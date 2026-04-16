Dainik Rashifal: શુક્રવારે મેષ, કન્યા, વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને થઈ શકે છે આર્થિક લાભ, મકર રાશિના લોકોએ ગુસ્સો ટાળવો

17 April 2026 Dainik Rashifal (By Chirag Bejan Daruwalla): શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ 2026 નો દિવસ ખાસ છે. શુક્રવારે ચંદ્ર સૂર્ય સાથે મીન રાશિમાં ગોચર કરશે. સૂર્ય અને ચંદ્રની યુતિ રાશિચક્રની કઈ કઈ રાશિઓ માટે શુભ છે જાણો દૈનિક રાશિફળ પરથી.
 

Updated:Apr 16, 2026, 11:45 PM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે સંપત્તિનો વિસ્તાર થશે અને જીવનધોરણમાં સુધારો થશે. વૃદ્ધ વ્યક્તિ પાસેથી પૈસા મળી શકે છે. નોકરી અને ધંધામાં સહયોગીઓની ભાગીદારી અને સહયોગ પૂરતા પ્રમાણમાં મળશે. સંતાન તરફથી તમને સારા સમાચાર મળશે. પરિવારના સભ્યો ગુસ્સે થતા રહેશે અને બિનજરૂરી ખર્ચ થઈ શકે છે.   

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે દિવસના પહેલા ભાગમાં તમારી મહેનત મુજબ ફળ નહીં મળવાના કારણે તમને માનસિક પીડા થઈ શકે છે. તાજા વિચારો મનમાં આવતા હોવાથી કોઈ નક્કર નિર્ણય લેવો મુશ્કેલ બનશે. આજે નવી ચીજો ખરીદશો નહીં કે નવા કામમાં રોકાણ ન કરો.    

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે મોટાભાગના સમયમાં તમારી ચંચળતા વધારે રહેશે. મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં બેદરકારી બતાવશો અથવા શક્તિનો અભાવ પણ કાર્ય ખોટમાં પરિણમી શકે છે. ભલે મન રમતિયાળ હોય પણ આસપાસના વાતાવરણને રમૂજથી હળવા કરવાની ક્ષમતા હશે. આર્થિક દૃષ્ટિકોણ માટે સમય વધુ શુભ રહેશે.   

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે કાર્યોની વિપુલતાને કારણે મૂંઝવણમાં આવી શકો છો. મહેનતનું યોગ્ય પરિણામ તમને મળશે નહીં બપોર સુધી કામમાં વિક્ષેપોના કારણે નિરાશ થશો, પરંતુ કોઈ પરિચિતના સહયોગથી મળેલા ફાયદાને કારણે લાભ દૂર થશે.પરિવાર પ્રત્યે વધુ ભાવનાશીલ બનશો.    

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, દિવસના પહેલા ભાગમાં સ્થિતિઓ પ્રતિકૂળ રહેશે. નિર્ધારિત કાર્યમાં વિલંબના કારણે દોડવું પડી શકે છે. પૈસા સંબંધિત કામને લઈને કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. આજે તમે ઊંડા વિચારમાં ડૂબી જશો. બપોર પછી સ્થિતિ સુધરશે. પરિવારોમાં બિનજરૂરી ચર્ચા થઈ શકે છે.   

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે રોજગાર ક્ષેત્રે થઈ રહેલા પ્રયત્નોને કારણે આર્થિક સમસ્યાઓ હલ થશે. જાહેર ક્ષેત્ર તરફથી કોઈ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે. બેરોજગાર વ્યક્તિઓને રોજગાર મળે તેવી સંભાવના રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ કોઈપણ કાર્ય મળી શકે છે જે તમને અસ્વસ્થ કરશે.   

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, દિવસ વ્યસ્ત રહેવાના કારણે ઇચ્છા અધૂરી રહી શકે છે. બપોર પછી જોખમી કાર્યો ટાળવાનો પ્રયાસ કરો, નહીં તો તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત હોવાને કારણે તમારે પોતાને અવગણવું પડી શકે છે, પરંતુ તેના બદલે પૈસાના ફાયદાથી તમે સંતુષ્ટ થશો.    

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, ક્ષેત્રમાં અતિરિક્ત જવાબદારી અને ધાર્મિક કાર્યમાં વ્યસ્તતા વધશે. સંપત્તિમાં વધારો અને સંપત્તિથી આવક વધશે. બપોરે ધાર્મિક કાર્યમાં વધુ રસ રહેશે. ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. ઘરના વડીલોને નવા અનુભવ મળશે. ક્રોધથી બચો તમારા જીવનસાથીમાં વૈચારિક મતભેદો ઉભા ન થાય.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે દિવસનો પહેલો ભાગ તમારી આશાઓની વિરુદ્ધ રહેશે. આવક કરતા વધારે ખર્ચ કરીને પૈસાના અભાવનો અનુભવ થશે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય માટે કોઈની પાસેથી લોન લેવાની સંભાવના પણ હોઈ શકે છે. રાજકારણમાં વધેલા જનસંપર્કનો લાભ લો.   

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આળસને કારણે સરકારી કાર્યો અધૂરા રહી શકે છે. નવી યોજનાઓ લેતા પહેલા નુકસાન-નફાની સમીક્ષા કરો. બૌદ્ધિક કાર્ય અને લેખન વગેરેથી પણ આવક થશે પરંતુ ગુસ્સો ટાળો. બપોર પછી તમને આર્થિક મામલામાં સફળતા મળશે. મુસાફરી પર્યટન માટેની કોઈ યોજના બનશે, પરંતુ આજે તેનાથી બચવું સારું રહેશે.   

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજના દિવસે મેદાનમાં વ્યસ્તતા વધુ રહેશે. સમયસર કરાર પૂરો ન કરવા બદલ ટીકા થઈ શકે છે. ઘરમાં માંગલિક કાર્યોનું આયોજન કરવાથી મનમાં આનંદ અને વ્યસ્તતા રહેશે. અભિન્ન મિત્રોના સહયોગથી વ્યવસાયના નવા સ્રોત બની શકે છે. પાચન કાર્ય અને વિકારો શરીરમાં પીડા આપી શકે છે.   

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે બેપરવાઈ રહેવાના કારણે નુકસાન સહન કરી શકો છો. સવારથી જ મુસાફરીની પર્યટનનું આયોજન કરવામાં આવશે, કાર્યક્ષેત્રમાં વધુ ધ્યાન આપ્યા પછી પણ તમારે નાના ફાયદાથી સંતુષ્ટ થવું પડી શકે છે. કર્મચારીઓ પર વધુ વિશ્વાસ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.    

