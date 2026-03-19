Dainik Rashifal: ચૈત્ર નવરાત્રીના પહેલા દિવસે કઈ કઈ રાશિના લોકોને થશે ધન લાભ જાણવા વાંચો આજનું રાશિફળ

Dainik Rashifal 19 March 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): 19 માર્ચ 2026 અને ગુરુવારથી ચૈત્ર નવરાત્રીનો પ્રારંભ થયો છે. નવરાત્રીની શરુઆત ચતુર્ગ્રહી યોગ સાથે પણ થઈ છે. ગ્રહોની આ સ્થિતિ કઈ કઈ રાશિના લોકો માટે શુભ છે જાણવા વાંચો આજનું રાશિફળ.

Updated:Mar 19, 2026, 07:26 AM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, પરિવારમાં કોઈ શુભ કામનું આયોજન કરવામાં આવે તેવી સંભાવના છે. લગ્ન કરવા માગતા વ્યક્તિની વાત આગળ વધી શકે છે. રોજગારી મેળવનારા યુવાનોને સફળતા મળશે. જીવનસાથી તરફથી ભેટો મળવાની સંભાવના છે.પ્રેમ જીવનમાં તમે નવી ઉત્તેજનાનો અનુભવ કરશો.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે સખત મહેનતની સ્થિતિ ઓછી રહેશે, તેનાથી વિપરિત મહત્વાકાંક્ષા વધારે રહેશે. નાની બાબતોમાં ઘરનું વાતાવરણ ઉગ્ર બની શકે છે. બાળકોની જીદને લીધે ચિંતા થઈ શકે છે. લવ લાઈફ સ્થિરતા લાવશે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગુરુઓની મદદથી વિદ્યાર્થીઓને સફળતા પણ મળશે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, લાંબા સમયથી મિત્ર સાથેનો તણાવ સમાધાનના સ્તરે સમાપ્ત થશે. તમને આમાં રાહત મળશે ત્યાં તો કોઈ ઉપયોગી વ્યક્તિનો તમારા જીવનમાં પાછા આવવાનો આનંદ પણ રહેશે. આર્થિક બાજુ સારી રહેશે અને દૈનિક વેપારીઓને ધનનો લાભ મળશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને સુખદ પરિણામ મળશે.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજીવિકાના ક્ષેત્રમાં તમારા અનુભવને અન્ય લોકો પણ જાણવા લાગ્યા છે, થોડા દિવસો પછી નવી તકો પણ મળી શકે છે. જો વ્યવસાય સામાન્ય હોય તો પણ તેમની પોતાની ભૂલોને લીધે તેઓ તેમના લાભથી વંચિત રહેશે. મહેનતથી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને આવકમાં પણ વધારો થશે. ધંધાકીય યાત્રામાં લાભ થશે.  

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે દરેક કાર્યમાં વિજયનો દિવસ રહેશે, પરંતુ આ સમય માટે યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવો પડશે. પિતાના માર્ગદર્શનથી ઘરની સમસ્યાઓ ક્ષેત્રે ઉકેલાશે. સાસરા પક્ષ તરફથી સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ બનશે અને તેમને ટેકો પણ મળશે. વિદેશથી તમને સારા સમાચાર મળશે અને પ્રેમ જીવન મધુર રહેશે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, તમારા મતે કાર્યકારી વાતાવરણમાં સુધારો થશે અને સાથીદારોના સહયોગથી પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂર્ણ થશે. આરોગ્ય સારું રહેશે, છતાં ભીડવાળી જગ્યાઓ પર જવાનું ટાળો. જો તમારા પૈસા કોઈ યોજના અથવા યોગ્ય રોકાણ માટે ખર્ચ કરવામાં આવે તો તે વધુ સારું રહેશે, નહીં તો તમારે પૈસા જ્યાં છે તે સુરક્ષિત રાખવા જોઈએ.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, વ્યવસાયમાં અગાઉ લેવાયેલા નિર્ણયો આજે સાર્થક થઈ શકે છે, તેથી નફાની પરિસ્થિતિઓમાં વિકાસ થશે. વિદેશી કંપની સાથેની વ્યવસાયિક ભાગીદારી માટે સમય સારો છે. વિવાહિત જીવનમાં મધુરતા આવશે. કોઈએ કરેલું પરોપકાર તમારા માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે ભાઇઓ સાથે મર્યાદિત વર્તન કરવું સારું રહેશે, નહીં તો થોડો માનસિક ત્રાસ આવી શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ સામાન્ય રહેશે પરંતુ ખુશીની ક્ષણમાં ઉદાસી રહેશે. સ્વાસ્થ્યમાં થોડી નરમાઈ રહેશે. જો તમારી પાસે ઓફિસમાં સમય હોય તો, અધૂરા વ્યવસાયને પૂર્ણ કરો. જીવનમાં પરિવર્તન લાવવા માટે બહાર જઈ શકો છો.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, તમારે વ્યાવસાયિક કાર્યમાં વધુ કામ કરવું પડશે, નહીં તો તમારા હિસ્સાનો બીજાને પણ ફાયદો થઈ શકે છે, બેદરકારી ટાળો. ક્ષેત્રમાં રોકાણ કરવાથી પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં રાખવામાં મદદ મળી શકે છે અને સારું વળતર પણ મળી શકે છે. લવ લાઇફમાં કેટલીક સમસ્યાઓ આવી શકે છે, તેથી વાણી ઉપર નિયંત્રણ રાખો.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સફળ છે, પરંતુ તમારી વાણી અને વર્તનને સંતુલિત રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. માત્ર ઓછા નફાને સંતોષ આપીને દિવસનો લાભ લઈ શકાય છે, નહીં તો વધારે લાભની તકમાં ચર્ચા થઈ શકે છે અને મામલો પણ હાથમાંથી નીકળી શકે છે. પરિવારનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે.

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે દિવસની શરૂઆતમાં તમે જે કામથી ઉત્સાહ સાથે કરશો તે પછી પૂર્ણ થશે. કોઈ માનસિક મૂંઝવણ અથવા ડરને લીધે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું નહીં રહે અને કામ ધીમું પડશે. ક્ષેત્રના સ્પર્ધકો તમારા કામના ભાગને છીનવી લેવા માટે તમામ પ્રયત્નો કરશે, પરંતુ બેદરકારી અને આળસને ટાળો નહીં તો પછીથી તમે પસ્તાશો.

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારી વિચારસરણીનો બરાબર વિરોધી રહેશે, તમે વિચારશો અને કંઇક જુદું હશે. ધંધામાં જૂની યોજનાઓથી પૈસામાં ફાયદો થશે, પરંતુ નબળા નસીબના કારણે તમને થોડીક અછતનો અનુભવ થશે. દૈનિક વેપારીઓને કોન્ટ્રાક્ટ ઉપલબ્ધ થવાની અપેક્ષા છે. પ્રેમ જીવનમાં તમને ભેટો અને સન્માન પ્રાપ્ત થશે.

