દૈનિક રાશિફળ 20 સપ્ટેમ્બર: મીન રાશિના લોકો માટે શનિવાર શુભ, આજે અણધાર્યો લાભ થવાની શક્યતા છે, આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 20 September 2025 (By Chirag Bejan Daruwalla): આજે શનિવાર અને તારીખ 20 સપ્ટેમ્બર છે. શનિ મહારાજના આ દિવસે ચંદ્રનું ગોચર સિંહ રાશિમાં હશે. આજે ચંદ્ર અને શુક્રની યુતિ પણ સર્જાશે. જેની અસર દરેક રાશિ પર જોવા મળશે. તો ચાલો જાણીએ શનિવારની ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ કઈ છે. 
 

Updated:Sep 20, 2025, 07:00 AM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. કાર્યસ્થળમાં નુકસાન ટાળવા માટે, તમે ખૂબ વિચારપૂર્વક નિર્ણય લેશો, જે ભવિષ્યમાં પરિસ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. જોખમી કાર્યોથી દૂર રહો. મિત્રોના કારણે તમે નિરાશ થઈ શકો છો. સાંજ સુધી નાની મોટી પરેશાનીઓ અને બદનામી થવાની સંભાવના રહેશે.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા સારા કાર્યો તમારા અને તમારા પરિવારનું ગૌરવ વધારશે. તમને વ્યવસાયમાં તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાનો લાભ પણ મળશે. ઘરના વડીલોના આશીર્વાદ પ્રેરણા આપશે. સામાજિક અને ધાર્મિક કાર્યોમાં સહકાર આપશે, આ સાથે જપ-તપ, દિવ્ય ભક્તિમાં વધુ રુચિ રહેશે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, જો તમારું પ્રમોશન અટકેલું છે તો આજે તમને કેટલીક માહિતી મળી શકે છે. આ સિવાય તમે વરિષ્ઠ અધિકારીને વાણીથી આકર્ષિત કરી શકશો. તમારા જીવનસાથીને કારણે તમને આર્થિક લાભ અને સન્માન મળશે. આંખના વિકારની સમસ્યામાં ઘટાડો થશે.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે બાળકોના શ્રેષ્ઠ વર્તન અને તેમની સફળતાથી આનંદ મેળવશો. તમારા માતા-પિતાના આશીર્વાદ લીધા પછી ઘરની બહાર નીકળો, તમને કોઈ ખાસ સફળતા મળશે. વિદ્યાર્થીઓએ એકાગ્રતા જાળવવા માટે વધુ મહેનત કરવી પડશે. પ્રેમ જીવનમાં સુખદ અનુભવ થશે અને સમસ્યાઓનો ઉકેલ પણ બહાર આવશે.

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, જો તમે વેપારી છો તો વ્યવસાયમાં કેટલાક નવા સકારાત્મક ફેરફારો થશે. નોકરી કરતા લોકોના અધિકારો વધશે, જે આર્થિક લાભ અને સન્માન આપશે. પરિવાર તરફથી પણ સારા સમાચાર મળશે. મિત્રો અને ભાઈઓની મદદથી અટતેલા કામમાં ઝડપ આવશે અને અટકેલા પૈસા પણ પ્રાપ્ત થશે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, જો કોઈ કેસ અથવા અન્ય કોઈ કાયદાકીય તપાસ ચાલી રહી છે તો સમય તમારા માટે અનુકૂળ નથી. વ્યવસાયમાં ઝડપી નિર્ણયો લેવામાં નિષ્ફળતા વિક્ષેપ અને કામ ગુમાવવાનું કારણ બની શકે છે. સંતાનને લગતી સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે પિતાનો સહયોગ ફળદાયી રહેશે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે સ્વાસ્થ્યથી પરેશાન રહી શકો છો. રાજકારણ સાથે જોડાયેલા લોકોને લાભની સાથે નવી તકો મળશે. જો તમે કોઈપણ નાણાકીય સંસ્થા અથવા વ્યક્તિ પાસેથી લોન લેવા માગતા હો તો તે સરળતાથી ઉપલબ્ધ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મળીને, તમે ભવિષ્યની યોજનાઓ પર કામ કરશો.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે શારીરિક શક્તિ અને ઉત્સાહ વધુ રહેશે, પરંતુ આવા બિનજરૂરી ખર્ચો સામે આવશે, જે ઇચ્છા ન હોવા છતાં મજબૂરી હેઠળ કરવા પડશે. ભાઈઓ અને બહેનોના સહયોગથી તમને માનસિક શાંતિ અને સુખ મળશે. બોસ સાથે સારા સંબંધોના કારણે કોઈને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ગુરુ પ્રત્યે નિષ્ઠા અને ભક્તિથી ભરેલો રહેશે. આ સમયમાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. તમારી બુદ્ધિ નવી શોધ કરવામાં વ્યસ્ત રહેશે, તમને અટકેલા પૈસા મળશે. કાર્યક્ષેત્રમાં સ્ત્રી ભાગીદાર તમારા કામથી પ્રભાવિત થશે. જોખમી રોકાણોથી નફો થશે અને આર્થિક સ્થિતિ ધીમે ધીમે સુધરશે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, નોકરી કરતા લોકોના અધિકારોમાં વધારો થવાની સાથે જવાબદારીઓ પણ વધશે. તમે તમારી વૈભવી વસ્તુઓ માટે નાણા બગાડી શકો છો. તમે દિલથી બીજાઓનું ભલું અને સેવા કરી રહ્યા છો, તમારા બાળકોને આનો લાભ મળશે. જીવનસાથીને દરેક વળાંક પર ટેકો મળશે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારે ખાસ ધીરજથી કામ લેવું જોઈએ કારણકે ઉતાવળમાં કરેલા કામને કારણે નુકસાન થવાની સંભાવના રહેશે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. જો તમારે નવી વસ્તુઓમાં વિનિમય કરવો હોય, તો ચોક્કસપણે કરો, તે ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક રહેશે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે કોઈ કિંમતી વસ્તુથી લાભની શક્યતા રહેશે. નોકરી કરતા લોકોના ક્રમ અને અધિકારોમાં વધારો થશે. દુશ્મનો તમારી હિંમત અને શક્તિ સામે નમી જશે. કેટલાક સમયથી ચાલી રહેલી પારિવારિક સમસ્યાઓમાંથી રાહત મળશે. બાળકો માટે તમારો પ્રેમ વધશે.  

