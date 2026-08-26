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  • /Rashifal 27 August 2026: વૃષભ રાશિના લોકો માટે દિવસ પડકારજનક રહેશે, કન્યા માટે શુભ, વાંચો તમારી રાશિનું ગુરુવારનું રાશિફળ

Rashifal 27 August 2026: વૃષભ રાશિના લોકો માટે દિવસ પડકારજનક રહેશે, કન્યા માટે શુભ, વાંચો તમારી રાશિનું ગુરુવારનું રાશિફળ

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 26, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:00 PM IST

27 August 2026 Rashifal (By Chirag Bejan Daruwalla): ગુરુવાર, 27 ઓગસ્ટ 2026 મેષથી મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેટલો શુભ રહેશે જાણો જ્યોતિષાચાર્ય ચિરાગ બેજાનદારુવાલાએ જણાવેલા રાશિફળ પરથી.
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે અને આજે તમે બીજાના કામ માટે દોડશો. આ કરવાથી તમે થાકને બદલે મનમાં જુદો સંતોષ મેળવશો. વૃદ્ધોની સેવા અને સદગુણ કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ કરવાને કારણે મનમાં આનંદ થશે. તમે વિરોધીઓ માટે માથાનો દુઃખાવો બની રહેશો.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, વૃષભ રાશિના લોકો માટે આજનો દિવસ ખૂબ પડકારજનક રહેશે. આજે તમને દરેક કિસ્સામાં ઘણી જવાબદારીઓ સોંપી શકાય છે. આજે તમારો દિવસ કોઈક પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવા માટેનો રહેશે. આજે કેટલાક લોકો તમારી પાસેથી ઘણી અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, ગ્રહોની શુભ અસરોથી આજે તમારો શુભ દિવસ રહેશે. વિરોધીઓ રાજકીય ક્ષેત્રે તમને પાછળ છોડી દેવાનો પ્રયત્ન કરશે. ધીરે ધીરે તમે સફળતા તરફ આગળ વધીશો. આજે તમે લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત થવાની આશા રાખશો.  

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખાસ રહેશે. તમારું નસીબ દરેક બાબતમાં તમને ટેકો આપશે. વિરોધીઓની ષડયંત્ર નિષ્ફળ જશે અને તમે સફળતાના માર્ગ પર આગળ વધશો. સાંસારિક આનંદના માધ્યમો ઉપર શુભ ખર્ચ થવાના કારણે મનમાં આનંદ રહેશે. મિત્ર અથવા સંબંધી દ્વારા લાંબા સમયથી ચાલતી કડવાશ સમાપ્ત કરવામાં આવશે  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, સિંહ રાશિના લોકો માટે આજનો દિવસ અન્ય દિવસોની તુલનામાં સામાન્ય રહેશે. રાશિ સ્વામી બુધના અન્ય ગ્રહો સાથે યોગ બનાવવાના કારણે તમને બૌદ્ધિક અને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રે સફળતા મળશે. સંતાન તરફથી ખુશખબર મળવાથી મનોબળ વધશે.નોકરી અને રોજગારની દિશામાં સફળતા મળશે.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, તમારા માટે આજનો દિવસ શુભ છે અને તમને દરેક ક્ષેત્રમાં સારા પરિણામ મળે તેવી આશા છે. આજે તમને દિવસભર આવકના નવા સ્ત્રોત મળશે. વિરોધી પરાજિત થશે. તમારા ભાગ્યનો તારો ફરી ચમકવા લાગશે. રોકાણ માટે આજનો દિવસ શુભ છે.

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, તુલા રાશિવાળા લોકો માટે આજનો દિવસ ખાસ છે. આજે શુભ કાર્યોમાં તમારી રુચિ વધશે અને તમે આજે લેતા નિર્ણયોથી તમને ફાયદો થશે. સંતાન પક્ષના લગ્નજીવનમાં વિઘ્નોનો અંત આવશે. આજે લોકોમાં તમારો પ્રભાવ વધશે અને તમારી સાથે કામ કરનારાઓ પણ તમારી વાતોથી પ્રભાવિત થશે.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે વિશેષ દિવસ છે અને ઘણા કિસ્સામાં તે પરિપૂર્ણતા આપવાનો છે. વૃદ્ધ સ્ત્રીના આશીર્વાદથી પ્રગતિ માટેની વિશેષ તકો મળશે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલતા વિવાદનો આજે અંત આવી શકે છે અને પરિવારમાં ફરી સહકાર વધશે.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, ધન રાશિના લોકો માટે આ દિવસ કેટલીક પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ જેવો દેખાય છે. અતિશય મજૂરી કરશો પરંતુ આવક ઓછી થશે અને ખર્ચ વધારે હશે. ગુપ્ત દુશ્મનો સક્રિય રહેશે અને તમને પજવવાનું કામ કરી શકે છે. સૂર્યાસ્ત સમયે થોડી રાહત મળશે.

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, વિશેષ ગ્રહો તમારી સફળતા માટે માર્ગ તૈયાર કરશે. કાર્યમાં સફળતા, ઘરમાં ધનનો વધારો, મિત્રો પાસેથી પૈસાની પ્રાપ્તિ, નબળા શત્રુઓ પર વિજય અને તમામ પ્રકારની આશાઓ આજે પૂર્ણ થશે. તમારે કોઈ પણ ફંક્શનમાં જતા પહેલા સામાજિક અંતરનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, તમારી રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ ખૂબ પડકારજનક રહેશે. આજે તમારી તરફેણમાં એક મહત્વપૂર્ણ વ્યવસાયિક કરાર ફાઇનલ કરવામાં આવશે તે તમારા મનમાં એક અલગ પ્રકારનો આનંદ લાવશે. તમે નવી યોજનાઓ પર નવા ઉત્સાહ સાથે કામ કરશો.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, તમને આજે દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે અને તમે ભાગ્યશાળી રહેશો. આજે સંતોની સભાથી મનમાં આનંદ થશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓની કૃપાથી જમીન-સંપત્તિનો વિવાદ પણ હલ થશે. તમને આજે કોઈ મામલામાં સફળતા મળી શકે છે. સાંજે સ્વાસ્થ્ય થોડું નરમ થઈ શકે છે. કાળજી રાખજો.  

TAGS:
daily horoscope
દૈનિક રાશિફળ

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