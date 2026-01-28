દૈનિક રાશિફળ: મીન રાશિ માટે દિવસ સારો, આજે વિરોધીઓ પણ પ્રશંસા કરશે, દિવસ દરમિયાન મોટો લાભ થશે, આજનું રાશિફળ
Daily Horoscope 28 January 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): આજે 28 જાન્યુઆરી અને બુધવાર છે. આજે પંચાંગ અનુસાર ચંદ્રનું ગોચર વૃષભ રાશિમાં રહેશે. આજે મહા માસની સુદ પક્ષની દશમી તિથી છે. આજની સૂર્ય રાશિ મકર રહેશે. આજના દિવસે રાહુકાળ બપોરે 12.35 થી 2.16 સુધી રહેશે. આજના દિવસે ગુરુ મિથુન રાશિમાં, કેતુ સિંહ રાશિમાં, સૂર્ય, બુધ, શુક્ર અને મંગળ મકર રાશિમાં ગોચર કરે છે. જ્યારે રાહુ કુંભ રાશિમાં અને શનિ મીન રાશિમાં છે. આ સ્થિતિમાં મેષ થી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે દિવસ કેવો રહેશે ચાલો જાણીએ રાશિફળ પરથી.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ શુભ છે, તમે ઉર્જાથી ભરપૂર હશો, કાર્ય યોજનાઓમાં પ્રગતિ થશે, આજે તમને આવકના નવા સ્ત્રોત પણ મળી શકે છે. જો તમે વાણીમાં મધુરતા અને સૌમ્યતા જાળવી રાખશો તો તમને માન અને સન્માન પણ મળશે. જે લોકો આજે સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે તેમને પણ સફળતા મેળવવાની પ્રબળ તક છે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સંતોષકારક અને શાંતિનો દિવસ છે. આજે જ્યારે રાજકીય ક્ષેત્રે કરવામાં આવેલા પ્રયત્નોને સફળતા મળશે, ત્યારે શાસન અને સત્તા સાથે જોડાણનો લાભ પણ મેળવી શકાય છે. નવી ડીલ દ્વારા પદ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થવાની સંભાવના છે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી આસપાસ સુખદ વાતાવરણ રહેશે. પરિવારના તમામ સભ્યોની ખુશીમાં વધારો થશે. ઘણા દિવસોથી ચાલી રહેલી કોઈપણ મોટી ટ્રાન્ઝેક્શન સમસ્યા ઉકેલાઈ શકે છે. હાથમાં પૂરતી રકમ હોવાનો આનંદ મળશે. વિરોધીઓ પરાજિત થશે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, તમારું મધુર વર્તન સંજોગોને તમારા માટે અનુકૂળ બનાવી શકે છે. જ્યારે તમારા જીવનસાથીની સલાહ કાર્યસ્થળે ઉપયોગી થશે, તેમનો સહકાર તમને પારિવારિક જીવનમાં સુખ આપશે.સાંજે અને રાત્રિ દરમિયાન પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત પણ થઈ શકે છે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, આજે નોકરી -ધંધાના ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા પ્રયાસોમાં અકલ્પનીય સફળતા પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના છે. સંતાન તરફથી સંતોષકારક સુખદ સમાચાર મળવાની સંભાવના પણ છે. બપોર પછી, કોઈપણ કાયદાકીય વિવાદ અથવા કેસમાં વિજય તમારા માટે ખુશીનું કારણ બની શકે છે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, કામનો તણાવ મનને અશાંત બનાવી શકે છે જેના કારણે તમે જાણી જોઈને કે અજાણતામાં બેદરકાર રહી શકો છો, આવી સ્થિતિમાં તમારી કિંમતી વસ્તુઓ ગુમાવવાનો કે ચોરી થવાનો ભય રહેશે, તેથી તમારી વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખો. સાંજે કોઈ જૂની યોજના પર કામ કરીને સફળતા મેળવી શકો છો.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમે કેટલાક આંતરિક વિકારથી પીડાઈ શકો છો. આવી સ્થિતિમાં, તમારા માટે વધુ સારું રહેશે કે તમે વિલંબ કર્યા વગર ડોક્ટરને મળો. તમે તમારા માતા-પિતા સાથે સારો સમય પસાર કરશો. આજે મિત્રો અને સહકર્મીઓની સલાહ પર રોકાણ સંબંધિત કોઈ પણ કામમાં તમારી રુચિ વધશે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમે તમારા વર્તન અને ગુણો દ્વારા પ્રતિષ્ઠા મેળવી શકો છો. બાળકોની ખુશી માટે આજે તમે કંઇક પ્લાન કરી શકો છો. ટૂંકા અંતરની મુસાફરી પણ આજે થવાની સંભાવના છે. એકંદરે બાકીની દરેક બાબતમાં સુસંગતતા છે, પરંતુ તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પડશે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મિશ્રિત રહેશે. આજે તમે બાળકો સાથે જોડાયેલી બાબતોને લઈને ચિંતા કરી શકો છો. પારિવારિક જીવન માટે દિવસ અનુકૂળ રહેશે. તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી ટેકો અને ખુશી મળશે. સંબંધીઓ સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા સ્વાસ્થ્ય અને સુખમાં અડચણ આવી શકે છે. દિવસની શરૂઆતમાં કોઈ પણ પ્રતિકૂળ સમાચાર સાંભળીને અચાનક પ્રવાસ પર જવું પડી શકે છે, તેથી સાવચેત રહો અને ઝઘડા ટાળો. પતિ-પત્ની વચ્ચે કોઈ વાતને લઈને વિવાદ થઈ શકે છે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, આજે પારિવારિક અને આર્થિક બાબતોમાં સફળતા મળવાની તક છે. આજીવિકાના ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા નવા પ્રયત્નો ફળદાયી રહેશે. ગૌણ કર્મચારીઓ તરફથી પૂરતો આદર અને સહકાર પણ મળશે. પ્રિય મહેમાનોને રાત્રે આવકારવા માટેનો યોગ બની રહ્યો છે.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા વિરોધીઓ પણ તમારી પ્રશંસા કરશે. શાસક પક્ષ સાથે નિકટતા અને જોડાણનો લાભ પણ મેળવી શકાય છે. સાસરિયા પક્ષ તરફથી નોંધપાત્ર રકમ ભેટ મળી શકે છે. સાંજથી મોડી રાત સુધી સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાની તકો મળી શકે છે.
