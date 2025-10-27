દૈનિક રાશિફળ 28 ઓક્ટોબર: મંગળવાર વૃષભ સહિત 6 રાશિઓ માટે શુભ રહેશે. ઘરમાં સુખ-શાંતિ રહેશે, આજનું રાશિફળ
Daily Horoscope 28 October 2025 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : 28 ઓક્ટોબર અને મંગળવારે ચંદ્ર ધન ઉપરાંત મકર રાશિમાં ગોચર કરશે. આજે ચંદ્રાનિધિ યોગ હનશે. સાથે જ મંગળવાર પર રુચક રાજયોગનો પ્રભાવ રહેશે. આજે પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં ત્રિપુષ્કર યોગ પણ બનશે. જે વૃષભ સહિતની 5 રાશિઓને ભાગ્યશાળી બનાવશે. આ રાશિઓને આજે ધાર્યા કરતાં વધુ લાભ થશે.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા માટે ખુશી અને શાંતિનો દિવસ રહેશે. મિત્રો અને પરિવાર સાથે મનોરંજન માટે પર્યટક સ્થળોની મુલાકાત લેવાની તક મળશે. વધુ ખર્ચાને કારણે પૈસા સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. બાળકની જીદને લીધે બજેટમાં સમસ્યા થઈ શકે છે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, આજે ફળદાયક દિવસ હોવાથી તમને શારીરિક અગવડતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. હવામાન સતત બદલાતું રહે છે, તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કાર્યસ્થળ પર વધારે કામના ભારણથી થાક રહી શકે છે. અનિયંત્રિત ગુસ્સાને ટાળવો. આજે નવા કાર્યો શરૂ કરશો નહીં અને કોઈને ઉધાર આપશો નહીં.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો દિવસ સાધારણ લાભકારક રહેશે. વધારે મહેનતને લીધે તમે થાક અનુભવો છો. સરકારી કામમાં ભાગદોડ પછી સફળતા મળશે. વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્તતાને લીધે પરિવારની અવગણના કરવી પડી શકે છે. થોડી મહેનતથી તમને વધુ સફળતા મળશે. આજે આત્મવિશ્વાસ વધારે રહેશે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમને મિશ્ર પરિણામ મળશે. સવારથી તમે શારીરિક થાક અને નબળાઇનો અનુભવ કરશો, જે આળસમાં વધારો કરશે. કાર્યમાં પણ આજનો દિવસ સામાન્ય રહેશે. નફો મેળવવા માટે તમારે વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે. સામાજિક કાર્યોમાં પ્રશંસા મળશે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, તમારા માટે આજનો દિવસ મહેનતનો રહેશે. સખત મહેનત બાદ પણ કામમાં મોડું થતા નિરાશા વધી શકે છે. દિવસનો મોટાભાગનો સમય અશાંત રહેશે. નાની બાબતમાં ઘરે ઝઘડો થઈ શકે છે, તેથી શાંત રહો. મનમાં નકારાત્મકતાને લીધે ઘણી વખત મૂંઝવણની સ્થિતિ રહેશે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, કોઈપણ પ્રકારનું જોખમ લેવા માટે સમય સારો છે. જો તમે રોકાણ અથવા રિયલ એસ્ટેટની ડીલ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો તો આગળ ચર્ચા કરો. સારા ખોરાક અને વાહનથી આનંદ મળશે. જાહેર જીવન સારું રહેશે. મનમાં પ્રવાસના વિચારો આવશે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, જો તમારા પૈસા કોઈ યોજના અથવા યોગ્ય રોકાણ માટે ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યા છે તો તે વધુ સારું છે, અત્યારે તમારે પૈસા જ્યાં છે ત્યાં રાખવા જોઈએ. તમારે કામ માટે વધુ દોડવું પડી શકે છે. ધંધામાં પૈસાના આગમનને કારણે થાક ભૂલી જશો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, પરંતુ તમારે તમારા મનને કાબૂમાં રાખવું પડશે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે અયોગ્ય દિવસ રહેશે, જ્યાં તમને લાભની અપેક્ષા રહેશે ત્યાંથી નિરાશા મળશે. બપોર સુધીમાં કોઈ દુષ્ટતાનો ભય મનમાં રહેશે. આજે વધુ પડતા ગુસ્સાને કારણે બિનજરૂરી વિવાદની સંભાવના રહેશે. કેટલીક ગેરસમજને લીધે પ્રિયજનો સાથે અસ્પષ્ટતા થઈ શકે છે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ શાંતિપૂર્ણ રહેશે. આધ્યાત્મિકતામાં વિશેષ રુચિ રહેશે. પૂજા અને સત્સંગનું આયોજન કરશો. તમે કોઈ શુભ ધાર્મિક યાત્રા પર પણ જઈ શકો છો. અધૂરા કાર્યો પૂરા થવામાં વિલંબને કારણે તમે નિરાશ થશો, પરંતુ પ્રયત્ન કરતા રહો, થોડીક મહેનત કર્યા પછી તમને સફળતા મળી શકે છે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે પણ શુભ રહેશે. ઘરે સુખ-શાંતિ રહેશે. તમે દિવસભર શારીરિક અને માનસિક રીતે ફીટ રહેશો. જૂના રોગમાં સુધારણાથી રાહત મળશે. કાર્યક્ષેત્રે ઓછો સમય આપશો, નવા પ્રયોગોમાં પણ રસ બતાવશો. સહકારી વાતાવરણને કારણે જરૂરી કામ સમયસર પૂર્ણ થશે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, કાર્યમાં ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં તમને આનંદ થશે, પરંતુ સરકારી કામ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો નથી, મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. ઘર અને બહાર મુશ્કેલી મુક્ત વાતાવરણ બનાવવામાં રાહત મળશે. સબંધીઓ તરફથી લાભની તક મળશે.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. દિવસભર શારીરિક અને માનસિક ઉર્જા રહેશે. તમારું સામાજિક વર્તન સારુ રહેશે અને દિવસના પહેલા ભાગમાં તમારા બધા કામ સરળતાથી થઈ જશે પરંતુ તમારે લાભ માટે રાહ જોવી પડી શકે છે. પૈસા વિશે કોઈની સાથે દલીલ પણ થઈ શકે છે.
Trending Photos