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Rashifal: શનિવારનો દિવસ સિંહ રાશિ માટે વિશેષ શુભ, કુંભ રાશિ માટે ક્રોધ હાનિકારક રહેશે

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 14, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:00 PM IST

Rashifal 15 August 2026(By Chirag Bejan Daruwalla): 15 ઓગસ્ટ 2026, શનિવાર ગ્રહોના પ્રભાવના કારણે સિંહ રાશિ માટે શુભ રહેશે, જ્યારે કુંભ રાશિના લોકોએ સાચવવું પડશે. તમારા માટે શનિવાર કેટલો શુભ રહેશે જાણવા વાંચો રાશિફળ.
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. સુંદરતામાં વધારો કરશે. નજીકના મિત્રની સલાહ અને સહકારથી તમે તમારા ખરાબ કામને યોગ્ય રીતે કરી શકો છો, સમયનો લાભ લઈ શકો છો. પરિવાર સાથે કોઈ મહત્વપૂર્ણ યોજના પૂર્ણ કરવા માટે તમે સલાહ લઈ શકો છો.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, તમે આજનો દિવસ કેટલીક વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં વિતાવશો. તમારો ભૌતિક દ્રષ્ટિકોણ આજે બદલાઈ શકે છે. કામ કાળજીપૂર્વક કરવાનો પ્રયાસ કરો, જે તમારા આત્મસન્માનમાં વધારો કરશે. તમારા પિતાના સહયોગથી આજે તમને જમીન-મિલકતનો લાભ પણ મળી શકે છે.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે કાર્ય સુધારવા માટે આજનો દિવસ વિશેષ યોગદાન આપવાનો દિવસ છે. નિષ્ણાતની સલાહ પછીથી તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. પારિવારિક જીવનની વાત કરીએ તો તમારા આનંદના દિવસો આવવાના છે. કાર્ય વ્યવસાયથી લાભની પૂરેપૂરી સંભાવના છે  

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, રાજ્ય માન-પ્રતિષ્ઠા અને સારા પ્રકારની સંપત્તિ આપનાર છે. આજે ચંદ્ર પણ સુખ અને શાંતિના બીજા ઘરમાં છે. વેપારના ક્ષેત્રમાં તમને નવા સાથીઓ મળશે. તેમના સહકારથી તમને ભવિષ્યમાં લાભ મળવાની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે.  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે વિશેષ શુભ દિવસ છે. ઘરના વરિષ્ઠ લોકો તમારી વાત સાંભળશે અને સહકાર માટે આગળ આવશે. વ્યવસાયમાં બધા બિનજરૂરી કામ સરળતાથી થઈ જશે. મિત્રો સાથે મુસાફરી કરવાની પણ તકો મળશે. વિદેશી સંબંધિત કામમાં બિનજરૂરી પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ દોડધામ અને વિશેષ ચિંતામાં પસાર થઈ શકે છે. તમે તમારા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત થઈ શકો છો. મહેમાનો પણ કેટલાક લાંબા સ્ટોપ બનાવવા વિચારી રહ્યા છે. તેનાથી બિલકુલ પરેશાન ના થાઓ. જૂના મિત્ર સાથે મુલાકાત ભવિષ્યમાં તમારા માટે લાભનો યોગ બનાવશે.  

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, તમારી પ્રાથમિકતા વ્યવસાય પર ધ્યાન આપવાની હોવી જોઈએ. આજ બપોર સુધીમાં તમારે તમારા છૂટાછવાયા વ્યવસાયને યોગ્ય રીતે લપેટવો જોઈએ, તમારો આગળનો દિવસ ખૂબ વ્યસ્ત હોઈ શકે છે અને તેના કારણે તમને સમય નહીં મળે.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે કેટલાંક ખર્ચ પણ શક્ય છે. સંતાન તરફથી આનંદના સમાચાર મળશે અને પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કેટલાક કામ કરવાનો પ્રયાસ કરો. આજનો દિવસ સારો છે, તમારા કામ થઈ શકે છે. પરિવારમાં સાંજે કોઈ સારા સમાચાર આવી શકે છે.

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, ધન, ધર્મ અને ખ્યાતિમાં વધારો થશે. દુશ્મનની ચિંતાનું દમન, દરેક જગ્યાએ વિજય સફળતા મેળવવામાં આનંદદાયક ફેરફારો થશે. આજે તમે પરિવારના કોઈ સભ્યની મદદથી પૈસા કમાઈ શકો છો.પરિવારના સભ્યો સાથે આજનો દિવસ સારી રીતે પસાર થશે.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, ઘરમાં ભાગ્ય વધારવામાં મદદરૂપ સાબિત થઈ રહ્યો છે. કાર્યસ્થળમાં તમારા માટે સારો વળાંક સાબિત થશે. તમે વ્યવસાયમાં નજીકના સહયોગી પ્રત્યે સાચી ઈમાનદારી અને મધુર વાણી રાખીને લોકોના દિલ જીતી શકો છો. સંધ્યા પહેલા તમારા માટે લાભની ઘણી તકો રહેશે.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે ઘણા પ્રકારના લોકો તમારી પાસે આશ્રય માટે આવશે. સમજી વિચારીને કામ કરીને દરેકને માન આપો. આ લોકો પાછળથી ઉપયોગી થશે. નોકરી કે કામ-ધંધાના ક્ષેત્રમાં મૌન રહેવું આજે ફાયદાકારક રહેશે. દલીલો અને તકરાર ટાળો. તે તમારા માટે હાનિકારક રહેશે.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, ઇચ્છા સિદ્ધિનું પરિબળ છે. સ્થાનિક સ્તરે માંગલિક કાર્યોનું પણ આયોજન કરી શકાય છે. ધાર્મિક કાર્યમાં રસ અને નજીકની મુસાફરી શક્ય છે. જો તમે રાતનો થોડો સમય પરિવાર સાથે વિતાવશો તો સારું રહેશે. જીવનસાથી સાથે આજનો દિવસ સારો પસાર થશે.  

TAGS:
daily horoscope
દૈનિક રાશિફળ

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