Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ડાંગના પાટીદાર ખેડૂતનું ઝીરો બજેટ ખેતી મોડલ : એક જ ખેતરમાં શાકભાજી-ફળ-વેલા એકસાથે ઉગાડે છે

ડાંગના પાટીદાર ખેડૂતનું ઝીરો બજેટ ખેતી મોડલ : એક જ ખેતરમાં શાકભાજી-ફળ-વેલા એકસાથે ઉગાડે છે

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 15, 2026, 02:48 PM IST|Updated: May 15, 2026, 02:48 PM IST

Dang Farmer Success Story : ખેતીમાં અનેક નવી ટેકનોલોજી આવી છે. પરંતું આજે પણ પરંપરાગત ઢબે થતી ખેતી વધુ ફાયદો કરાવે છે. આવામાં હવામાનના પડકારો સામે પણ ખેતી બચાવવી મોટું સાહસ છે. આવામાં પરંપરાગત સૂર્યમંડળ આધારિત ખેતી કરવાનું મોડલ પણ આજના જમાનામાં કારગત નીવડી શકે છે. ડાંગના ચીખલીના એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતે આ મોડલ અપનાવ્યું છે. જે તેમના નાટે આર્શીવાદ સમાન બની રહી છે. 

1/5

ડાંગના ખેડૂત કિશોરભાઈ પટેલની ખેતી જુઓ, તો તમને કંઈક અજીબ લાગશે. કોઈ એલિયનનું વિમાન હમણા જ ખેતરમાંથી ઉડીને ગયુ હોય તેવા નિશાન ખેતરમાં જોવા મળશે. પરંતું કોઈ કલાકારીગરી નથી. પરંતું ખેતી કરવાની એક પદ્ધતિ છે. સૂર્યમંડળ આધારિત ખેતી એ ખેતીનું સફળ મોડેલ ગણાય છે. આ મોડલ ઝીરો ખર્ચામાં લાખોની કમાણી કરાવે છે. કારણ કે, તેમાં નહિવત જેવો ખર્ચો થાય છે.   

આ મોડલ ગાય આધારિક કુદરતી ખેતી છે2/5

ચીખલી ગામના આ પાટીદાર ખેડૂત કેવી રીતે આ ખેતી કરવી તે વિશે કહે છે કે, આ મોડલ ગાય આધારિક કુદરતી ખેતી છે. જેમાં માત્ર જીવામૃતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આમાં કોઈ પ્રકારના ખાતરનો ઉપયોગ થતો નથી. આ પ્રકારની ખેતીમાં મબલખ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

અલગ અલગ વલયમાં અલગ અલગ પાક કરાય છે3/5

આ મોડલમાં એક સાથે અલગ અલગ પ્રકારના પાક લઈ શકાય છે. તેમાં સૌથી જરૂરી છે તેા વલયની ગોઠવણી. જે વૈજ્ઞાનિક રીતે થતી હોય છે. અલગ અલગ વલયમાં અલગ અલગ પાક કરાય છે. જેમાં પ્રથમ વલયમાં પાંદડાવાળી ભાજી, કંદમૂળ વગેરે વાવવામાં આવે છે. ત્રીજા વલયમાં શાકભાજી રોપાય છે. તો ખેતરની સરહદ હોય ત્યાં વેલાવાળા પાક લેવામાં આવે છે. આ પ્રકારની ખેતીનો મોટો ફાયદો એ છે કે, તેમાં પાણીની બચત થાય છે. એટલું જ નહિ, તેમાં બે વાર પિયત આપવાની જરૂર પડે છે.  

પાટીદાર ખેડૂત ડાંગ વિસ્તારમા પ્રખ્યાત બની ગયા4/5

કિશોરભાઈએ પોતાના ખેતરમાં પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરી છે. જેમાં 10 લાખ લીટરની ક્ષમતાવાળું તળાવ બનાવ્યું છે. જેને કારણે આખું વર્ષ ખેતીની પાણી મળી રહે છે. આ નવતર પ્રયોગને કારણે પાટીદાર ખેડૂત ડાંગ વિસ્તારમા પ્રખ્યાત બની ગયા છે. તેઓ અન્ય ખેડૂતો માટે પ્રેરણાદાયી બન્યા છે. સાથે જ અનેક લોકો તેમની પાસે આ પ્રકારની ખેતીની સિસ્ટમ શીખવા માટે આવે છે. 

5/5
Tags:
Dang
Agriculture News
organic farming
Patidar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદના PG માં ચોરી કરતી બે સગી બહેનો ઝડપાઈ! મોડસ ઓપરેન્ડી જાઈને ચોંકી જશો

અમદાવાદના PG માં ચોરી કરતી બે સગી બહેનો ઝડપાઈ! મોડસ ઓપરેન્ડી જાઈને ચોંકી જશો

Ahmedabad6 min ago
2

આવી ગયા સારા સમાચાર, કેરળમાં આ દિવસે થશે ચોમાસાની એન્ટ્રી,  IMDએ જાહેર કરી તારીખ

IMD6 min ago
3

ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેર ખરીદવા લાઈન! 8% વધ્યો ભાવ, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

People started buying shares of this Tata Group company the price increased by 8 percent know what the expert said35 min ago
4

12 મેચ બાકી, 2 ટીમો બહાર, 8 ટીમ માટે હજુ પણ તક... IPL પ્લેઓફ માટે જટિલ સમીકરણ

IPL 2026 Playoff Race41 min ago
5

LPG પર આવ્યા ગુડ ન્યૂઝ, ભારત-UAE વચ્ચે થઈ મોટી ડીલ, મળશે મોટી રાહત!

India-UAE Relation48 min ago