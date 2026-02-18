ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ: 18 ફેબ્રુઆરી અને બુધવાર કઈ કઈ રાશિઓ માટે શુભ જાણવા વાંચો આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 18 February 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): 18 ફેબ્રુઆરી અને બુધવારનો દિવસ મેષ, વૃષભ સહિતની રાશિઓ માટે ખાસ સાબિત થશે. આજે મિથુન રાશિના લોકોના પ્રયત્ન સાર્થક સાબિત થશે, કર્ક રાશિ માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે. તો ચાલો જાણીએ 12 રાશિઓનું રાશિફળ વિસ્તારપૂર્વક.
 

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, પારિવારિક અને આર્થિક બાબતોમાં ચાલતી સમસ્યાઓ ઉકેલાશે અને આજીવિકાના ક્ષેત્રે નવા પ્રયત્નો પ્રગટશે. તમને વ્યવસાયમાં મોટી તક મળી શકે છે અને ગૌણ કર્મચારીઓનો આદર અને ટેકો પણ પૂરતો રહેશે. માતાપિતાના સ્વાસ્થ્યનું વિશેષ ધ્યાન રાખો.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, ભાગીદારીમાં થઈ રહેલા કામથી લાભની સ્થિતિ ઊભી થશે. વિવાહિત જીવનમાં ઘણા દિવસોની સમસ્યા સમાપ્ત થઈ જશે અને તમે તહેવારની ખરીદી માટે પણ જઈ શકો છો. ક્ષેત્રમાં સહયોગીઓના સહયોગથી તમે તમામ પડકારોનો સારી રીતે સામનો કરી શકશો.

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, સવારે ધાર્મિક યાત્રા પર જવાની યોજના હશે, પણ આકસ્મિક અન્ય કામ દ્વારા રદ કરી શકાય છે. રાજકીય દિશામાં કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો સાર્થક સાબિત થશે અને લોકોનો ટેકો મનને આનંદ કરશે. વ્યસ્તતા વચ્ચે તમે લવ લાઇફ માટે સમય કાઢી શકશો.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સાધારણ ફળદાયક રહેશે. ક્ષેત્રમાં સખત મહેનત અને ધૈર્યથી તમને બધી સમસ્યાઓમાંથી મુક્તિ મળશે. પ્રતિકૂળતામાં નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાનો વિકાસ થશે. ક્રોધ અને વાણી ઉપર નિયંત્રણ રાખો, નહીં તો કોઈની સાથે વાદ-વિવાદ થવાની સંભાવના છે.

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, વ્યાવસાયિક સહયોગીઓ તમારી પાસેથી સલાહ અને માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરશે, માન-સન્માન વધશે. આજે તમારું મન સરળ અને સાત્વિક કાર્યો છોડી શકે છે અને ઝડપથી અનિયંત્રિત વલણો તરફ આકર્ષિત થઈ શકે છે. જીવનસાથી તરફથી માન મળશે અને પારિવારિક સંપત્તિમાં વધારો થશે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, રોજગાર મેળવવા માગતા યુવાનોને નવી તક મળશે. તમારો પ્રોજેક્ટ કાર્યક્ષેત્રમાં પૂર્ણ થશે, તે જોઈને વિરોધીઓ પણ તમારી પ્રશંસા કરશે. વિદેશમાં રહેતા સ્વજનો તરફથી સારા સમાચાર પ્રાપ્ત થશે. સાસરિયા તરફથી પૈસા પ્રાપ્ત થશે. ઓફિસમાં તમારી કાર્ય કરવાની શૈલીમાં સુધારો થશે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, કુટુંબનું વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ રહેશે અને આનંદદાયક સમાચાર મળતાં તમામ સભ્યોની ખુશી વધશે. તહેવાર પહેલા અટકેલા પૈસા મળશે અને હાથમાં પૂરતા પૈસા હોવાનો આનંદ મળશે. ભાઇઓનો સહયોગ કાર્યક્ષેત્રમાં આવતી સમસ્યાઓનો અંત લાવશે અને સંબંધોને પણ મજબૂત બનાવશે.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, દુકાનદારો માટે આ સમયે વ્યસ્તતા વધુ રહેશે, તેના કારણે તમે પરિવાર તરફ ઓછું ધ્યાન આપી શકશો. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને ફંડ પણ વધશે. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ અને સ્પર્ધામાં વિશેષ સફળતા મળશે. ખરીદ-વેચાણમાં સામેલ વેપારીઓને ફાયદો થશે અને આવકના નવા સ્રોત પણ સર્જાશે.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, વ્યવસાય સંબંધિત યોજનાઓ માટે નિષ્ણાતની સલાહ મદદરૂપ થશે. ભાગ્ય તમને સાથ આપશે અને દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે. કાયદાકીય સંબંધિત બાબતોમાં મન જીતીને ખુશ રહેશે. રોજગાર અને વ્યવસાય ક્ષેત્રે ચાલુ પ્રયત્નો સફળ થશે અને બઢતી પણ મળી શકે છે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે આજીવિકાના ક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે. પરિવારનું વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે અને તહેવારની તૈયારીઓ વચ્ચે વાનગીનો આનંદ માણશો. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમારી ક્રિયાઓ તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે અને તમારો વિસ્તાર પણ વધશે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, ક્ષેત્રમાં અધિકારીઓ સાથે સંબંધ સુધરશે, પરંતુ તમારે ગુપ્ત શત્રુઓથી સંભાળીને કામ કરવું પડશે. ઘરની જરૂરી અને કિંમતી ચીજોની સંભાળ રાખો, નહીં તો ખોવાઈ જવાનો ડર રહેશે. બાળકોના શિક્ષણમાં અથવા કોઈપણ સ્પર્ધામાં સફળતાના કારણે બાળક ખુશ રહેશે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, વ્યવસાય સંબંધિત યોજનાઓ સફળ થશે અને લાભ આપવાનું શરૂ કરશે. સંતાન પક્ષની પ્રગતિથી મન પ્રસન્ન રહેશે. ગીચ સ્થાનોને ટાળો અને જો જરૂરી હોય તો સલામતી સાથે જાઓ. નાની સમસ્યામાં પણ ડોકટરોની સલાહ લેતા રહો. સાંજનો સમય દેવ-દર્શનમાં વિતાવશો.  

