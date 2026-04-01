Rashifal 1 April 2026: વિશ્વાસુ વ્યક્તિની સલાહ પર ગંભીરતાથી વિચાર કરો, આજે ખોટા ખર્ચથી બચો

Rashifal 1 April 2026(By Chirag Bejan Daruwalla): 1 એપ્રિલ 2026 ના રોજ ચૈત્ર માસની પૂનમની તિથિનો પ્રારંભ થશે. બુધવાર અને 1 એપ્રિલ 2026 નો દિવસ મેષથી મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેટલો શુભ છે જાણવા વાંચો આજનું રાશિફળ.
 

Updated:Apr 01, 2026, 07:16 AM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે કે તેને રચનાત્મક અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. મુશ્કેલીના સમયે મિત્રને સાથ આપવાથી તમને આધ્યાત્મિક સુખ મળી શકે છે. પડકારોને સ્વીકારવાથી તમારું મનોબળ વધશે, સાથે જ સફળતાનો માર્ગ મોકળો થશે. બાળકોની કોઈ ખોટી પ્રવૃત્તિને કારણે તમે ચિંતિત થઈ શકો છો. તમારી બુદ્ધિ અને સમજણ પણ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવશે. વ્યવહારુ દૃષ્ટિકોણ હોવો જરૂરી છે. વ્યવસાયિક હેતુઓ માટે નજીકની કેટલીક મુસાફરી શક્ય છે. કોઈપણ ઘરેલું મુદ્દાને એકબીજા સાથે બેસીને શાંતિથી ઉકેલો.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે કે તમે ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. તેમજ સમાજમાં તમને યોગ્ય સન્માન અને વર્ચસ્વ પ્રાપ્ત થશે. સંતાનોની કોઈપણ સફળતાથી ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારા ખર્ચને મર્યાદિત રાખો કારણ કે આ સમયે આવક કરતાં ખર્ચ વધુ હોય તેવી સ્થિતિ આવી શકે છે. કોઈ કારણસર નજીકના સંબંધી સાથેના સંબંધોમાં ખટાશ આવી શકે છે. સંબંધોની મર્યાદાઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમામ કાર્યો યોગ્ય રીતે ચાલશે અને થોડા સમય માટે બનાવેલી યોજનાઓ પણ ફળશે. ઘરની કોઈ પ્રવૃત્તિને કારણે પતિ-પત્નીના સંબંધોમાં તણાવ આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે કે આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ લાભદાયક સૂચના પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. મિત્રો અને પરિચિતો સાથે તમારા સંબંધો મધુર બનાવો. આ સમયે નવી માહિતી મળી શકે છે જે ભવિષ્ય માટે ફાયદાકારક છે. કેટલીકવાર વ્યવહારમાં ચીડિયાપણું અને ગુસ્સો તમને તમારા લક્ષ્યથી દૂર કરી શકે છે. તમારી આ ખામીઓને નિયંત્રિત કરો અને તેના માટે સ્વ-નિરીક્ષણની જરૂર છે. કાર્યક્ષેત્રમાં કોઈપણ કાર્ય કરતા પહેલા અનુભવી વ્યક્તિની સલાહ લો. વિવાહિત જીવનને ખુશ રાખવામાં તમારી ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ રહેશે. માથાનો દુખાવો અને માઈગ્રેનની સમસ્યાથી રાહત મેળવવા માટે તમારી દિનચર્યા જાળવી રાખો.  

કર્ક

ગણેશજી કહે છે કે તમારી યોજનાઓ શરૂ કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી સમસ્યામાંથી રાહત મળી શકે છે. એ હકીકતનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો કે સમય તમારી બાજુમાં છે. ઘરના અન્ય સભ્યોની સલાહની અવગણના ન કરો, નહીં તો તમારું નુકસાન થઈ શકે છે. કેટલાક વિરોધીઓ ઈર્ષ્યાને કારણે તમારા વિરુદ્ધ નકારાત્મક અફવાઓ ફેલાવી શકે છે. વેપાર-ધંધામાં સ્થિતિ અનુકૂળ રહી શકે છે. લગ્નજીવનમાં ચાલી રહેલા તણાવને આજે તમે હલ કરી શકશો. વધારે દોડવાથી પગમાં દુખાવો અને ઈજા થવાની સંભાવના છે.

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે કે આજનો દિવસ ઘરની યોગ્ય વ્યવસ્થા જાળવવામાં અને સુખ-સુવિધાઓ જેવી વસ્તુઓની ખરીદીમાં પસાર થશે. ઘરમાં કોઈ નજીકના વ્યક્તિના આગમનથી આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. આવકના સાધનો ઘટશે પણ ખર્ચ યથાવત્ રહી શકે છે. તેથી તમારા બજેટ પ્રમાણે ખર્ચ કરવાનો પ્રયાસ કરો. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે મધુર સંબંધ જાળવો અને તેના માટે તમારે પ્રયત્નો કરવા પડશે. કાર્યક્ષેત્રમાં કોઈ નિર્ણય એકલા ન લો પણ ટીમ વર્ક તરીકે કામ કરો. તેમાં તમને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. નજીકના સંબંધીઓ સાથે મુલાકાતનો કાર્યક્રમ બની શકે છે.

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે કે જો જમીન-સંપત્તિ સંબંધિત કોઈ મામલો ચાલી રહ્યો હોય તો સફળતા મળવાની સારી સંભાવના છે. આ સમયે કુદરત તમને ભરપૂર સહયોગ આપી રહી છે, આ સફળતાનો ઉપયોગ તમારી કાર્યક્ષમતા પર નિર્ભર કરી શકે છે. ક્રોધ, ઉતાવળ જેવા સ્વભાવ પર નિયંત્રણ રાખો. કોઈ સંબંધી અથવા પાડોશી સાથે વિવાદ જેવી સ્થિતિ બની શકે છે. મનમાં કેટલીક અપવિત્ર શક્યતાઓનો ડર રહેશે. તમે તમારી જાતને સકારાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ કરી શકશો. વ્યવસાયમાં ઉત્પાદન સંબંધિત કાર્યોમાં થોડી ભૂલો થઈ શકે છે.

તુલા:

કોઈ સારા સમાચાર મળવા પર ગણેશજી કહે છે કે ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. વિશ્વાસુ વ્યક્તિની સલાહ અને સમર્થન તમારા ખોવાયેલા ગૌરવને પુનઃસ્થાપિત કરશે અને આ રીતે આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. સફળતા મેળવવા માટે મર્યાદાઓનું ભાન હોવું જરૂરી છે. અન્ય લોકોની સલાહ પર ગંભીરતાથી વિચાર કરો અને ખોટા ખર્ચથી બચો. વ્યવસાયિક ક્ષેત્રને લગતા કોઈપણ કાર્યને આજે ટાળો. તમારા વિવાહિત જીવનમાં કોઈ બહારની વ્યક્તિને દખલ ન થવા દો.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે કે જે કામો છેલ્લા કેટલાક સમયથી પરેશાન થઈ રહ્યા હતા તે તમારી સમજણથી ખૂબ જ સરળતાથી ઉકેલાઈ જશે. શુભ પરિણામ પણ અપેક્ષા કરતા વધુ મળી શકે છે. સમય અનુકૂળ રહેશે. બાળકોની સમસ્યાઓ શાંતિથી ઉકેલો. તેમની સાથે ગુસ્સે થવાથી તેઓ હીનતા અનુભવી શકે છે. કોઈપણ કાર્ય કરતી વખતે તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા વિશે વિચારવું. વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ યોગ્ય રીતે ચાલશે. પતિ-પત્નીના સંબંધોમાં મધુરતા આવી શકે છે. સર્વાઇકલ અને ખભાના દુખાવાની ફરિયાદ થઇ શકે છે.

ધનુ 

ગણેશ કહે છે કે વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ટરવ્યુ અથવા કારકિર્દી સંબંધિત પરીક્ષાઓમાં સફળતા મળવાની સંભાવના છે. તેથી તમારા અભ્યાસ પર ધ્યાન આપો. ધાર્મિક કાર્ય કરનાર વ્યક્તિ સાથેની મુલાકાત તમારા વિચારોમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકે છે. તમારા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો સુરક્ષિત રાખો. વ્યક્તિ તેનો દુરુપયોગ કરી શકે છે. નજીકના સંબંધી સાથે વિવાદ પણ તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. બાળકોની પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખો. વ્યવસાયિક દૃષ્ટિકોણથી ગ્રહોની સ્થિતિ તમારા પક્ષમાં છે. પ્રેમી/ગર્લફ્રેન્ડ એકબીજાની લાગણીઓને માન આપશે.

મકર:

ગણેશજી કહે છે કે આજનો દિવસ સુખ અને તાજગી લાવી શકે છે. તમે તમારા કાર્યો પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો. તમારી છેલ્લી ભૂલોમાંથી શીખો અને તમારું પ્રદર્શન સુધારવાનો પ્રયાસ કરો. ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય ન લો. મહત્વપૂર્ણ કામ સમયસર ન થવાથી તણાવ વધી શકે છે. તેથી પોતાના પર વધારે કામનો બોજ ન લો. કાર્યક્ષેત્રમાં આ સમયે દરેક પ્રવૃત્તિ પર નજર રાખવી જરૂરી છે. પારિવારિક વાતાવરણ ખુશનુમા બની શકે છે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે કે કોઈ ધાર્મિક સંસ્થા પ્રત્યે તન અને મનથી સહયોગ કરવાથી તમને ખુશી મળી શકે છે. માનસિક આરામ પણ મળી શકે છે. યુવાનોને તેમની મહેનત પ્રમાણે સારા પરિણામ મળશે. જો તમે પ્રોપર્ટી ખરીદવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો તો દિવસ અનુકૂળ છે. તમારા અહંકાર અને ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. આ કારણે તમારા ચાલી રહેલા ઘણા કાર્યો ખોટા પડી શકે છે. નજીકના સંબંધી સાથે મતભેદની સ્થિતિ બની શકે છે. તમારી તરફથી થોડી સાવધાની સંબંધોને ખરાબ થતા બચાવી શકે છે. નવા પ્રભાવશાળી સંપર્કો બની શકે છે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે કે વારસાગત મિલકત સંબંધિત કોઈ બાબત અટકેલી હોય તો આજે તેના પર ધ્યાન આપો. સફળતાના યોગ બની રહ્યા છે. ઘરની આરામની વસ્તુઓની ખરીદીમાં પણ સમય પસાર કરો. ગુસ્સા અને ઉતાવળ જેવા તમારા સ્વભાવ પર નિયંત્રણ રાખો. અન્યથા તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. આ સમયે અન્ય લોકોની વાત પર વિશ્વાસ ન કરો. નવા કાર્યોને લઈને તમે જે યોજના બનાવી છે તેના પર એકાગ્રતા સાથે કામ કરો. પારિવારિક વાતાવરણ ખુશનુમા બની શકે છે. વરાળ અને ગરમીથી માથાનો દુખાવો થઈ શકે છે.  

