દૈનિક રાશિફળ 15 સપ્ટેમ્બર: કુંભ રાશિને રોજગાર વિકસાવવાથી લાભ થશે, આવકમાં પણ વધારો થશે, આજનું રાશિફળ
Daily Horoscope 15 September 2025 (By Chirag Bejan Daruwalla): આજે 15 સપ્ટેમ્બર અને સોમવાર છે. આજે ચંદ્રનું ગોચર મિથુન રાશિમાં થશે. આજે ચંદ્ર,મંગળ અને ગુરુનો ત્રિકોણ યોગ પણ સર્જાયો છે. આજે બુધ ગ્રહ કન્યા રાશિમાં ગોચર કરશે. તેવામાં મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓને કેવું ફળ મળશે ચાલો જાણીએ.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, રોજગાર ક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. રાજકારણ સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે સમય ફાયદાકારક છે, કુશળતા અને વર્તનથી બધું પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળની મુશ્કેલીઓ સમાપ્ત થઈ જશે અને વિરોધીઓ પણ પરાજિત થશે, જેના કારણે યોજનાઓના અમલીકરણ માટે નવી તકો ઉપલબ્ધ થશે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, પરિવારના સભ્યો સાથે ભવિષ્યની યોજનાઓની ચર્ચા કરશે. જો તમે કોઈ ન્યાયિક બાબતમાં સામેલ છો, તો સંજોગો તમારા પક્ષમાં હશે. વ્યવસાયમાં અણધાર્યા વિક્ષેપને લીધે નફાના માર્જિન પર અસર થઈ શકે છે. જો કે, તેની સાથે વ્યવહાર કરવામાં અજાણ્યાઓનો સહયોગ મળી શકે છે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, રાજકારણથી સંબંધિત મૂળ લોકોને લાભ થશે અને વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ સમય અનુકૂળ છે. વ્યવસાયમાં સમયસર લેવામાં આવેલા નિર્ણયો તમારા માટે ભવિષ્યમાં લાભ મેળવવા માટે અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે. પિત્રુ પક્ષ તરફથી લાભની આશા રહેશે અને વૃદ્ધ મિત્રના આગમનથી પરિવારમાં વ્યસ્તતા વધશે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, વિદ્યાર્થીઓને ઇચ્છિત ક્ષેત્રમાં શિક્ષણ મેળવવા માટે વધુ મહેનતની જરૂર રહેશે. ખોટી રીતે પૈસા કમાવવાનું ટાળો. ધંધામાં વધુ ઉત્સાહ અને ઉતાવળથી કામ બગડી શકે છે, તેથી સાવધાનીથી કામ કરો, નહીં તો તમારે ઓછા ફાયદાથી સંતુષ્ટ થવું પડશે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં મોટું રોકાણ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કૌટુંબિક સંપર્કો ફાયદાકારક રહેશે અને તેમની સહાયથી બાકી રહેલા સરકારી કામો પણ પૂર્ણ થશે. કોઈ વરિષ્ઠ અધિકારીની મદદથી સંપત્તિના કૌટુંબિક વિવાદનું સમાધાન કરવું જરૂરી રહેશે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશો, પરંતુ માતાના સ્વાસ્થ્યનું પણ ધ્યાન રાખો. પારિવારિક અસમાનતા મુશ્કેલીમાં વધારો કરી શકે છે. પારિવારિક સમસ્યાઓ અંગે કોઈ નિર્ણય લેવાનું મુશ્કેલ રહેશે. તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા કામનો વિરોધ થઈ શકે છે. રોજગાર સંબંધિત કોઈ સમાચાર પ્રાપ્ત થશે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, વ્યસ્તતાની વચ્ચે જીવનસાથીને સમય આપવો એ સંબંધને મજબૂત બનાવશે. રાજકારણથી સંબંધિત લોકોના વર્ચસ્વમાં વધારો થશે. બપોરથી સારા સમાચાર આવતા રહેશે, તેથી જે કાર્ય થવાની અપેક્ષા છે તે કરો. તમે તમારા બાળકો વિશે થોડી ચિંતા કરશો, પરંતુ સમજદારીપૂર્વક કામ કરો.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ ક્ષેત્રે વિશેષ સફળતા મળશે અને જ્ઞાનમાં પણ વૃદ્ધિ થશે. પિતાના માર્ગદર્શનથી તમારા બધા અટકેલા કામ પૂરા થશે. પેટ અને આંખના દુઃખાવાને કારણે આરોગ્ય પર અસર થઈ શકે છે, જે કાર્યસ્થળમાં અસ્થિરતા તરફ દોરી જશે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, માતાપિતાની સેવા કરવાની તક મળશે અને તેમના આશીર્વાદથી અનેક ખરાબ કામો સરળતાથી પૂરા થશે. બાળકોને લગતી કોઈ શુભ માહિતી પ્રાપ્ત કરવાથી ચિંતામાંથી મુક્તિ મળશે. ધંધામાં મહેનત બાદ ઇચ્છિત લાભ મળશે. તમારે તમારા જીવનસાથી સાથે ઘણી દૂર મુસાફરી પણ કરવી પડી શકે છે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, પરિવારમાં તમારું માન-સન્માન વધશે અને કોઈ જૂના મિત્રની મુલાકાત ખૂબ ફાયદાકારક રહેશે. ભાઇઓના સહયોગથી ધંધાકીય કાર્યો કરવામાં આવશે અને નફાકારક સાહસ પણ ચલાવવામાં આવશે. બપોર પછી માનસિક ગૂંચવણોને કારણે માથાનો દુખાવો થવાની સંભાવના રહેશે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઇચ્છિત સફળતા મળશે. રોજગારમાં લાયકાત વિકસાવવાથી લાભ થશે અને આવકમાં પણ વધારો થશે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો વિવિધ ક્ષેત્રોમાં તેમની વિશ્વસનીયતા પ્રાપ્ત કરશે અને ઘણા અનુભવો પણ મેળવશે, જેનો લાભ ભવિષ્યમાં મળશે.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મિશ્રિત ફળદાયી રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ ભવિષ્ય વિશે વધુ જાગૃત રહેવાની જરૂર રહેશે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો નહીં તો સામાજિક પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થઈ શકે છે. વાહન અને મકાન સંબંધિત સમસ્યાઓ તેમના માથામાં વધારો કરી શકે છે.
