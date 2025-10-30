દૈનિક રાશિફળ 30 ઓક્ટોબર: આજનો દિવસ કન્યા રાશિ માટે શુભ, આજે તમને દરેક કામમાં સફળતા મળશે, આજનું રાશિફળ
Daily Horoscope 30 October 2025 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : 30 ઓક્ટોબર અને ગુરુવાર દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અને ભગવાન વિષ્ણુને સમર્પિત દિવસ છે. આજે કારતક માસની આઠમની તિથિ છે. આજનું સવારે શ્રવણ નક્ષત્ર હશે અને સાંજે ધનિષ્ઠા નક્ષત્ર. આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં ગોચર કરશે. આ સ્થિતિમાં આજનો દિવસ 12 રાશિઓ માટે કેટલો શુભ હશે ચાલો જાણીએ.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારે સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે વિશેષ કાળજી લેવાની જરૂર છે. બદલાતા હવામાનને કારણે આરોગ્ય બગડી શકે છે. ભોજનમાં જરા પણ બેદરકાર ના રહેશો. ધંધાની દ્રષ્ટિએ દિવસ સુખદ રહેશે. ઉતાવળમાં થોડી ભૂલ થઈ શકે છે, તેથી બધું કાળજીપૂર્વક કરો.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી રાશિમાં શુભ યોગની રચના થઈ રહી છે. મોડી સાંજ સુધીમાં લાંબા સમયથી બાકી રહેલી ડીલને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકાય છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમને વિશેષ માન મળી શકે છે. તમારી ખ્યાતિ વધશે અને સમાજમાં તમને સન્માન મળશે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, જે લોકો કોઈ પ્રકારનાં સર્જનાત્મક કાર્ય સાથે સંકળાયેલા છે તેમના માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ શુભ છે. આવા લોકોના પ્રોજેક્ટ્સ આજે સફળ થશે અને આજનો દિવસ ખૂબ રચનાત્મક રહેશે. તમને આજે સૌથી વધુ ગમતું કામ કરવા મળશે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમને લાભ આપવા જઈ રહ્યો છે અને આજે તમારું મન નવી યોજનાઓમાં વ્યસ્ત રહેશે. આજે પરિવાર સાથે ધાર્મિક યાત્રા પર જવા માટે કોઈ યોજના બનાવી શકાય છે. પરંતુ, કોરોનાના નિયમોની અવગણના ના કરો. કાયદાકીય વિવાદમાં સફળતાના કારણે ખુશી થશે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, તમારી રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ વ્યસ્ત બની શકે છે. આજે ધાર્મિક કાર્યમાં તમારી રુચિ વધશે અને તમે દાન આપવાનું વિચારી શકો છો. કાર્યસ્થળમાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારા કામમાં અવરોધ લાવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે, પરંતુ તમારી આવડતની સામે નહીં ટકે અને તમે સફળતાપૂર્વક તમારું કાર્ય પૂર્ણ કરશો.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ દિવસ છે અને આજે તમને સફળતા મળશે. તમે સમર્પણ સાથે જે પણ કાર્ય કરો છો આજે તેનું ફળ તે જ સમયે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આજે તમારું અધૂરું કામ પૂર્ણ થશે અને તમે આગળના કાર્યક્રમ કરી શકશો. ઓફિસમાં તમારા વિચારો અનુસાર વાતાવરણ બનશે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારી રાશિના જાતકો માટે થોડો સાવધાન રહેવાનો છે. એકબીજા સાથેની ક્રિયા-પ્રતિક્રિયામાં સાવચેત રહો. આજુબાજુના લોકો સાથેનો મુકાબલો ટાળો જે વધુ સારું રહેશે. આ દિવસે તમારા કુટુંબમાં કોઈ શુભ કાર્યની ચર્ચા થઈ શકે છે અને શરૂઆત થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી રાશિના જાતકો માટે સામાન્ય દિવસ છે. જો તમે તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ કામ કરી રહ્યા છો તો ફાયદાકારક રહેશે. રોજિંદા ઘરના કામકાજ પતાવવાની આજની સુવર્ણ તક છે. કદાચ આજે તમારે પુત્ર અને પુત્રીને લઈને કોઈ મોટો નિર્ણય લેવો પડશે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારી રાશિના જાતકો માટે વિશેષ દિવસ બની રહ્યો છે. જો તમે વ્યવસાયની બાબતમાં થોડું જોખમ લેશો તો મોટા નફાની અપેક્ષા છે. આજે તમારા પરિવારમાં સમૃદ્ધિ મળશે અને ભાગ્ય પણ તમને સાથ આપશે. કેટલાકને પોતાના માટે પૈસાની વ્યવસ્થા કરવી પડી શકે છે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે લાભકારક સાબિત થવાનો છે અને આજે તમારી બધી સમસ્યાઓ ઉકેલાશે. નવા પ્રોજેક્ટ પર કામ આજથી શરૂ થઈ શકે છે. સંપત્તિના મામલે પરિવાર અને આસપાસના લોકો થોડી મુશ્કેલી ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમને લાભ મળશે અને તમને દરેક કામમાં સફળતા મળશે. બિઝનેસમાં જોખમ લેવાનું પરિણામ આજે ફાયદાકારક રહેશે. ધૈર્ય અને સારા વર્તનથી તમે સમસ્યાઓનું નિવારણ લાવશો. તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને તમે જે કંઈપણ પ્રયાસ કરી રહ્યાં છો તે મેળવી શકો છો.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, વ્યાવસાયિક લોકો માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ ખાસ બની શકે છે. નોકરી-ધંધાના ક્ષેત્રમાં આજે તમને ખાસ સફળતા મળશે. દિવસ દરમિયાન લાભની તકો રહેશે. સક્રિય રહો, સખત મહેનત કરો. આજે પરિવારમાં લોકો વચ્ચે પરસ્પર સહયોગ રહેશે.
