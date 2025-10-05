ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ 5 ઓક્ટોબર: મેષ રાશિ માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, ધનલાભની ઘણી તકો આવશે, આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 5 October 2025: ગ્રહો અને નક્ષત્રો પોતાની ચાલ હર પળે બદલતા રહે છે. આ નક્ષત્રોની આપણા જીવન ઉપર પણ ખુબ અસર પડે છે. જ્યોતિષ વિજ્ઞાન મુજબ કયો ગ્રહ અને નક્ષત્ર તમારી કુંડળીના કયા ઘરમાં જઈ રહ્યો છે તે મુજબ તમારું જીવન પ્રભાવિત થતું હોય છે. ગ્રહોની રોજ બદલાતી ચાલના કારણે આપણો દિવસ પણ અલગ હોય છે. ક્યારેક આપણને સફળતા મળે છે અને ક્યારેક દિવસ સામાન્ય પસાર થાય છે. જાણો કેવો રહેશે તમારો આજનો દિવસ.

Updated:Oct 05, 2025, 07:15 AM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સામાન્ય કરતા સારો રહેશે. ધનલાભની ઘણી તકો આવશે, પરંતુ આજે તમારું મન બીજે ભટકશે. મનમાં ચાલી રહેલી ઉથલપાથલને કારણે કાર્યસ્થળ પર નાણાં સંબંધિત બાબતોની અવગણના કરવામાં આવશે, પરિણામે લાભો વિલંબિત થશે અને અપેક્ષા કરતા ઓછા હશે.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ઉદાસ રહેશે. સ્વાસ્થ્યમાં આજે શારીરિક અને માનસિક નબળાઇ રહેશે. આજે સારો વ્યવહાર કરજો નહીં તો સંબંધો બગડી શકે છે. જે પાછા જોડવા મુશ્કેલ બનશે. મિત્રો અથવા સંબંધીને થોડા ઉધાર આપી શકાય છે. આજે તમારે કાર્ય વ્યવસાયમાં સાથીઓ અથવા કર્મચારીઓ પર આધાર રાખવો પડશે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા પર ઘણી બધી જવાબદારીઓ નિભાવવાનો દિવસ છે. ઘરના બધા જૂના અટકેલા કામોને પૂર્ણ કરવાની તક મળશે. દિવસના બીજા ભાગમાં પ્રેમી સાથે ફરવા માટે એક યોજના બનાવી શકાય છે. આજે તમે તમારી જૂની જવાબદારીઓ ચૂકવી શકશો.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રમાં ચોરી અથવા અન્ય કોઈ કારણસર નુકસાન થઈ શકે છે. પૈસાને લઈને બપોરે પરેશાની થઈ શકે છે. ક્યાંકથી મળેલી રકમમાં વિક્ષેપ હોવાને કારણે આગળના કામ પર અસર થઈ શકે છે. પરિવાર દરેક રીતે સહકાર આપશે. પ્રેમની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે.

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમને ખૂબ વ્યસ્ત રાખશે. દિવસના પહેલા ભાગમાં કેટલાક તાત્કાલિક ફોન કોલ્સ અને ઇમેઇલ્સનો જવાબ આપવો જરૂરી રહેશે. કોઈપણ સર્જનાત્મક કાર્યમાં તમારી રુચિ પણ વધશે. કોઈ જૂનો મિત્ર અચાનક તમારી સામે આવી શકે છે. પરંતુ કોઈને ઉધાર આપવાનું ટાળો.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને નફો મેળવશો, પરંતુ તમારે યોગ્ય સમયની રાહ જોવી પડશે. દિવસની શરૂઆતથી બપોર સુધી તમે તમારા કામમાં બેદરકાર રહેશો, પરંતુ બપોરે વરિષ્ઠની દખલ પછી તમારા સ્વભાવમાં ગંભીરતા રહેશે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે ભૂતકાળમાં થયેલી ભૂલોથી શીખી શકશો. સખત મહેનત કર્યા પછી પણ તમને ઇચ્છિત સફળતા નહીં મળે, પરંતુ નિરાશ થશો નહીં, સાંજથી જ પરિસ્થિતિ તમારા પક્ષમાં આવવા લાગશે. બપોરે છૂટાછવાયા પૈસાથી લાભ થવાની સંભાવના છે. સારા સમાચાર મળવાથી ઉત્સાહ વધશે.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે અનિયંત્રિત ખોરાકના કારણે દિવસની શરૂઆતમાં તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નરમ રહે છે. પેટમાં સમસ્યા પહોંચતા થાકને લીધે કોઈપણ કાર્ય માટે પૂરો ઉત્સાહ રહેશે નહીં. જો બપોરે પરિસ્થિતિ સુધરે તો કામગીરી ઉતાવળમાં કરવામાં આવશે. આજે તમને જાહેર ક્ષેત્રે પ્રેમ અને આદર બંને મળશે.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે સવારથી કોઈપણ નવા કાર્યક્રમ સંદર્ભે ઉત્સાહ મળશે. કોઈપણ પ્રેમ સંબંધને લઈને તમે ખૂબ ઉત્સાહિત થશો. ઓફિસમાં તમારું પ્રમોશન અથવા પગાર વધારવાની વાત છે, તમારા ઉત્સાહને નિયંત્રિત કરો. સાંજ દરમિયાન કેટલીક આવશ્યક વસ્તુઓની ખરીદી કરવી પડી શકે છે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, સાથીઓ અને પરિવારના સભ્યો તમારા બેદરકારીભર્યા વર્તનને કારણે પરેશાન થઈ શકે છે. એકબીજા સાથે તકરાર પણ થઈ શકે છે. પર્યટન મનોરંજન માટેની તકો મળશે, પરંતુ ઉદાસ વર્તનને કારણે આનંદ માણી શકશો નહીં. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં પોતાને સાબિત કરવા માટે તમને ઘણી તકો મળશે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા માટે ઉતાર-ચઢાવનો દિવસ રહેશે. દિવસની શરૂઆતથી જ તમે આવશ્યક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો. ઘરમાં કોઈ બાબતે દલીલ થઈ શકે છે, તેના વિશે માનસિક તણાવ હોઈ શકે છે. કાર્ય વ્યવસાયથી આશાસ્પદ લાભ મળશે પરંતુ મનને શાંતિ નહીં મળે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે ખુશીઓથી ભરપૂર રહેશે. કોઈની સાથેની વાદ-વિવાદ અથવા દલીલમાં તમે જીતી શકો છો. ધંધાના સંબંધમાં તમારે કોઈની સલાહ લેવાની જરૂર પડી શકે છે. દરેક નવા કામના કાયદાકીયની પાસાઓને સંપૂર્ણ રીતે જાણો. સાંજે ઘરનું વાતાવરણ શાંત થઈ જશે.  

