દૈનિક રાશિફળ 6 નવેમ્બર: આજે ઉતાર-ચઢાવનો દિવસ રહેશે, સફળ થવા મહેનતથી કામ કરવાની જરૂર છે, આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 6 November 2025 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : ગ્રહ નક્ષત્રોની ચાલ પરથી રાશિફળનું આંકલન કરવામાં આવે છે. જ્યોતિષ ગણના અનુસાર 6 નવેમ્બર 2025 અને ગુરુવાર કેટલીક રાશિઓ માટે ગ્રહ નક્ષત્રોની ચાલની દ્રષ્ટિએ શુભ રહેવાનો છે. તો કેટલીક રાશિના લોકોને આજે સામાન્ય પરિણામ મળશે. 
 

Updated:Nov 06, 2025, 07:22 AM IST

મેષ

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે સારા પરિણામનો છે. તમે પૈસા કમાવવાની ઘણી રીતો જોશો. તમારી અને ભાગીદારોની કમાણી કરવાની કોઈ બાબતે અલગ પડી શકો છે. કોઈપણ સ્પર્ધામાં વિજય મળશે. જો તમે સખત મહેનત અને પ્રામાણિકતાથી તમારું કામ કરો તો સારું રહેશે તો તમને સારા પરિણામ મળશે.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમને ઉર્જા આપશે અને તમારામાં ઘણી શક્તિ અને ઉત્સાહ રહેશે. આજે ઘણું કામ સંભાળવાની તૈયારી છે. પરંતુ તમારા ક્ષેત્રમાં કામ તે ગતિએ ચાલશે નહીં. જો તમે બધી વસ્તુઓ તમારા નિયંત્રણમાં લેશો તો તમને સારું આઉટપુટ મળશે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા માટે ઉતાર-ચઢાવનો દિવસ રહેશે અને તમારે મહેનતથી કામ કરવાની જરૂર છે. આ સમયે તમારા વ્યવસાયમાં ઉતાર-ચઢાવને સંભાળવાની જરૂર છે. જો તમે તમારા સાથીદારો અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરીને વધુ દલીલ નહીં કરો તો તમને ફાયદો થશે.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે થોડો નિરાશાજનક બની શકે છે. તમે ઇચ્છતા ના હોવ ત્યારે પણ ઘણી વાર તમે તે તબક્કામાં ફસાઈ જાવ છો જ્યાં ખૂબ લડવું પડે છે. આજે પણ આવી જ કેટલીક વ્યાવસાયિક મૂંઝવણ તમને પરેશાન કરી રહી છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં કંઈપણ નવું કરવું જોખમકારક હોઈ શકે છે.  

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે સારો છે. અચાનક કેટલાંક જટિલ કાર્ય પૂરા થશે. જો તમે જીવન યોગ્ય રીતે જીવવા માગો તો તમારા જીવનસાથી સાથે પ્રમાણિક રહેવું જોઈએ. આજે જેઓ નોકરીમાં છે તેમને બોસ તરફથી પ્રશંસા મળી શકે છે અને આજે કોઈ કિસ્સામાં તમને અન્યની મદદ પણ કરવી પડી શકે છે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ અન્ય દિવસો કરતા થોડો સખત રહેશે અને આજે સવારથી જ કંઇક વિચિત્ર વાતાવરણ તમારી આસપાસ રહેશે. આજે કોઈપણ પ્રકારની મૂંઝવણ તમને પરેશાન કરી શકે છે. દૈનિક ઘરના કાર્યો પણ પૂર્ણ થશે. ધંધા-વ્યવસાયની સ્થિતિ પણ લાંબા સમયથી ચિંતાજનક છે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા ધંધા માટે હળવાશનો રહેશે. આજે શેર બજાર અથવા સટ્ટામાં રોકાણ કરશો નહીં. તમને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે. તમે તમારા જૂના વ્યવસાયની રીત પર ઉતરશો તે વધુ સારું છે અને જો તમે ખંતથી કામ કરો છો તો તમને ફાયદો થશે. દિવસે થતા નુકસાનને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરો.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, તમારા માટે આજનો દિવસ ખાસ છે. તમારી કાર્ય કરવાની રીત કંઈક નવી છે અને તમને આ રીતે લાભ મળી શકે છે. કોઈ પણ જટિલ કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં તમને સમય લાગતો નથી. આજે પણ આવી જ કોઈ સમસ્યા અંગે વરિષ્ઠ અધિકારીઓનું ધ્યાન તમારી તરફ જશે, જે તમને ફાયદો કરાવશે.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે વ્યસ્ત રહેશે અને તમને કોઈ મહત્વના કામ પણ સોંપવામાં આવી શકે છે. તમારે કોઈ શંકા અને વિચારણા કર્યા વિના તમારી ફરજમાં રોકાયેલા રહેવું જોઈએ. કાર્ય કોઈપણ સ્તરનું હોય તેને સફળતા સાથે પૂર્ણ કરો, તો તમારી ઓળખ લોકોમાં સ્થાપિત થઈ જશે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ વ્યસ્ત રહેશે અને કોઈ ભારે કામ સંબંધિત પોતાના કામમાંથી વિરામ લેવો પડી શકે છે. જો તમે ઉદ્યોગ ચલાવી રહ્યા છો તો નાના કર્મચારીઓની પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખવાનું ભૂલશો નહીં. પૈસાની લેવડ-દેવડમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે તમે ખૂબ કંટાળો અનુભવશો અને લાંબા સમય સુધી સંઘર્ષ કર્યા બાદ હવે તમને લાગશે કે તમારે ક્યાંક બેસીને એકાંતમાં થોડો સમય પસાર કરવો જોઈએ. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વધુ ધ્યાન આપવાનો આ સમય છે, જો માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું નહીં હોય તો કામ કરવામાં મુશ્કેલી આવશે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે વિશેષ છે અને આજે તમે દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રભુત્વ મેળવશો અને લોકો તમારી પ્રશંસા કરશે. તમારો મિલનસાર સ્વભાવ તમને સમાજ, ઘર અને કાર્યસ્થળમાં લોકપ્રિય બનાવશે. તમે સારા અધિકારી બની શકો છો. મહિલાઓ માટે પણ આજનો દિવસ ખાસ છે.  

