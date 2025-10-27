ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ 27 ઓક્ટોબર: મેષ, વૃષભ સહિત આ 5 રાશિઓ માટે સોમવાર અત્યંત શુભ, વાંચો તમારું આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 27 October 2025: ગ્રહો અને નક્ષત્રો પોતાની ચાલ હર પળે બદલતા રહે છે. આ નક્ષત્રોની આપણા જીવન ઉપર પણ ખુબ અસર પડે છે. જ્યોતિષ વિજ્ઞાન મુજબ કયો ગ્રહ અને નક્ષત્ર તમારી કુંડળીના કયા ઘરમાં જઈ રહ્યો છે તે મુજબ તમારું જીવન પ્રભાવિત થતું હોય છે. ગ્રહોની રોજ બદલાતી ચાલના કારણે આપણો દિવસ પણ અલગ હોય છે. ક્યારેક આપણને સફળતા મળે છે અને ક્યારેક દિવસ સામાન્ય પસાર થાય છે. જાણો કેવો રહેશે તમારો આજનો દિવસ.
 

Updated:Oct 27, 2025, 07:08 AM IST

મેષ:

1/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ રહેશે. દિવસની શરૂઆતમાં તમે થોડી આળસ બતાવશો, પરંતુ બપોરે તમે નિર્ધારિત સમય પર તમારા કાર્યોને ઉત્સાહથી પૂર્ણ કરી શકશો. નવા કામ શરૂ કરવા અથવા ધંધામાં રોકાણ કરવું ફાયદાકારક સાબિત થશે, પરંતુ આજે વિદેશી માલના વ્યવસાયમાં રોકાણ ના કરો.  

વૃષભ:

2/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે સારો રહેશે, પરંતુ થોડી વધારે મહેનત કરશો. કોઈપણ જૂના નિર્ણય અથવા ડીલમાં ચોક્કસપણે સફળતા મળશે, જેનાથી હિંમત વધશે, પરંતુ આજે નવા કાર્યોમાં વ્યસ્ત ના થાઓ, નહીં તો પૈસાના ડૂબવાની સંભાવના છે.  

મિથુન:

3/12
image

ગણેશજી કહે છે, તમારા માટે આજનો દિવસ વ્યસ્ત અને લાભકારક રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજે કાર્યમાં સફળતાના કારણે આત્મવિશ્વાસ વધશે. ઘર અને કાર્યક્ષેત્રની વ્યવસ્થા સુધારવામાં વધુ સમય વિતાવશો, પરિવર્તન લાવવા માટે પણ ખર્ચ કરી શકો છો. નાણાકીય લાભ માટે વધુ પ્રયત્નો કરવા પડી શકે છે.  

કર્ક:

4/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજે બપોર સુધી ધંધો સરળતાથી ચાલશે. આ પછીનો સમય થોડો અવરોધવાળો રહેશે, લોકો તમારી સાથે વિવાદ કરી શકે છે. કોઈપણ પ્રકારના અનૈતિક વર્તનને ટાળો, નહીં તો વિવાદ વધવાની સંભાવના છે. પારિવારિક વાતાવરણ આવશ્યકતાની પરિપૂર્ણતા પર નિર્ભર રહેશે.  

સિંહ:

5/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, પરંતુ આંખને લગતી ફરિયાદો રહી શકે છે. આજે કાર્યક્ષેત્ર અને ઘરની બાબતોમાં સાથે મળીને વિવિધ સમસ્યાઓના ઉદભવને કારણે મન થોડો સમય ખાલી થઈ જશે, પરંતુ જીવનસાથી અથવા ઘરના કોઈ સભ્યના સહયોગથી સમસ્યા ઉકેલશો.  

કન્યા:

6/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે દિવસના પહેલા ભાગમાં પ્લાનિંગ સાથે કામ કરશો અને બપોર સુધી તમારી મહેનતનું ફળ ના મળવાથી તમે થોડા નિરાશ થશો. સાથીદારોની પ્રતિસ્પર્ધા પછી પણ નોકરિયાત લોકો તેમના ક્ષેત્રમાં ટોચ પર રહેશે.પરિવારના સભ્યોની માગ અસહજ કરી શકે છે, પરંતુ તેને ટાળવાથી વિવાદ થઈ શકે છે.  

તુલા:

7/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમને મિશ્ર પરિણામ આપશે. મનમાં ક્રોધ અને નફરતની લાગણીને કારણે પ્રિયજનથી અંતર થઈ શકે છે. સવારથી જ બહાર ફરવા જવાની ઇચ્છા થશે. બપોરનો મોટાભાગનો સમય મનોરંજનમાં વિતાવશો. કાર્યસ્થળમાં કોઈની સાથે ઝઘડો ન કરો. વેપાર ધંધામાં લાભ થશે.  

વૃશ્ચિક:

8/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજે પરિસ્થિતિ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે, પરંતુ આળસ અને મનોરંજન અને શોખના વલણને કારણે તમે સમયનો પૂરો લાભ લઈ શકશો નહીં. આજે તમે જે પણ કાર્ય શરૂ કરશો, તેમાં તમને સફળતા મળશે.નોકરીમાં આરામ પછીથી મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે.  

ધન:

9/12
image

ગણેશજી કહે છે, નવા સંબંધોથી ભાગ્ય ચમકશે અને તમને સામાજિક સન્માન મળશે. આ સાથે તમે ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા વધારવામાં પણ સફળ થશો. દંપતિમાં સુમેળ રહેશે. પરિવાર સાથે મળીને કોઈ શુભ પ્રસંગ અથવા પર્યટનની તકો તમને મળશે. ઓફિસમાં કોઈપણ વિરોધીની ટીકા તરફ ધ્યાન આપ્યા વિના તમારું કાર્ય કરો.  

મકર:

10/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે તમારા સ્વભાવમાં ઉતાવળ કરશો, પહેલા તમે તમારા કાર્ય પ્રત્યે બેદરકાર થશો, પાછળથી તમે ઉતાવળમાં આવી શકો છો. દિવસની મહેનત સાંજે રંગ લાવશે. વેપારીઓ આજે સાંજ પછી જ ખુશ દેખાશે. પરિવારના સભ્યો અનૈતિક માગ માટે આગ્રહ કરશે.

કુંભ:

11/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજે ચઢાવ-ઉતારનો દિવસ રહેશે. તમે જે કાર્યમાંથી લાભની અપેક્ષા કરી રહ્યા છો તેમાં અંતિમ સમયમાં નિરાશા મળી શકે છે, પરંતુ સખત મહેનત કરવામાં કોઈ કસર છોડશો નહીં, નહીં તો નજીકના સમયમાં તમને લાભથી વંચિત રહેવું પડી શકે છે.

મીન:

12/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે, પરંતુ કોઈ પણ અવરોધ તમને મુશ્કેલીમાં મુકી શકે છે, જે તમારું ધ્યાન વિચલિત કરશે. દિવસની શરૂઆતમાં નજીકના કોઈ તરફથી સારા સમાચાર પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ ભૂતકાળમાં થયેલી ભૂલના કારણે મનમાં ડર પણ રહેશે.

daily horoscopeRashifalastrologyHoroscopeદૈનિક રાશિફળ

Trending Photos