ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ 21 સપ્ટેમ્બર: વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોનો દિવસ ખૂબ જ વ્યસ્ત પરંતુ લાભકારી રહેશે, આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 21 September 2025 (By Chirag Bejan Daruwalla): આજે 21 સપ્ટેમ્બર અને રવિવારનો દિવસ છે. ગ્રહ નક્ષત્રોની ચાલ પરથી રાશિફળનું આંકલન કરવામાં આવે છે. રવિવાર સૂર્ય ભગવાનને સમર્પિત દિવસ છે. આજે સર્વપિતૃ અમાસ અને સૂર્ય ગ્રહણનો સંયોગ છે. જ્યોતિષ ગણના અનુસાર આ દિવસે કેટલીક રાશિને લાભ થશે તો કેટલીક રાશિઓએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
 

Updated:Sep 21, 2025, 07:00 AM IST

મેષ:

1/12
image

ગણેશજી કહે છે, તમારા નિર્ણયને સર્વોચ્ચ રાખો. કોઇ સંમેલન કે સમારોહમાં જવા માટે આમંત્રણ મળી શકે છે. આ સમયે અનેક ખર્ચ સામે આવશે પરંતુ, આવકના સ્ત્રોત પણ વધવાથી આર્થિક સમસ્યાઓ રહેશે નહીં. ઘર-પરિવારમાં એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ જળવાયેલો રહેશે.  

વૃષભ:

2/12
image

ગણેશજી કહે છે, કોઇ જરૂરિયાતમંદ મિત્રની મદદ કરવાથી આત્મિક શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. આજે દોડભાગ તથા મહેનત વધારે રહી શકેશે છે, કાર્યની સફળતા તમારો થાક દૂર કરી દેશે. આજે તમને કોઇ ગમતું કાર્યને કરવામાં પણ સમય પસાર કરો. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા સ્પર્ધીઓની ગતિવિધિઓ ઉપર પણ નજર રાખો.  

મિથુન:

3/12
image

ગણેશજી કહે છે, તમારી કાર્યકુશળતા દ્વારા આશા પ્રમાણે લાભ પણ પ્રાપ્ત થશે. તમારી યોજનાઓને શરૂ કરવાનો યોગ્ય સમય છે. લગ્નજીવન મધુર રહેશે. વ્યવસાયિક ગતિવિધિઓ ઉત્તમ રહેશે. કામનો ભાર હોવા છતાંય તમે પરિવાર અને સંબંધીઓ માટે સમય કાઢી લેશો. કામનો ભાર હોવા છતાંય તમે પરિવાર અને સંબંધીઓ માટે સમય કાઢી લેશો.  

કર્ક:

4/12
image

ગણેશજી કહે છે, તમારો પોઝિટિવ દૃષ્ટિકોણ પારિવારિક અને સામાજિક ગતિવિધિઓમાં યોગ્ય વ્યવસ્થા જાળવી રાખવામાં મદદ કરશે. પારિવારિક સભ્યો તથા સંબંધીઓ સાથે સંબંધ વધારે મજબૂત બનશે. પ્રોપર્ટીને લગતાં કાર્યોમાં મુશ્કેલી આવી શકે, જેના કારણે ચિંતા રહેશે. આ સમયે ધૈર્ય જાળવી રાખવું યોગ્ય છે.  

સિંહ:

5/12
image

ગણેશજી કહે છે, આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. નજીકના સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત થશે અને કોઈ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા-વિચારણાં પણ થઇ શકે છે. આમ ધાર્મિક તથા અધ્યાત્મિક ગતિવિધિઓમાં પણ થોડો સમય પસાર કરો. જો જમીન વેચવાને લગતી યોજના બની રહી છે તો આજે તેને ટાળો.  

કન્યા:

6/12
image

ગણેશજી કહે છે, કોઈ જૂની યોજનાને શરૂ કરવા માટેનો યોગ્ય સમય છે. ઘરના વડીલ તથા અનુભવી લોકોના માર્ગદર્શનથી અનેક મુશ્કેલીઓનું આજે આપને સમાધાન મળી શકશે છે. આજે મનમાં કોઈ મોટી દુવિધા હશે તો તે દૂર થશે. સ્વભાવમાં ઈગો અને ગુસ્સાની સ્થિતિ આવવા દેશો નહીં. તેના કારણે અનેક બનતાં કામ ખરાબ થઇ શકે છે.  

તુલા:

7/12
image

ગણેશજી કહે છે, છેલ્લાં થોડા સમયથી અટવાયેલાં કામોમાં ગતિ આવશે. રાજનૈતિક તથા સામાજિક સીમા વધશે. બાળકોની સમસ્યાના સમાધાનમાં તમારો સહયોગ તેમના માટે ખૂબ જ યોગ્ય રહેશે. ખરાબ નિયતના લોકો તમારી માનહાનિ અને અપમાનનું કારણ બનશે.  

વૃશ્ચિક:

8/12
image

ગણેશજી કહે છે, વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ ખૂબ જ વ્યસ્ત તથા લાભકારી રહેશે. ઘરની સજાવટ અંગેના કાર્યોમાં પણ સમય સારો પસાર થશે. તમારા ઉદેશ્યોને પૂર્ણ કરવામાં ધ્યાન આપો. તમને ધારી સફળતા મળશે.  

ધન:

9/12
image

ગણેશજી કહે છે, નવી યોજનાઓને શરૂ કરવા માટે યોગ્ય સમય છે. વડીલોના આશીર્વાદ અને સ્નેહ પરિવાર ઉપર જળવાયેલો રહેશે. આવકનો કોઇ મહત્ત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત બનશે. કોઇ ધાર્મિક સ્થળમાં પણ તમારો સમય પસાર થશે. કોઈ નવું કામની શરૂ કરવા માટેનો સમય યોગ્ય છે.  

મકર:

10/12
image

ગણેશજી કહે છે, ઘણાં દિવસો પછી ઘરમાં નજીકના સંબંધીઓના આગમનથી ઉત્સવનું વાતાવરણ રહેશે. આ રાશિના જાતકો સંતુલિત પ્રવૃત્તિના હોય છે. આજે તમારો આ ગુણ તમારી ઉન્નતિમાં મદદગાર રહેશે. આજે અનેક મામલે ધીરજ અને ધૈર્ય રાખવું જરૂરી છે.  

કુંભ:

11/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે તમારી ચતુરાઈથી કોઇ સમસ્યાનું સમાધાન મેળવવામાં સક્ષમ રહી શકશો. જે કામ છેલ્લાં ઘણાં સમયથી અટવાયેલું હતું તે આજે તમારી કોશિશ દ્વારા પૂર્ણ થવાની પુરી સંભાવના છે. આ સમયે ખોટા ખર્ચમાં કાપ મુકો. વિદ્યાર્થી તથા યુવા વર્ગ પોતાના અભ્યાસ અને કરિયર પ્રત્યે ફોકસ રહે.  

મીન:

12/12
image

ગણેશજી કહે છે, આ રાશિના જાતકો પોતાના કાર્યો પ્રત્યે સંપૂર્ણં સજાગ રહેશે. અચાનક જ કોઇ અજાણ વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. આ સમયે ગ્રહની સ્થિતિઓ તમારા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. અનુભવી લોકોના સંપર્કમાં થોડો સમય પસાર કરો અથવા એકાંતમાં બેસીને આત્મ ચિંતન કરો.  

dainik rashifalaaj ka rashifaldaily horoscopeદૈનિક રાશિફળ

Trending Photos