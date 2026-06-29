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Rashifal: મંગળવારે કઈ કઈ રાશિ પર થશે હનુમાનજીની કૃપા જાણવા વાંચો રાશિફળ

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 29, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:00 PM IST

Daily Horoscope 30 June 2026(By Chirag Bejan Daruwalla): હનુમાનજીને સમર્પિત મંગળવારે મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે દિવસ કેવો પસાર થશે જાણવા વાંચો મંગળવારનું રાશિફળ
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ લાભદાયી રહેશે. વેપારમાં જોખમ લેવાનું પરિણામ આજે લાભદાયી રહેશે. ધીરજ અને તમારા નરમ વર્તનથી સમસ્યાઓ સુધારી શકાય છે. તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને, તમે તે બધું મેળવી શકો છો જે તમે અત્યાર સુધી મળ્યું નથી.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજના ગ્રહોની સ્થિતિ તમારા માટે અનુકૂળ છે અને તમને સંપૂર્ણ લાભ થવાની અપેક્ષા છે. લાંબા સમયથી અટકેલી ડીલને સાંજ સુધીમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકાય છે. તમને ક્યાંકથી વિશેષ સન્માન મળી શકે છે. સાંજે તમે શુભ કામોમાં ભાગ લઈ શકો છો અને તમારું મન પ્રસન્ન રહેશે.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે સામાન્ય દિવસ છે અને તમે સરળતાથી રૂટિન પૂર્ણ કરવાનું ચાલુ રાખશો. સામાન્ય રીતે કરવામાં આવેલા કોઈપણ કાર્યમાં તમને સફળતા મળશે. આજે રોજિંદા ઘરનાં કામો પતાવવાની સુવર્ણ તક છે. કદાચ આજે તમારે પુત્ર અને પુત્રીને લઈને મોટો નિર્ણય લેવો પડશે.  

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે કંઈક નવું લાવવાનો છે. તમારું ધ્યાન નવી યોજનાઓ પર રહેશે. તમે કોઈ દેવ સ્થાનની મુલાકાતે જવાનું મન બનાવી શકો છો. કાયદાકીય વિવાદમાં તમને સફળતા મળશે. નોકરીમાં પરિવર્તનની વાત થઈ શકે છે જે તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે.  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સાવચેત અને સાવધાન રહેવાનો છે. વેપારની બાબતમાં તમે થોડું જોખમ લઈ શકો છો, સફળતાની અપેક્ષા છે. રોજિંદા કામ ઉપરાંત, તમે કેટલાક નવા કામમાં હાથ અજમાવી શકો છો. મહેનતનું ફળ મધુર રહેશે. કેટલાક પોતાના માટે પૈસાની વ્યવસ્થા કરવી પડી શકે છે.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, તમારી રાશિના લોકો માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ રચનાત્મક છે અને આજે તમને કંઇક નવું કરવાની તક પણ મળશે. તમને કોઈ પણ સર્જનાત્મક અને કલા સંબંધિત કાર્ય પૂર્ણ કરવાનું મન થશે. આજે તમને તે કામ કરવા મળશે જે તમને સૌથી વધુ ગમે છે.  

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ સારો છે. દિવસભર લાભની તકો રહેશે. તેથી સક્રિય બનો અને સારી તકોનો લાભ લો. પરિવારમાં શાંતિ અને સ્થિરતાનો આનંદ માણો. જો તમે નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં કોઈ નવીનતા લાવી શકો તો ભવિષ્યમાં લાભ થશે.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, તમારી રાશિના લોકો માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ સકારાત્મક રહી શકે છે. તમે જે પણ કામ સમર્પણ સાથે કરશો, આજે તમને તેમાં પૂર્ણ સફળતા મળશે અને અધૂરા કામનું સમાધાન થશે. મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ થશે અને તમને તેમાંથી લાભ થશે. ઓફિસમાં તમારા વિચારો અનુસાર વાતાવરણ સર્જાશે.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે દરેક બાબતમાં સાવચેત રહેવાનો છે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે વિશેષ કાળજી રાખો નહીં તો હવામાન તમને પરેશાન કરી શકે છે. ખાવામાં બેદરકાર ના બનો. વેપારની દ્રષ્ટિએ દિવસ સુખદ રહેશે. ઉતાવળમાં કેટલીક ભૂલ થઈ શકે છે, તેથી બધું કાળજીપૂર્વક કરો.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ જ વ્યસ્ત રહેશે, પરંતુ તમે આધ્યાત્મિક બાબતો અને અભ્યાસ માટે થોડો સમય આપી શકશો. કાર્યક્ષેત્રમાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારા કામમાં અવરોધ લાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, પરંતુ તેમના પ્રયત્નો નિષ્ફળ જશે. રાતનો સમય શુભ કાર્યોમાં પસાર થશે.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે થોડો સંયમ અને પોતાના પર નિયંત્રણ રાખવાનો દિવસ હોઈ શકે છે. તમારા વ્યવહારમાં સંયમ અને સાવધાની રાખો. તમારી આસપાસના લોકો સાથે સંઘર્ષ ના થાય તેનું ધ્યાન રાખો. આજે તમારા ઘરમાં કોઈ શુભ કાર્યની ચર્ચા થઈ શકે છે.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયી છે. કાર્ય-વર્તન સંબંધિત તમામ વિવાદો આજે ઉકેલી શકાય છે. નવા પ્રોજેક્ટમાં તમને સફળતા મળશે અને અટકેલા કામ ફરી શરૂ થઈ શકે છે. મિલકતની બાબતમાં પરિવાર અને આસપાસના લોકો થોડી મુશ્કેલી ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.  

TAGS:
Rashifal
astrology
daily horoscope
મંગળવારનું રાશિફળ

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