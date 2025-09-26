દૈનિક રાશિફળ 26 સપ્ટેમ્બર: મેષ, મકર સહિતની રાશિઓ માટે આજનો દિવસ આનંદદાયક છે, આજનું રાશિફળ
Daily Horoscope 26 September 2025 (By Chirag Bejan Daruwalla): 26 સપ્ટેમ્બર અને શુક્રવારનો દિવસ અત્યંત શુભ સાબિત થવાનો છે કારણ કે આજે બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આ યોગની અસર દરેક રાશિને થશે. તો ચાલો જાણીએ આજના રાશિફળ પરથી શુક્રવારનો દિવસ મેષ થી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેવો રહેશે.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે ભાગ્યશાળી છે અને તમને તમારા જીવનસાથી અને વ્યવસાયમાં ભાગીદારોનો સહયોગ મળશે. આજે સારા કાર્યોમાં તમારી રુચિ વધશે. જીવનસાથી સાથે મળીને તમે તેમના કામમાં મદદ થશો. નોકરિયાત વર્ગના લોકો આજે પ્રશંસા સાંભળવા મળી શકે છે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ શુભ છે અને કોઈ કામમાં સફળતા મળવાથી તમે ખુશ થશો. હાથમાં મોટી રકમ મેળવવાથી સંતોષ રહેશે. દિવસની શરૂઆતમાં પત્ની સાથે ચાલી રહેલા વિવાદનો અંત આવી શકે છે. સાંજે ક્યાંકથી એવા સમાચાર આવી શકે છે જે તમને આશ્ચર્યચકિત કરી શકે છે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે થોડો પરેશાનીવાળો હોઈ શકે છે અને કાર્યક્ષેત્રમાં અધિકારીઓ સાથેની દલીલને કારણે આજે તમારો તણાવ વધી શકે છે. વેપારીઓમાં કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. વિવાહિત જીવનમાં સુમેળ જાળવશો, સમાજમાં આદર વધશે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, આજે ભાગ્ય તમને ટેકો આપશે અને કોઈ નવી ડીલથી અચાનક નાણાકીય લાભ મળશે. ઘરમાં પત્ની અથવા બાળકોના અચાનક બગડતા સ્વાસ્થ્યને કારણે થોડો તણાવ હોઈ શકે છે, પરંતુ ટૂંક સમયમાં બધું કાબૂમાં આવશે. ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે તમારા મગજને નિયંત્રણમાં રાખો.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારું મન અસ્વસ્થ રહેશે અને તમને કોઈ કામ કરવાનું મન થશે નહીં. આજે તમે કોઈ જૂની વાત વિશે વિચારીને અસ્વસ્થ થઈ શકો છો અને તમે મનમાં દુ:ખી થશો. જૂની બાબતોને ભૂલી જવું અને આગળ વિચારવું અને તમારા ભવિષ્ય માટે યોજનાઓ બનાવવી સારી રહેશે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મુશ્કેલ રહેશે અને આસપાસનું વાતાવરણ પણ થોડું નકારાત્મક બની શકે છે. તમે તમારા ધૈર્ય અને નરમ વર્તનથી વાતાવરણને હળવું કરી શકશો. તમારા પ્રિયજનને મદદ કરવામાં થોડો ભાગદોડ થઈ શકે છે. પરિવાર સાથે રાત્રિનો સમય વિતાવશો અને આવકના નવા સ્ત્રોત વધશે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, આજે તુલા રાશિના લોકો માટે ખૂબ જ શુભ દિવસ છે અને આજે મહત્વાકાંક્ષી સ્વભાવવાળા લોકોને વિશેષ લાભ મળશે અને તેમની મનોકામના પૂર્ણ થશે. મુસાફરી પર જવું ફાયદાકારક રહેશે. બપોરે ઉચ્ચ અધિકારી સાથેના વિવાદના કારણે કાયદાકીય બાબત થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા સ્વભાવને કારણે તમારો અડધો દિવસ અન્ય લોકોનું ભલું કરવામાં અને તેમના માટે ભાગદોડમાં પસાર થશે. સાંજે તમે તમારા અને તમારા પરિવાર માટે સમય આપવામાં સમર્થ હશો. ઓફિસમાં તમારા અધિકારોમાં વધારો થવાને કારણે સાથીઓનો મૂડ બગડી શકે છે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, આજે મિશ્રિત પરિણામનો દિવસ બની શકે છે. આજે સમાજમાં તમારી છબી સુધરશે અને તમને કંઈક કરવા પ્રેરણા મળશે જે બીજાના હિત સાથે સંબંધિત હશે. ઓફિસમાં તમને પ્રમોશનની તકો મળશે અને પૈસા કમાવવાના નવા માધ્યમો મળી શકે છે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, તમારા માટે આજનો દિવસ આનંદદાયક છે. વિદ્યાર્થીઓને આજે સફળતા મળશે અને બેરોજગાર લોકોને પણ આજથી ગમે ત્યાંથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓનું કામ ફરી એકવાર આગળ વધી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રતિષ્ઠા વધશે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમને સારી સંપત્તિ મળી શકે છે અને ભાગ્ય પણ તમારો સાથ આપી શકે છે. સમાજમાં તમારી રાજ્ય-પ્રતિષ્ઠા વધશે અને તમે જે વિચાર્યું તે બધું થઈ રહ્યું છે તે જોઈને તમને આનંદ થશે. તમારી જવાબદારીઓ વધવાના કારણે આજે થોડીક અયોગ્ય પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, આજે દરેક બાબતમાં જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે. વેપારમાં તમે જે પણ પ્રયત્નો કરો છો તેમાં આજે તમને સફળતા મળશે. માન, પ્રતિષ્ઠા વધશે અને સાંજે તમે ભેટ મેળવી શકો છો અથવા તમે સારું ભોજન મેળવી શકો છો. કોઈ કિંમતી વસ્તુ ખોવાઈ જાય અથવા ચોરાઇ જાય તેવી સંભાવના છે.
Trending Photos