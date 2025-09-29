ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ 29 સપ્ટેમ્બર: મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેટલો શુભ છે સોમવાર જાણવા વાંચો આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 29 September 2025 (By Chirag Bejan Daruwalla): આજે સોમવાર અને 29 સપ્ટેમ્બર છે. આજે ચંદ્રનું ગોચર ધન રાશિમાં થશે. આજે ગુરુ અને ચંદ્રનો સમસપ્તક યોગ અને ગજકેસરી યોગ બનશે. આ યોગ અને સોમવાર કઈ કઈ રાશિઓ માટે શુભ છે ચાલો જાણીએ.
 

Updated:Sep 29, 2025, 07:00 AM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, પારિવારિક જીવન આનંદકારક રહેશે. પરિવારના સભ્યો જરૂરી સામગ્રીની યાદી બનાવીને તમને થોડા સમય માટે મૂંઝવણમાં મૂકશે. વિદ્યાર્થીઓ બૌદ્ધિક અને માનસિક ભારથી મુક્તિ મેળવશે. ઘરે અથવા કાર્યસ્થળે પૈસા અંગે કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમને યાદગાર ક્ષણો આપશે. તમને કોઈ ભેટ અથવા સન્માનનો લાભ મળશે. આર્થિક મામલામાં આજે કોઈ પણ પ્રકારે દબાણ ના કરો. તમારી બધી આયોજિત યોજનાઓની પૂર્તિમાં શંકા રહેશે, પરંતુ તમે પૂર્ણ કરેલા બધા કાર્યોથી સંતોષકારક લાભ મેળવશો.

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે સારો રહેશે. દિવસના પહેલા ભાગમાં તમે જે પણ યોજના બનાવો છો તે બપોર સુધીમાં તમે પૂર્ણ કરી લેશો, પરંતુ આજે કોઈની સહાય પૈસા સંબંધિત લાભો મેળવવા માટે જરૂરી રહેશે, તેથી સ્વભાવમાં નરમ બનો. કોઈ પણ અપેક્ષિત શુભ પરિણામથી ખુશી મળશે.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, રોજગારીની દિશામાં પણ સફળતા મળશે. જરૂરી કાર્યોને પ્રાથમિકતા આપો. તમે ક્ષેત્રમાં અન્ય લોકોનો સહકાર લેવામાં સફળ થશો. નજીકની મુસાફરી કરવાની બાબતને મુલતવી રાખવામાં આવશે. આજે તમે પરિવાર અને મિત્રોની ભાવનાઓને સમજી શકશો.  

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા સ્વભાવમાં આળસ અને બેદરકારી બંને હોવાને કારણે આસપાસના લોકોને અગવડતા નડી શકે છે. લોકો સ્વાર્થ માટે તમારી સાથે સારું વર્તન કરશે, પછી તમને દોષી ઠેરવશે, તો પણ આ ધ્યાનમાં લીધા વિના તમે તમારામાં ખુશ રહેશો.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા સાથીદારોમાં તમારી લોકપ્રિયતા વધશે. રાજદ્વારી સાથે નિકટતા અને મિત્રતા રહેશે અને તેના અનુભવથી તમને ફાયદો થશે. વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસ માટે વધુમાં વધુ સમય આપવો જોઇએ. પૈસાના વ્યવહારમાં સાવચેત રહેવું. પરિવાર અથવા તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ઘટાડો થશે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે જે પણ કાર્ય કરશો તે સરળ બનશે. નકામી વસ્તુઓમાં સમય બગાડશો નહીં. નોકરિયાત લોકો અધિકારીઓના રોષનો ભોગ બની શકે છે. માથાનો દુ:ખાવો સિવાય સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. બિનજરૂરી ખર્ચામાં ઘટાડો કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીં તો આર્થિક સંતુલન બગડશે.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજની સ્થિતિ હાનિકારક બની રહી છે, ઘરે અને બહાર વિનમ્ર રહી કામ કરો, નહીં તો જ્યાંથી તમે નફાની અપેક્ષા કરો છો ત્યાં તમને અચાનક નિરાશ થવું પડી શકે છે. આજે તમે વધારે મહેનત કરવા તૈયાર નહીં રહો. તમે આનંદ અને શોખ માટે તૈયાર રહેશો.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહેલી માનસિક દુવિધામાં આજનો દિવસ તમને રાહત આપશે. દિવસની શરૂઆતમાં કાર્ય વ્યવસાયમાં દિલાસો આપનારા સમાચાર પ્રાપ્ત થશે, તેમ છતાં નાણાકીય રોકાણો કરતા પહેલા સાવધાનીપૂર્વક વિચારો, પૈસામાં ફસાઈ જવાની સંભાવના છે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે સવારથી ઘર અને કાર્યસ્થળમાં મહત્વપૂર્ણ કામ માટે ધસારો રહેશે. કોઈ શુભ કે ધાર્મિક કાર્યક્રમની વ્યવસ્થામાં વ્યસ્ત રહેશો. જ્યારે બધા કામ સરળતાથી થઈ જાય, ત્યારે તમને પિતા અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા મળશે. તમને આજે પણ તમારી સારી કાર્યકારી શૈલી અને નરમ વર્તનનો લાભ મળશે.

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે અન્ય દિવસોની તુલનામાં પરિવારનું વાતાવરણ શાંત રહેશે. કોઈ પર ભાર મૂકવાનો પ્રયાસ ના કરો, અશાંતિ ફેલાઈ શકે છે. જૂના મિત્રોની મુલાકાતથી નવી આશાઓનો સંચાર થશે, સ્વાસ્થ્ય નરમ રહેશે. બીજાની મદદ કરવાથી દિલાસો મળશે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મિશ્રિત અસર કરશે. તમે આજે કામના ભારણને પણ થોડું વધારે અનુભવશો. કોઈ પણ સંજોગોમાં ઉતાવળમાં નિર્ણય ના લો. તમારા જુનિયરથી કામ મેળવવા માટે તમારે પ્રેમથી કામ શોધી કરાવવું જોઈએ. વ્યાવસાયિક બાબતો વચ્ચે વ્યક્તિગત ભેદ લાવવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.  

