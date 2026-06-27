/મહાવિનાશક યોગ! શુક્ર-કેતુની યુતિથી જુલાઈના 9 દિવસ આ 4 રાશિઓ માટે કાળ સમાન, થઈ જજો સાવધાન!

Dangerous conjunction: 4 જુલાઈ, 2026થી, શુક્ર અને કેતુ વચ્ચે સિંહ રાશિમાં યુતિ થશે, જેને જ્યોતિષમાં અશુભ માનવામાં આવે છે. આ યુતિના નકારાત્મક પ્રભાવથી ચાર રાશિઓ સૌથી વધુ પીડાય તેવી શક્યતા છે.
Dangerous conjunction: દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, શુક્ર કર્ક રાશિમાંથી ગોચર કરશે અને 4 જુલાઈ, 2026ના રોજ સાંજે 7.18 વાગ્યે સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સિંહ ગ્રહ પહેલાથી જ અશુભ ગ્રહ કેતુ ધરાવે છે. આના પરિણામે સૂર્ય અને કેતુ સૂર્યની રાશિ સિંહ રાશિમાં રહેશે, જે કેટલીક રાશિઓ માટે સારું ન પણ માનવામાં આવે. જ્યોતિષના મતે, શુક્ર-કેતુ યુતિ કેટલીક બાબતોમાં ઘણી રાશિઓ માટે પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. જો કે, ત્રણ રાશિઓએ ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.
શુક્ર 4 જુલાઈ, 2026થી 1 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી સિંહ રાશિમાં રહેશે. જો કે, આ યુતિની નકારાત્મક અસર ફક્ત 12થી 13 જુલાઈ સુધી રહેશે. તે પછી, વસ્તુઓમાં સુધારો થવાનું શરૂ થશે. યુતિની અસર ફક્ત ત્યાં સુધી જ મજબૂત હોય છે, જ્યાં સુધી તે ખૂબ નજીક હોય છે. તે પછી, તેમની અસર ઓછી થાય છે. શુક્ર-કેતુ યુતિ પણ 10 દિવસ સુધી રહેશે.
વૃષભ રાશિ: વૃષભનો અધિપતિ શુક્ર ગ્રહ અને કેતુ સાથે તેનો યુતિ આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે તણાવ અને ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. કારકિર્દીમાં ઉતાર-ચઢાવ પણ શક્ય છે. કેટલાકને પ્રમોશન મળી શકે છે. જો કે, કામનો બોજ પણ વધશે. થાક ચાલુ રહી શકે છે. કઠોર શબ્દો ટાળો, નહીંતર સંબંધો બગડી શકે છે.
તુલા રાશિ: તુલા રાશિના લોકોએ પણ આ 10 દિવસ દરમિયાન સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. કામ પુષ્કળ રહેશે. તમારો સમય ક્યાં જશે તે તમને ખબર નહીં પડે. ખર્ચ વધુ રહેશે. તમે વૈભવી વસ્તુઓ પર ઘણા પૈસા ખર્ચી શકો છો.
સિંહ રાશિ: શુક્ર અને કેતુનો યુતિ સિંહ રાશિમાં થઈ રહી છે, અને આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને સૌથી વધુ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. મૂંઝવણ, બેચેની અને અસ્થિરતા શક્ય છે. તમારા પ્રેમ જીવનસાથી પર ગેરવાજબી શંકા ટાળો, કારણ કે આ તમારા સંબંધોને નબળા બનાવી શકે છે. ગળા અને પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓને અવગણશો નહીં.
મેષ રાશિ: શુક્ર-કેતુ યુતિ તમારા પ્રેમ જીવન પર નકારાત્મક અસર કરશે. કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ તમારા જીવનસાથી સાથે ગેરસમજ પેદા કરી શકે છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં પણ વિસંગતતા આવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન ઓછું બોલવું અને તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો વિચાર કરવો શ્રેષ્ઠ છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.