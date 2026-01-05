ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ 6 જાન્યુઆરી 2026: કન્યા રાશિ માટે મંગળવાર શુભ, પરિવારમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે, આર્થિક પ્રગતિ થશે

Daily Horoscope 6 January 2026 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : ગ્રહો અને નક્ષત્રો પોતાની ચાલ હર પળે બદલતા રહે છે. આ નક્ષત્રોની આપણા જીવન ઉપર પણ ખુબ અસર પડે છે. જ્યોતિષ વિજ્ઞાન મુજબ કયો ગ્રહ અને નક્ષત્ર તમારી કુંડળીના કયા ઘરમાં જઈ રહ્યો છે તે મુજબ તમારું જીવન પ્રભાવિત થતું હોય છે. ગ્રહોની રોજ બદલાતી ચાલના કારણે આપણો દિવસ પણ અલગ હોય છે. ક્યારેક આપણને સફળતા મળે છે અને ક્યારેક દિવસ સામાન્ય પસાર થાય છે. જાણો કેવો રહેશે તમારો આજનો દિવસ.
 

Updated:Jan 05, 2026, 11:45 PM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે દિવસની શરૂઆતથી લાભની સંભાવના રહેશે. કેટલીક શુભ ઘટનાઓ બનશે. અન્ય દિવસો કરતા તમે આજે ક્ષેત્રમાં ઓછા કામ કરવાથી વધારે ફાયદા મેળવી શકશો. ઓફિસમાં ઓછું બોલો અને વર્કિંગ સિસ્ટમને તમારા ધ્યાનમાં રાખો, સારા પરિણામ આપવાનું શરૂ થશે.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. પરિવારમાં કોઈપણ બાબતે ચર્ચા થઈ શકે છે. આક્રમક વર્તનને કારણે પ્રિયજનો તમારી ચિંતા કરી શકે છે. કામ-ધંધાનો લાભ મળશે તે આશાસ્પદ રહેશે, છતાં સંતોષ થશે નહીં. લવ લાઇફ સાથે સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ સફળ થશે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે મન એક સમયે બે કાર્યો માટે ભટકશે. વ્યક્તિગત અને ઘરેલુ મુદ્દાઓ તમારા માટે લાંબા સમયથી ચિંતાનો વિષય છે. આવક વધારવા અને આવકના સ્રોતને મજબૂત બનાવવાનું કામ કરશો. માતા-પિતાના આશીર્વાદથી, પોતાના રોજગાર શરૂ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશો અને ભાઈઓની સહાયથી પારિવારિક વ્યવસાયમાં અનુકૂળ સ્થિતિ રહેશે. તમારા પરિવારની સાથે સાથે તમારા સ્વાસ્થ્યની સંભાળ રાખો અને સલામતી સાથે ગીચ સ્થળોએ જાઓ. ક્ષેત્રમાં પરિવર્તન થવાના સંકેતો છે, તેથી કોઈપણ કાર્ય વિચારપૂર્વક કરો.  

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે મન કામમાં અડચણ હોવાને કારણે અશાંત થઈ શકે છે. આજે તમારે અધૂરુ કામ પૂર્ણ કરવું જોઈએ. બપોર પછી જો તમને સહાય મળે તો તમે સરળતાથી જટિલ કાર્યો પૂર્ણ કરી શકો છો. બાળકના ભવિષ્ય માટે કેટલાક પગલા લઈ શકાય છે. આજે પરિવાર અથવા સાથીદારો પર ગુસ્સો આવી શકે છે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, પરિવારમાં પ્રેમ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. પિતાના માર્ગદર્શનથી આર્થિક પ્રગતિ થશે. વારસામાં પિતાની સંપત્તિ મળવાની સંભાવના છે. નોકરી કરનારાઓને નવી તકો મળશે. મિત્રો સાથે કપડાં અથવા અન્ય મહત્વની બાબતોમાં ખર્ચ થશે. લવ મેરેજના ઇચ્છુક લોકો માટે સમય અનુકૂળ છે, પૂર્ણ લાભ લો.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે વિવાદ રહેશે. તમે તમારા ઘટેલા ભંડોળની ચિંતા કરી શકો છો. ઘણા પૈસા ખર્ચ કરવાથી તમારી જવાબદારી વધી શકે છે. આર્થિક બાબતોમાં કાળજી લો અને કોઈને ઉધાર આપવાનું ટાળો. દૈનિક કાર્યોમાં થોડો વિલંબ થશે પરંતુ તે પૂર્ણ થશે. સાંજના સમયે બાળકના પક્ષથી તમને આનંદદાયક સમાચાર મળી શકે છે.

 

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મિશ્રિત ફળદાયક રહેશે. કોઈ ઓળખાણ દ્વારા નફાની પરિસ્થિતિઓ બનાવવામાં આવશે. ક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યની ગતિ થોડી ધીમી રહેશે, તમે ફક્ત માથે પડેલા કોઈ કાર્ય કરશો, તેમ છતાં અન્ય લોકો કરતા વધુ ઝડપી રહેશો. વિદ્યાર્થીઓને અપ્રિય સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ છે. કોઈ એક જે કાર્યમાં જોડાશો તો અન્યની તુલનામાં ઝડપી સફળતા મેળવી શકે છે. આજે તમને ઓફિસની કામગીરી અને ધંધામાં સુધારો કરવાની ઘણી તક મળશે પરંતુ તે ગુમાવશો નહીં. નસીબ તમને ટેકો આપશે અને કોઈ મોટા અધિકારીની મદદથી તમને જૂના વિવાદમાંથી મુક્તિ મળશે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારી તરફેણમાં રહેશે. તમારી છબી લોકોમાં સુધરશે. નોકરીઓ ધરાવતા લોકો વધારાની આવક કરવામાં ચાલાકી કરશે, તેને સફળતા મળશે. બાળકોની પ્રગતિથી મન પ્રસન્ન રહેશે અને તમારો ભાર પણ ઓછો થશે. જીવનસાથીની સલાહ મદદરૂપ સાબિત થશે અને સંબંધોને મજબૂત બનાવશે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, લાંબા સમય પછી તમે આજે રાહત અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. તબિયત ધીરે ધીરે સુધરશે, પરંતુ પરિવારના સભ્યોએ ગીચ સ્થળોએ જવાનું ટાળવુ જોઈએ. કોઈ બાબતે બોસ સાથે મીટિંગ થઈ શકે છે, જ્યાં તમારા સૂચનોનું ધ્યાન રાખવામાં આવશે.પરિવાર સાથે સાંજનો સમય વિતાવશો.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે સુખ અને શાંતિ વધશે. તમને કોઈપણ કાયદાકીય વિવાદ અથવા અન્ય પ્રકારના કોર્ટ-કેસોથી આઝાદી મળશે. તમારા બધા મહત્વપૂર્ણ અને મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો સુરક્ષિત રાખો. બપોર પછી તમારે ખૂબ જ મહેનત કરવી પડી શકે છે. ઘરના વાતાવરણમાં નાની-મોટી મુશ્કેલીઓ સિવાય બધું ઠીક રહેશે.  

