Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /9 May 2026 Rashifal: શનિવાર વૃષભ, મિથુન સહિતની રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી, વૃશ્ચિક રાશિએ કામમાં કાળજી રાખવી

9 May 2026 Rashifal: શનિવાર વૃષભ, મિથુન સહિતની રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી, વૃશ્ચિક રાશિએ કામમાં કાળજી રાખવી

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 08, 2026, 11:50 PM IST|Updated: May 08, 2026, 11:50 PM IST

9 May 2026 Rashifal (By Chirag Bejan Daruwalla): શનિવાર અને 9 મે 2026 ના દિવસે ગ્રહ નક્ષત્રોની સ્થિતિ મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેટલી શુભ છે જાણવા વાંચો દૈનિક રાશિફળ
 

1/12

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ગુરુ પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને ભક્તિથી ભરપુર રહેશે. આ સમયે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. તમે અટકેલા પૈસા પ્રાપ્ત કરશો. નોકરીમાં પ્રમોશન તમે ચોક્કસપણે મેળવી શકશો. વિશ્વાસપાત્ર લોકો અને સેવકો તમારી સાથે દગો કરવાનો પ્રયાસ કરશે, સાવચેત રહો.

2/12

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો દિવસ ભાગ્યશાળી રહેશે. ઘરે અને બહારના વધુ સર્પોટિવ વાતાવરણને કારણે લગભગ તમામ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં આવશે, પરંતુ ઉધાર સંબંધિત વર્તણૂકને લીધે થોડી ચિંતા થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોની પ્રશંસા કરવામાં આવશે.  

3/12

ગણેશજી કહે છે, તમારો દિવસ સામાન્ય કરતા વધારે શુભ રહેશે. સામાજિક અને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્ર પર તમને તમારી પ્રતિભા બતાવવાની તક મળશે. પૈસાના ફાયદા માટે આજે થોડી વધુ બૌદ્ધિક અને શારીરિક મહેનત કરવી પડી શકે છે. ધાર્મિક કાર્યમાં ભાગ લેશો. કાર્ય વ્યવસાય સાથે ગતિ રાખશો તો વ્યસ્તતા રહેશે.  

4/12

ગણેશજી કહે છે, તમારા સારા કાર્યોથી તમારા અને તમારા પરિવારનું ગૌરવ વધશે. તમને તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાનો લાભ પણ મળશે. આજે સામાજિક અને ધાર્મિક કાર્યમાં સહકાર આપશો. બાળકોને તેમના શ્રેષ્ઠ વર્તન અને તેમની સફળતાની ખ્યાતિ અને ખુશી મળશે.  

5/12

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ઉતાર-ચઢાવનો રહેશે. તમારી વિચારસરણીમાં નિરાશા ના આવવા દો. વધુ વ્યસ્ત કાર્યને લીધે સામાજિક ક્ષેત્રથી અંતર રહેશે. પૈસાના લાભ માટે કરવામાં આવતા પ્રયત્નોમાં મુશ્કેલીઓ સફળતા તરફ દોરી જશે. પ્રેમ સંબંધના કારણે કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે.  

6/12

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્રિત રહેશે. અતિશય ભાવુક રહેશો. આ કારણોસર ઘર અને બહારનું વાતાવરણ દૂષિત થઈ શકે છે. આર્થિક આયોજનોને પૂરા કરવામાં અવરોધ આવી શકે છે, પરંતુ બાદમાં પરિસ્થિતિ તમારા પક્ષમાં રહેશે, લાભની તકો મળશે.  

7/12

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. પ્રતિસ્પર્ધકો હારશે અને કાર્ય ધંધો પહેલા કરતા વધુ સારી રીતે ચાલશે. તમારી મોટાભાગની આયોજિત યોજનાઓ સફળ થશે, જેનાથી આત્મવિશ્વાસ વધશે. ધંધામાં નવા પ્રયોગો વધારે ફાયદો લાવશે.  

8/12

ગણેશજી કહે છે, તમને આજે થોડી કાળજી લેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, કોઈ ભૂલને લીધે તમારા મનમાં થોડી પીડા થઈ શકે છે. આજે બાકી રહેલા સરકારી કામોને કારણે સમય અને નાણાંનો વ્યય થઈ શકે છે. બાળકો પ્રત્યેનો તમારો પ્રેમ વધશે. પરિવાર અથવા કાર્યસ્થળે કોઈ વ્યક્તિને કારણે અશાંતિ ફેલાઈ શકે છે.  

9/12

ગણેશજી કહે છે, ધંધામાં ઝડપથી નિર્ણય ના લેવાને કારણે કામમાં અડચણ અને નુકસાન થઈ શકે છે. નોકરી કરનારાઓના અધિકારમાં વધારો કરી શકાય છે. કોઈપણ માંગલિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકો છો. આજે ખર્ચા કરશો. તમારી વાણીથી તમે ખૂબ મોટા સરકારી અધિકારીને તમારી તરફ આકર્ષિત કરી શકશો.  

10/12

ગણેશજી કહે છે, આજે ધૈર્યથી કાર્ય કરો કારણકે ઉતાવળા કામોને લીધે નુકસાનની સંભાવના છે. ભૌતિક સુવિધાઓ વધશે અને તમે તમારા હાથમાં મોટી રકમ મેળવીને ખુશ થશો. પેટ સાથે સંબંધિત પાચન કાર્ય અને પેટની વિકૃતિઓ મુશ્કેલીકારક હોઈ શકે છે. સંતાનના કામ, લગ્ન અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ માટેના પ્રયત્નોમાં તમને સફળતા મળશે.

11/12

ગણેશજી કહે છે, દિવસના પહેલા ભાગમાં તમે મૂંઝવણમાં આવી શકો છો. કોઈ પણ કાર્યમાં સ્પષ્ટતાના અભાવને કારણે કાર્ય અટકી શકે છે, ફક્ત મન જ કાર્યોની રૂપરેખા બનાવશે. ધીરે ધીરે પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ જશે. કોઈપણ પ્રકારની આર્થિક ઘટનાના આયોજન માટે આજનો દિવસ શુભ રહેશે.  

12/12

ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે તમે તમારા જીવન સાથેના તમામ કાર્યો કરી શકશો, પરંતુ તેમ છતાં સફળતા મેળવવામાં શંકા રહેશે. નિયમોનું પાલન ના થવાને કારણે સરકારી કામ પણ અધૂરા રહેશે. વ્યાવસાયિક અને ઘરના કામને લીધે તમારે દોડવું પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં વધઘટ થવાને કારણે શરીર આરામ માગશે.  

Tags:
Rashifal
Saturday
daily horoscope
શનિવાર
દૈનિક રાશિફળ

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મોઢાનું કેન્સર થાય તો જીભ પર જોવા મળે છે આ લક્ષણ, પ્રથમ સ્ટેજથી લઈને અંતિમ સ્ટેજ

મોઢાનું કેન્સર થાય તો જીભ પર જોવા મળે છે આ લક્ષણ, પ્રથમ સ્ટેજથી લઈને અંતિમ સ્ટેજ

mouth cancer3 hrs ago
2

વાડજ પોલીસની બેદરકારી: સગીરા પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર આરોપી પોલીસ સ્ટેશનના ઉંબરેથી જ ફરા

Ahmedabad3 hrs ago
3

BCCIએ અચાનક અર્શદીપ પર મૂક્યો પ્રતિબંધ? IPL 2026 વચ્ચે કડક કાર્યવાહીથી બધા ચોંક્યા!

BCCI3:24 PM IST
4

69000 કે 72000 રૂપિયા....પગાર, પેન્શન-ભથ્થા પર થશે મોટો નિર્ણય! વિગતવાર જાણો માહિતી 

8th Pay Commission2:47 PM IST
5

તમિલનાડુના રાજ્યપાલને મળ્યા વિજય, સરકાર બનાવવા માટે દાવો રજૂ કર્યો

Tamilnadu2:16 PM IST