝડપી પ્રતિસાદ વાતાવરણને બગાડી શકે છે. સાંજે શુભ ઉત્સવમાં ભાગ લેવાની તક મળશે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે તમારા વ્યવસાય સાથે કામ કરતા રહો અને સાંભળેલી બાબતે ધ્યાન ના આપશો નહીં તો ચર્ચા થઈ શકે છે. ઘરના અધૂરા કામો પૂરા કરી શકો છો અને તહેવારની ખરીદી પણ કરી શકો છો. ઓફિસમાં આવેલા વિચારો મુજબ વાતાવરણનું નિર્માણ થશે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તોફાની દિવસ રહેશે. આજે તમે જે કામથી લાભ મેળવવાની અપેક્ષા કરો છો તે સિવાય અન્ય કોઇ કામ તમને ફાયદાકારક રહેશે. ભાગીદારીમાં વેપારથી મોટો ફાયદો થશે. બાળકો સાથે સંબંધિત કોઈ મોટો નિર્ણય આજે લેવો પડી શકે છે. રોજિંદા ઘરના કામકાજને પાર પાડવાનો આજનો સમય સોનેરી તકનો રહેશે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે તમારામાં ધાર્મિક ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થશે. દૈનિક પ્રવૃત્તિઓમાં સમય નીકાળીને ધાર્મિક યાત્રા માટે ઉપસ્થિત રહેશો. કુટુંબના સભ્યો તમારી ઉડાઉ નીતિથી નારાજ થઈ શકે છે. જો તમે નોકરી અથવા ધંધામાં થોડો નવીનતા લાવી શકો તો ભવિષ્યમાં ફાયદો થશે અને કામમાં નવું જીવન મળશે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, આજે મિશ્ર પરિણામ મળશે. ઉદ્યોગપતિઓ સવારથી જ પૈસાની પુન:પ્રાપ્તિ અંગે ચિંતિત હોઈ શકે છે, બળજબરીથી બચો નહીં તો નવી સમસ્યા સર્જાઇ શકે છે. બહાર જતા પહેલાં તમારી સલામતી માટે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરો અને સામાજિક અંતરની સંભાળ રાખો.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે તમારે સ્વાસ્થ્ય અને અન્ય ઘરની સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આજે ક્ષેત્રમાં કામ કરતી વખતે સાવધાની રાખવી. ધંધાના કિસ્સામાં જો તમે થોડું જોખમ લેશો તો મોટો ફાયદો થવાની આશા છે. કોઈ અંગત માટે કેટલાક પૈસાની વ્યવસ્થા કરવી પડી શકે છે.
