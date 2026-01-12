ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ 13 જાન્યુઆરી 2026: આજે વૃષભ રાશિવાળાઓને વેપારના ક્ષેત્રમાં લાભ થશે, આર્થિક સ્થિતિ વધુ મજબૂત બનશે

Daily Horoscope 13 January 2026 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : ગ્રહો અને નક્ષત્રો પોતાની ચાલ હર પળે બદલતા રહે છે. આ નક્ષત્રોની આપણા જીવન ઉપર પણ ખુબ અસર પડે છે. જ્યોતિષ વિજ્ઞાન મુજબ કયો ગ્રહ અને નક્ષત્ર તમારી કુંડળીના કયા ઘરમાં જઈ રહ્યો છે તે મુજબ તમારું જીવન પ્રભાવિત થતું હોય છે. ગ્રહોની રોજ બદલાતી ચાલના કારણે આપણો દિવસ પણ અલગ હોય છે. ક્યારેક આપણને સફળતા મળે છે અને ક્યારેક દિવસ સામાન્ય પસાર થાય છે. જાણો કેવો રહેશે તમારો આજનો દિવસ.
 

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, રોજગાર માટે પ્રયત્નો કરનારા લોકો માટે સારા સમાચાર મળશે અને તમારા સામાજિક વર્તુળનો વિકાસ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ બનશે. કોઈ મિલકતની ખરીદી અને વેચાણ સમયે તેના તમામ કાયદાકીય પાસાઓને ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં લો.

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે વેપારના ક્ષેત્રમાં સાનુકૂળ લાભ મળતા આનંદ થશે. આર્થિક સ્થિતિ વધુ મજબૂત બનશે. ધંધાના વિસ્તરણ માટેની યોજના બનાવશો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા અને પારિવારિક જવાબદારીઓ પૂર્ણ થશે. ધંધા સંબંધિત ટ્રિપ પર જવાની સંભાવના છે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, વિવાહિત જીવન આનંદપ્રદ રહેશે. આજે નજીક અને દૂર પણ સકારાત્મક પ્રવાસ થઈ શકે છે. પારિવારિક બિઝનેસમાં વધતી પ્રગતિના કારણે ખુબ ખુશી થશે. ઓફિસમાં અધિકારીઓ અને સહકાર્યકરોનો સહયોગ તમારા કામમાં મદદરૂપ થશે.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રમાં કેટલાંક પરિવર્તન આવશે, જેના કારણે તમારા સાથીઓનો મૂડ બગડી શકે છે પરંતુ તે તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. બપોરે દાનમાં ખર્ચ કરવામાં આવશે. કોઈ કારણોસર ઘરનું વાતાવરણ ખરાબ રહેશે પરંતુ તમે તમારી સારી વર્તણૂકથી વાતાવરણને સામાન્ય બનાવી શકશો.  

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મિશ્રિત રહેશે. કાર્યસ્થળના કર્મી અથવા કોઈ સંબંધીના કારણે તણાવ વધી શકે છે. પૈસાના વ્યવહારમાં સાવચેત રહો, પૈસા ક્યાંક અટવાઈ શકે છે. જો તમારે કોર્ટના કેસમાં ચક્કર લગાવવાના હોય તો છેવટે તમે વિજયી થશો. ઘરની વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચ થશે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, ધંધામાં યોગ્ય સમયે લેવાયેલા નિર્ણયો લાભકારક સાબિત થશે અને અટકેલા કામ પૂરા થશે. વાણી પર નિયંત્રણ રાખવામાં નિષ્ફળતા તમને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ તરફ દોરી શકે છે. તેથી જ્યારે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે ત્યારે તમારા ક્રોધ પર નિયંત્રણ રાખો.

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, વ્યાવસાયિક સહયોગીઓ તમારી સલાહનો લાભ લેશે અને લાભ મેળવશે. વ્યાવસાયિક યાત્રાઓ લાભકારક રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથેનો સમય આનંદદાયક રહેશે અને બપોર સુધી આનંદના સમાચાર પણ મળશે, જે મનનો ભાર હળવો કરશે.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે કાર્યમાં તમારી ઉતાવળથી તમને લાભ થશે અને તમે સર્જનાત્મક કાર્ય તરફ પણ ઝુકાવશો. શિક્ષણ અને સ્પર્ધા ક્ષેત્રે વિદ્યાર્થીઓ માટે વિશેષ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. આવકના નવા સ્રોત બનશે અને અધિકારીઓ સાથેની ચર્ચાથી તમને વિશેષ માન આપશે.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, પિતા અને ઉચ્ચ અધિકારીઓના આશીર્વાદથી કોઈપણ સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા પૂર્ણ થશે. તમારા જીવન સાથીના ટેકાથી તમે તમારા બધા લક્ષ્યો પૂર્ણ કરી શકશો. રાજકીય ધન મળવાની સંભાવના પણ છે. પ્રિય માણસોની મુલાકાતથી મનોબળ વધશે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, રાજકીય ક્ષેત્રે કાર્યરત લોકોને સફળતા મળશે. ઘરના વડીલોના આશીર્વાદ તમને પ્રેરણા આપશે. સ્પર્ધાના ક્ષેત્રે આગળ વધશો અને અટકેલા કાર્ય પણ પૂર્ણ થશે. બાળકો પ્રત્યેની જવાબદારી પૂરી થશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમની તૈયારી કરવાની તક મળશે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, બિનજરૂરી વ્યાવસાયિક ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર રહેશે. જીવનસાથીના સહયોગથી મુશ્કેલીઓમાંથી મુક્તિ મળશે. સંબંધીઓ તરફથી ખુશી અને પારિવારિક કાર્યમાં ખુશી મળશે. પિતાના માર્ગદર્શનથી ઘરની સમસ્યા ઉકેલાશે. લવ લાઈફમાં સુખદ ભાવના રહેશે અને સમસ્યાઓ ઉકેલાશે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, સરકારી ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગપતિઓને લાભ મળશે અને યોજનાઓને પણ વેગ મેળવશે. ઉતાવળ અને ભાવનાત્મકતામાં કાર્યસ્થળ સંબંધિત કોઈ નિર્ણય ના લો, નહીં તો પછીથી મુશ્કેલી આવી શકે છે. મોટી માત્રામાં અટકેલા પૈસાની પ્રાપ્તિને કારણે ભંડોળમાં વધારો થશે.  

